Общество

AutoNewsAutoNewsЧетверть российских автомобилистов остались недовольны ОСАГО

В России 20% водителей оказались полностью не удовлетворены работой страховщиков, к которым они обращались за урегулированием случаев по ОСАГО. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на итоги исследования, проведенного Финансовым университетом.
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с чего всё началось

Исследование показало, что четверть автомобилистов недовольны ОСАГО

Руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета Александр Цыганов назвал РИА Новости ряд причин, по которым россияне могли остаться недовольными своим контактом со страховщиком.
РИА Новостивчера в 15:55

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Финансист рассказал, чем россиян не устраивает ОСАГО

News.ruвчера в 21:54

Выявлены главные причины недовольства россиян ОСАГО

Вечерняя Москвавчера в 17:59

Эксперт рассказал о главной причине недовольства ОСАГО

Общественное телевидение Россиивчера в 18:59

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Все больше автомобилистов остаются недовольны ОСАГО

Владивосток-Новостивчера в 19:22

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РБКвчера в 17:14

Более четверти автовладельцев недовольны работой страховщиков ОСАГО

ПРАЙМвчера в 13:50
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Садальский высказался об истории с внуком Михалкова

News.ru вчера в 19:49
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Российская газета 04:55
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РЕН ТВ 01:47
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Президент Эстонии заявила о несбывшейся надежде на Россию при Ельцине

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На торговых площадках Steam и Rockstar Games пропала возможность купить Grand Theft Auto IV.
Inc-news.ru 11 января в 08:16
Общество

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Синоптики рассказали о новых температурных рекордах, которые ждут в ближайшем будущем россиян, пишет газета «Известия».
Аргументы и Факты 02:58
Политика

Эрдоган заявил о «побеге» Хафтара из Москвы

Ранее, 14 января, глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что соглашение со сторонами ливийского конфликта после состоявшихся накануне переговоров по урегулированию военного конфликта в стране пока не достигнуто, и Хафтар покинул Москву, не подписав документы.
Известия 05:09
Происшествия

В Москве погиб испанский журналист Sputnik

В Москве нашли тело испанского журналиста Мануэля Антонио Санчеса Регаладо, который, по предварительным данным, был корреспондентом Sputnik.
РБК 03:46
Политика

В Иране прошли аресты причастных к крушению украинского самолета

РИА Новости 02:55
Политика

Демократы решат, когда передать документы по импичменту Трампа в Сенат

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Шоу-бизнес

Олег Меньшиков признался, почему они с женой не завели детей за 15 лет брака

Woman.ru 01:57
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Происшествия

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Наука

Названы четыре типа старения организма

Ученые Медицинской школы Стэнфордского университета выявили четыре типа старения человеческого организма.
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Речь идет о различной валюте на сумму почти 9 миллиардов рублей. Напомним, Захарченко был осужден в июне 2019 года.
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Известия 04:48
Авто

АвтоВАЗ в прошлом году увеличил экспорт на 32%

Благодаря началу производства новой LADA Granta в прошлом году «АвтоВАЗу» удалось на 25% увеличить продажи в Египте.
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Общество

Nissan опроверг информацию о планируемом выходе из альянса с Renault

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Материнский капитал в Челябинской области повысят до 100 тысяч рублей

Принято решение об увеличении размера регионального материнского капитала с 63 тысяч рублей до 100 тысяч.
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Москвичам открыли доступ к электронным медицинским картам

Москвичи получили доступ к единой электронной медицинской карте для взрослых и для детей, соответвующая услуга со вторника стала доступна на официальном сайте мэра Москвы mos.ru, сообщила журналистам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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Политика

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Общий тираж российских книг, запрещены к ввозу на Украину, составил около 1 млн экземпляров.
REGNUM 05:22
Происшествия

В Перми экстренно приземлился самолёт из Красноярска

В Перми вынужденную посадку утром 14 января совершил лайнер, который следовал из Красноярска в Москву, сообщает издание «Коммерсантъ».
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В партии Порошенко заподозрили Зеленского в тайных переговорах с РФ

Ранее бывший замминистра по вопросам "оккупированных территорий" Георгий Тука сообщил в своем блоге, что за несколько часов до ракетной атаки Ирана на иракские базы США в Оман, где с визитом находился Зеленский, прилетел из Киева частный самолет.
Московский Комсомолец 05:33
Происшествия

Заведено дело на полицейских, задержавших журналиста Голунова

19 декабря о возбуждении уголовного дела в отношении полицейских, которые производили задержание журналиста, сообщил президент РФ Владимир Путин, однако до сих пор не было известно, по какой именно статье оно расследуется.
Газета.Ru вчера в 12:11
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