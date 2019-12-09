Согласно новому опросу, 36% не ждут ее повышения даже в виде индексации на уровень инфляции и в 2020 году. Рассчитывают на повышение только 19% опрошенных «Работой.ру» сотрудников. Ранее «Работа.ру» сообщала, что 86% россиян недовольны своей зарплатой.

с чего всё началось

В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».

Экономика СМИ узнали о предложении приватизировать 5–10% акций РЖД Для разрешения противоречий в Минфине предлагают выпустить 5–10% акций РЖД в свободное обращение и привязать вознаграждение менеджмента к динамике капитализации.

Общество Увеличилось число желающих поменять Конституцию россиян Количество россиян, которые хотели бы поменять Конституцию России увеличилось. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Политика На Украине утвердили сценарий реинтеграции Донбасса На заседании созванного президентом Владимиром Зеленским Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины 7 декабря утвержден план реинтеграции Донбасса.

Биатлон Фуркад считает, что решение WADA по России должно быть суровым Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад считает, что несмотря на возможные санкции со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA), нужно обеспечить, чтобы Россия осталась сильной страной в зимних видах спорта.

Политика Bloomberg: санкции против СП-2 внесены в законопроект о нацобороне США В американский законопроект о национальной обороне на 2020 год включены положения о санкциях в отношении представителей компаний, которые участвуют в проекте строительства газопровода "Северный поток-2".

Футбол Президент ЦСКА призвал к отставке главу департамента судейства РФС Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер заявил, что руководитель департамента судейства Российского футбольного союза Александр Егоров должен покинуть свой пост.

Происшествия В Подмосковье мужчина застрелил выглянувшую из окна женщину Женщина получила смертельное огнестрельное ранение в деревне Мясное городского округа Ступино в Подмосковье, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе областного главка МВД РФ.