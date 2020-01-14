Руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета Александр Цыганов назвал РИА Новости ряд причин, по которым россияне могли остаться недовольными своим контактом со страховщиком.

с чего всё началось

В документе указывается, что еще 8% граждан остались скорее недовольны работой страховых компаний. В свою очередь 73% автовладельцев заявили, что они скорее удовлетворены, полностью удовлетворены или в основном удовлетворены после посещения страховых компаний.

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