Общество
AutoNewsЧетверть российских автомобилистов остались недовольны ОСАГО
В России 20% водителей оказались полностью не удовлетворены работой страховщиков, к которым они обращались за урегулированием случаев по ОСАГО. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на итоги исследования проведенного Финансовым университетом.
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с чего всё началось
Руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета Александр Цыганов назвал РИА Новости ряд причин, по которым россияне могли остаться недовольными своим контактом со страховщиком.РИА Новостивчера в 15:55
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Политика
МИД Австрии назвал неприемлемыми санкции против «Северного потока-2»
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Политика
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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО разбомбило ливийскую государственность.
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В год из бюджета крадут около 2-3 миллиардов рублей, оценивают в Счетной палате.
Общество
СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР
Экономика
Рынок российских акций открылся на подъеме
В США индексы вчера выросли на 0,3-1%, S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды.
Политика
СНБО Украины назвал тайные версии крушения самолета в Иране
СНБО Украины назвал тайные версии, рассматриваемые во время расследования крушения самолета в Иране. Слова Алексея Данилова приводит УНИАН.
Происшествия
В Гатчине мать ради дочери задушила бывшего мужа
Жительница Гатчинского района Ленинградской области обратилась в полицию и сообщила, что задушила бывшего мужа.
Политика
В «Единой России» отвергли идею о налогах для домохозяек
Ранее депутат от "Единой России" Сергей Вострецов выступил с инициативой обязать домохозяек платить налоги.
Кино
Умер режиссер «Чародеев» и «Приключений Электроника»
Путешествия
Названы самые дорогие туры по России
Здоровье
Южно-сахалинских школьников продолжают проверять на наркотики
Если выявляются положительные результаты, школьников вместе с их родителями приглашают на индивидуальную профилактическую беседу и при необходимости оказывают психологическую и медицинскую помощь.
Армия и оружие
Китай ввел в строй самый мощный в мире эсминец
Головной эсминец проекта 055 "Наньчан" введен в состав ВМФ НОАК. Церемония состоялась 12 января в порту Циндао.
Экономика
Экологический налог на транзит нефти по Белоруссии не касается России
Экологический налог на транзит нефти по Белоруссии не касается российской стороны. Об этом сообщает источник РИА Новости.
Единоборства
Макгрегор признался в пьянстве перед боем с Нурмагомедовым
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор рассказал, что перед боем с Хабибом Нурмагомедовым в 2018 году злоупотреблял алкоголем.
Технологии
Microsoft прекращает поддержку Windows 7
По данным сервиса анализа веб-трафика StatCounter, в декабре прошлого года доля Windows 7 среди операционных систем Microsoft составляла 26,79% в мире, в России — 32,24%.
Политика
Глава Минюста США назвал убийство Сулеймани юридически легитимным
В понедельник, 13 января, на пресс-конференции в Вашингтоне министр юстиции, генпрокурор Соединенных Штатов Уильям Барр заявил, что приказ Трампа о проведении операции, в ходе которой был убит командующий силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные части иранских ВС) Касем Сулеймани, был юридически легитимным.
Общество
Елизавета II согласилась с желанием принца Гарри начать новую жизнь
Королева Великобритании Елизавета Вторая поддержала принца Гарри и его жену Меган после того, как они приняли решение проводить часть времени в Канаде, говорится в заявлении Букингемского дворца.
Игры
Фанат Bloodborne показал вырезанного из игры босса
Моддер Foxy Hooligans показал вырезанного из Bloodborne босса.
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил о мерах защиты от гриппа и ОРВИ
Кроме вакцинации, которая является «единственным надёжным способом защиты от гриппа», есть и ряд других мер, которые помогут не заразиться этой острой респираторной вирусной инфекцией.
Финансы
Российские компании обновили рекорд по размещению облигаций
В 2019 году российские компании разместили облигации на 2,64 трлн рублей, что на 30% выше рекордного 2017 года.
Происшествия
В Красноярском крае охотник застрелил товарища, приняв его за хищника
В Красноярском крае мужчина убил на охоте приятеля, перепутав его со зверем.
Футбол
«Барселона» впервые возглавила рейтинг доходных футбольных клубов
Испанская "Барселона" возглавила рейтинг футбольных клубов по доходам за сезон-2018/19 по версии Deloitte, сообщается на сайте компании.
Футбол
Вальверде покинул пост главного тренера «Барселоны»
Происшествия
В Крыму обнаружен склад боеприпасов
В Ленинском районе Крыма пограничники обнаружили ящик с двумя сотнями патронов и гранатами.
Общество
Количество банкротств россиян за год выросло почти на 57%
Количество банкротств граждан в России за год выросло почти на 57%. Это следует из данных «Федресурса», с которыми ознакомились «Известия».
Политика
Обозначены сроки закладки первых российских вертолетоносцев
Общество
В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда
Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова честно призналась, что оплачивает отпуск с возлюбленным
В одной из инстаграм-историй Ольга призналась, что оплачивает завтраки, обеды и ужины, да и вообще сама организовывает всю развлекательную программу.