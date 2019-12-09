Общество
РБКЧетверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат
В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».
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с чего всё началось
Согласно новому опросу, 36% не ждут ее повышения даже в виде индексации на уровень инфляции и в 2020 году. Рассчитывают на повышение только 19% опрошенных «Работой.ру» сотрудников. Ранее «Работа.ру» сообщала, что 86% россиян недовольны своей зарплатой.РБКвчера в 22:01
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Здоровье
Эксперты назвали самый полезный гарнир при диабете и гипертонии
Пациентам, страдающим от диабета и гипертонии, стоит обратить внимание на блюда из зеленой и красной чечевицы.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице
Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Культура
Amazon Prime купил сериал «Содержанки»
Происшествия
Конвоиры «банды ГТА» получили условные сроки
Красногорский городской суд Подмосковья приговорил к условным срокам полицейских, которые конвоировали подсудимых по уголовному делу «банды ГТА» и допустили попытку побега, передаёт РИА Новости.
Футбол
«Лион» просматривал Шомуродова на матче со «Спартаком»
Скауты французского "Лиона" побывали на матче "Спартак" - "Ростов" (1:4) в 19-м туре Российской премьер-лиги, где они просматривали, по информации Betting Insider форварда гостей Эльдора Шомуродова.
Экономика
Вторичные квартиры подорожали во всех городах России
В группе городов с населением от 350 тыс. до 1 млн жителей сильнее всего подорожало вторичное жилье во Владивостоке (+16%), Новокузнецке (+14) и Твери (+11%).
Политика
Россия и Украина вернулись в английский суд из-за спора о $3 млрд
Предыстория спора Спор тянется с декабря 2015 года, когда Украина отказалась возвращать России $3 млрд по евробондам, которые были выпущены администрацией экс-президента Украины Виктора Януковича в декабре 2013 года и целиком выкуплены российским суверенным фондом.
Политика
Назван состав украинской делегации на «нормандском саммите»
На Украине назвали состав делегации, которая отправляется в Париж, чтобы принять участие в саммите «нормандской четверки».
Спорт
WADA отстранило Россию от международных соревнований на 4 года
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило Россию от международных соревнований, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.
Транспорт
Проезд по МЦД вновь стал платным
С 9 декабря проезд по Московским центральным диаметрам вновь станет платным, проезд возможен будет как по картам "Тройка", так и по льготным социальным картам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центральной пассажирской пригородной компании.
Происшествия
Рэперов HammAli и Navai обстреляли в Липецке
Рэперов HammAli & Navai обстреляли в Липецке, передает Mash со ссылкой на слова самих музыкантов.
Общество
В России обновят сопроводительный документ на автомобиль
В России обновят обязательный сопроводительный документ, выдаваемый на покупаемый автомобиль.
Происшествия
В Подмосковье мужчина застрелил выглянувшую из окна женщину
Женщина получила смертельное огнестрельное ранение в деревне Мясное городского округа Ступино в Подмосковье, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе областного главка МВД РФ.
Общество
Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард
Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске заявил, что Дмитрий Шепелев тратит деньги сына
Отец покойной певицы говорит, что известный телеведущий снял со счета 6-летнего Платона около двух миллионов рублей.
Армия и оружие
Двери командного пункта РВСН испытали «ядерным взрывом»
В Ленинградской области испытали двери на входе в командный пункт Ракетных войск стратегического назначения, находящийся под землей на особо охраняемой территории.
Авто
McLaren представила новый дорожный суперкар 620R
Первую «сотню» новинка набирает всего за 2,9 секунды. Новый McLaren 620R был построен на базе гоночной модели 570S GT4.
Общество
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР
Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Здоровье
Два подростка умерли в онкоцентре имени Блохина
Общество
Илон Маск «выгулял» новый пикап Cybertruck в Лос-Анджелесе
Издание TMZ сообщает, что Илон Маск прокатился по улицам Лос-Анджелеса на новом пикапе Cybertruck и произвел фурор.
Происшествия
Мосгорсуд отменил арест активов Абызова на сумму свыше 1 млрд рублей
"Мосгорсуд согласился с доводами защиты о незаконности постановления Басманного районного суда от 10 сентября о наложении ареста на имущество по уголовному делу в отношении Абызова", - сказал защитник.
Происшествия
Перед смертью тамбовский вице-губернатор раскаялся в своих поступках
В записке господин Чулков обращается к своим родным, раскаиваясь в своих поступках и решениях, «которые были на поверхности, без мужества и воли».
Фигурное катание
После прыжка на льду Плющенко пробил коньком трубу с водой
Олимпийский чемпион Евгений Плющенко пробил торчавшую изо льда трубу с водой после неудачного прыжка.
Спорт
Четырехкратный олимпийский чемпион из России поддержал решение WADA
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что согласен с решением Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.