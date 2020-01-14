Общество
AutoNewsЧетверть российских автомобилистов остались недовольны ОСАГО
В России 20% водителей оказались полностью не удовлетворены работой страховщиков, к которым они обращались за урегулированием случаев по ОСАГО. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на итоги исследования, проведенного Финансовым университетом.
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с чего всё началось
Руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета Александр Цыганов назвал РИА Новости ряд причин, по которым россияне могли остаться недовольными своим контактом со страховщиком.РИА Новостивчера в 15:55
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Происшествия
Садальский высказался об истории с внуком Михалкова
Шоу-бизнес
Федор Смолов женится на внучке Бориса Ельцина
Нападающий сборной России и московского "Локомотива" Федор Смолов в следующем году женится на внучке первого Президента России Бориса Ельцина.
Политика
Президент Эстонии заявила о несбывшейся надежде на Россию при Ельцине
После распада СССР многие эстонцы надеялись, что Россия станет свободным и демократическим государством, однако эти надежды не сбылись.
Общество
Россияне ждут массовых протестов и отставок министров в 2020 году
Самыми ожидаемыми событиями 2020 года являются коррупционные скандалы и отставки министров, показал проведенный «Левада-центром» опрос.
Футбол
«Зенит» вошел в топ-30 самых доходных футбольных клубов Европы
Впервые "Зенит" вошел в рейтинг самых доходных клубов Европы по итогам сезона-2014/15, тогда петербургская команда заняла 18-е место с доходом €167,8 млн.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Игры
GTA IV исчезла из продажи в Steam и Rockstar Games
На торговых площадках Steam и Rockstar Games пропала возможность купить Grand Theft Auto IV.
Общество
Синоптики прогнозируют новые температурные рекорды в России
Синоптики рассказали о новых температурных рекордах, которые ждут в ближайшем будущем россиян, пишет газета «Известия».
Политика
Эрдоган заявил о «побеге» Хафтара из Москвы
Ранее, 14 января, глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что соглашение со сторонами ливийского конфликта после состоявшихся накануне переговоров по урегулированию военного конфликта в стране пока не достигнуто, и Хафтар покинул Москву, не подписав документы.
Происшествия
В Москве погиб испанский журналист Sputnik
В Москве нашли тело испанского журналиста Мануэля Антонио Санчеса Регаладо, который, по предварительным данным, был корреспондентом Sputnik.
Политика
Демократы решат, когда передать документы по импичменту Трампа в Сенат
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что члены Демократической партии нижней палаты Конгресса вскоре примут решение, когда передадут необходимые документы по делу об импичменте президента Дональда Трампа в Сенат, об этом 12 января сообщает Reuters.
Шоу-бизнес
Олег Меньшиков признался, почему они с женой не завели детей за 15 лет брака
Происшествия
Сотрудница полиции из Ростова-на-Дону оформила кредиты на 30 коллег
Происшествия
Полиция Германии начала спецоперацию против чеченских исламистов
Полицейская спецоперация против чеченских исламистов проходит в Германии, 15 января сообщает генеральная прокуратура ФРГ в официальном аккаунте соцсети Twitter.
Наука
Названы четыре типа старения организма
Ученые Медицинской школы Стэнфордского университета выявили четыре типа старения человеческого организма.
Путешествия
В АТОР назвали самые дорогие туры по России в 2019 году
Семья из четырех человек, включая двоих детей, заплатила за пребывание в местном четырехзвездочном отеле 2,079 миллионов рублей, сообщает газета «Известия».
Происшествия
В СК рассказали о коррупционном происхождении миллиардов Захарченко
Речь идет о различной валюте на сумму почти 9 миллиардов рублей. Напомним, Захарченко был осужден в июне 2019 года.
Экономика
Кудрин заявил о многомиллиардных нарушениях в бухгалтерском учете
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, что выявляемые надзорным органом нарушения чаще всего оказываются не хищениями, а нарушениями в бухгалтерском учете.
Авто
АвтоВАЗ в прошлом году увеличил экспорт на 32%
Благодаря началу производства новой LADA Granta в прошлом году «АвтоВАЗу» удалось на 25% увеличить продажи в Египте.
Общество
Nissan опроверг информацию о планируемом выходе из альянса с Renault
Общество
Материнский капитал в Челябинской области повысят до 100 тысяч рублей
Принято решение об увеличении размера регионального материнского капитала с 63 тысяч рублей до 100 тысяч.
Общество
Москвичам открыли доступ к электронным медицинским картам
Москвичи получили доступ к единой электронной медицинской карте для взрослых и для детей, соответвующая услуга со вторника стала доступна на официальном сайте мэра Москвы mos.ru, сообщила журналистам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Экономика
Банки отказали более 60% желающих взять кредит россиянам
В 2019 году банки одобрили лишь 36,9 процента заявок на кредиты.
Политика
В 2019 году Украина запретила ввоз около 1 млн книг из России
Общий тираж российских книг, запрещены к ввозу на Украину, составил около 1 млн экземпляров.
Происшествия
В Перми экстренно приземлился самолёт из Красноярска
В Перми вынужденную посадку утром 14 января совершил лайнер, который следовал из Красноярска в Москву, сообщает издание «Коммерсантъ».
Политика
В партии Порошенко заподозрили Зеленского в тайных переговорах с РФ
Ранее бывший замминистра по вопросам "оккупированных территорий" Георгий Тука сообщил в своем блоге, что за несколько часов до ракетной атаки Ирана на иракские базы США в Оман, где с визитом находился Зеленский, прилетел из Киева частный самолет.
Происшествия
Заведено дело на полицейских, задержавших журналиста Голунова
19 декабря о возбуждении уголовного дела в отношении полицейских, которые производили задержание журналиста, сообщил президент РФ Владимир Путин, однако до сих пор не было известно, по какой именно статье оно расследуется.