Общество

BFM.ruBFM.ruОпрос: четверть компаний повысят зарплаты в 2020 году

Как сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру», таких предприятий становится больше: год назад повысить зарплату планировали только 18%. Компаний, не намеренных этого делать, становится меньше: 35% против 56%. Опрос проводили среди руководителей и HR-специалистов.
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с чего всё началось

Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат

Согласно новому опросу, 36% не ждут ее повышения даже в виде индексации на уровень инфляции и в 2020 году. Рассчитывают на повышение только 19% опрошенных «Работой.ру» сотрудников. Ранее «Работа.ру» сообщала, что 86% россиян недовольны своей зарплатой.
РБКвчера в 22:01

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Опрос: четверть российских компаний планируют повышать зарплаты сотрудникам в 2020 году

ТАСС03:48

Четверть российских работодателей планируют повысить зарплаты сотрудникам в 2020 году

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Газета.Ruвчера в 23:29

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URA.Ruвчера в 23:05

СМИ узнали о готовности компаний бороться за кадры повышением зарплат

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