Общество

AutoNewsAutoNewsЧетверть российских автомобилистов остались недовольны ОСАГО

В документе указывается, что еще 8% граждан остались скорее недовольны работой страховых компаний. В свою очередь 73% автовладельцев заявили, что они скорее удовлетворены, полностью удовлетворены или в основном удовлетворены после посещения страховых компаний.
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с чего всё началось

Исследование показало, что четверть автомобилистов недовольны ОСАГО

Руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета Александр Цыганов назвал РИА Новости ряд причин, по которым россияне могли остаться недовольными своим контактом со страховщиком.
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