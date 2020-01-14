Общество
AutoNewsЧетверть российских автомобилистов остались недовольны ОСАГО
В документе указывается, что еще 8% граждан остались скорее недовольны работой страховых компаний. В свою очередь 73% автовладельцев заявили, что они скорее удовлетворены, полностью удовлетворены или в основном удовлетворены после посещения страховых компаний.
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с чего всё началось
Руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета Александр Цыганов назвал РИА Новости ряд причин, по которым россияне могли остаться недовольными своим контактом со страховщиком.РИА Новостивчера в 15:55
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Nissan готовит план возможного выхода из альянса с Renault
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Финансы
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Экономика
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