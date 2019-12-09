Общество
РБКЧетверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат
В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».
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с чего всё началось
Согласно новому опросу, 36% не ждут ее повышения даже в виде индексации на уровень инфляции и в 2020 году. Рассчитывают на повышение только 19% опрошенных «Работой.ру» сотрудников. Ранее «Работа.ру» сообщала, что 86% россиян недовольны своей зарплатой.РБКвчера в 22:01
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Немецкий врач рассказал об основных врагах здоровых сосудов
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Google назвал самые популярные в России видео на YouTube
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СМИ узнали о предложении приватизировать 5–10% акций РЖД
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Общество
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Количество россиян, которые хотели бы поменять Конституцию России увеличилось. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Политика
На Украине утвердили сценарий реинтеграции Донбасса
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Биатлон
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Происшествия
Пять человек погибли в результате извержения вулкана в Новой Зеландии
Вулканический остров Уайт-Айленд расположен в заливе Пленти. Он считается одним из самых посещаемых туристами активных вулканов в мире.
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Сестра Жанны Фриске обвинила Шепелева в присвоении денег
Сам же Шепелев даже не находился рядом с певицей в тот момент, когда она была в коме.
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Политика
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В американский законопроект о национальной обороне на 2020 год включены положения о санкциях в отношении представителей компаний, которые участвуют в проекте строительства газопровода "Северный поток-2".
Общество
В ПФР назвали условие, при котором могут приостановить выплату пенсии
В Пенсионном фонде рассказали "Российской газете" об условии, при котором выплата пенсии может быть приостановлена.
Футбол
Президент ЦСКА призвал к отставке главу департамента судейства РФС
Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер заявил, что руководитель департамента судейства Российского футбольного союза Александр Егоров должен покинуть свой пост.
Кино
«Яндекс» собирается снимать сериалы и фильмы по сценариям BBC
«Яндекс» заключил первую сделку по покупке форматов сериалов и фильмов для их будущего производства, рассказал «Ведомостям» представитель интернет-компании.
Армия и оружие
В Анкаре отметили роль России в урегулировании ситуации в Сирии
Ситуация на севере Сирии В октябре Эрдоган объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против Рабочей партии Курдистана (РПК).
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Обезьяны генетически ближе всего к человеку, а органы свиней ближе всего к человеческим по размеру, и потому свиней используют как доноров.
Происшествия
В Удмуртии ребенок-инвалид скончался после смерти матери
В городе Можга в Удмуртии обнаружены тела 13-летнего подростка с тяжелой формой ДЦП и его матери.
Общество
Петербуржец выставил на продажу двухрублевую монету за миллиард
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Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Политика
Премьер Украины рассказал о запасах угля в стране
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал телеканалу «1+1» о запасах угля и газа в стране.
Технологии
В WhatsApp появилась новая полезная функция
В популярном мессенджере WhatsApp появилась возможность создавать задачи и получать соответствующие напоминания.
Происшествия
В Подмосковье мужчина застрелил выглянувшую из окна женщину
Женщина получила смертельное огнестрельное ранение в деревне Мясное городского округа Ступино в Подмосковье, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе областного главка МВД РФ.
Происшествия
Бывший антикоррупционер Алтая получил четыре года колонии за взятки
Бывший начальник антикоррупционного управления ГУМВД по Алтайскому краю Вадим Надвоцкий получил четыре года колонии за взятки на почти 13 миллионов рублей, сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Людмила Рязанцева.
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Ученые выяснили, что растения могут кричать от стресса
Общество
В России могут запретить взыскание долгов с пенсий
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