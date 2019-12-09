Общество
РБКЧетверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат
В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».
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с чего всё началось
Согласно новому опросу, 36% не ждут ее повышения даже в виде индексации на уровень инфляции и в 2020 году. Рассчитывают на повышение только 19% опрошенных «Работой.ру» сотрудников. Ранее «Работа.ру» сообщала, что 86% россиян недовольны своей зарплатой.РБКвчера в 22:01
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Происшествия
Конвоиры «банды ГТА» получили условные сроки
Красногорский городской суд Подмосковья приговорил к условным срокам полицейских, которые конвоировали подсудимых по уголовному делу «банды ГТА» и допустили попытку побега, передаёт РИА Новости.
Спорт
Исполком WADA отстранил Россию от соревнований на четыре года
Комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить РФ от международных соревнований на четыре года, запретить проведение турниров в России и исключить россиян из числа руководителей международных спортивных федераций.
Происшествия
Валерия рассказала о ДТП с участием сына
Певица Валерия прокомментировала сообщения о ДТП с участием ее сына Арсения Шульгина под Петербургом.
Общество
Поправки в Гражданский кодекс детально пропишут соседские права
Новые поправки в Гражданский кодекс детально пропишут соседские права.
Общество
Россияне назвали героев Отечества всех эпох
Россияне считают маршала Советского Союза Георгия Жукова, великого русского полководца Александра Суворова и министра обороны России Сергея Шойгу героями Отечества всех эпох.
Происшествия
Пять человек погибли в результате извержения вулкана в Новой Зеландии
Вулканический остров Уайт-Айленд расположен в заливе Пленти. Он считается одним из самых посещаемых туристами активных вулканов в мире.
Кино
Глава МАГАТЭ назвал сериал «Чернобыль» художественным вымыслом
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что сериал «Чернобыль» является художественным вымыслом, несмотря на то, что основан на реальных фактах.
Биатлон
Фуркад: думаю, Россию накажут. Я потерял пару медалей из-за неё
Надеюсь, это повлечёт за собой последствия. Я потерял пару медалей из-за неё.
Общество
В Архангельской области тысячи людей вышли на митинг в защиту Шиеса
Многотысячный митинг сегодня прошел в Котласе — жители города в очередной раз выразили протест в связи с планами создать на станции Шиес полигон для хранения ТКО.
Происшествия
Вице-губернатор не дождался суда
Политика
В Париже забросали яйцами украинских активистов
Митинг, который в Париже проводили члены украинской диаспоры и активисты "Движения ветеранов Украины", забросали куриными яйцами.
Происшествия
В Удмуртии ребенок-инвалид скончался после смерти матери
В городе Можга в Удмуртии обнаружены тела 13-летнего подростка с тяжелой формой ДЦП и его матери.
Общество
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР
Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Футбол
Федотов стал главным тренером «Сочи»
Владимир Федотов назначен главным тренером футбольного клуба "Сочи", контракт с ним подписан на 2,5 года, сообщил РИА Новости генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко.
Общество
В России могут запретить взыскание долгов с пенсий
Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
Общество
Петербуржец выставил на продажу двухрублевую монету за миллиард
Житель Петербурга разместил объявление на сервисе "Авито" о продаже двухрублевой монеты. Владелец оценил ее в миллиард рублей.
Экономика
Вторичные квартиры подорожали во всех городах России
В группе городов с населением от 350 тыс. до 1 млн жителей сильнее всего подорожало вторичное жилье во Владивостоке (+16%), Новокузнецке (+14) и Твери (+11%).
Шоу-бизнес
Брежнева в Comedy Club пошутила о романе со Светлаковым
Вера Брежнева пошутила по поводу отношений с Сергеем Светлаковым на шоу Comedy Club.
Авто
Водителям дали советы по прогреву машин зимой
Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.
Кино
Создатели «Сумерек» снимут приквел об Эдварде Каллене
Политика
125 тысяч жителей ДНР и ЛНР получили гражданство России
За девять месяцев, по словам министра, в Россию всего прибыли и поставлены на учёт 92,5 тысячи человек.
Политика
Секретарем Общественной палаты РФ стала Лидия Михеева
Заместителями секретаря ОП стали председатель комиссии ОП по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Владислав Гриб и глава комиссии ОП по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения Лео Бокерия.
Авто
Конкурента ГАЗели выпустит «КамАЗ»
О планах выпустить конкурента «ГАЗели» сообщил «Ведомостям» гендиректор компании Сергей Когогин.
Происшествия
Младенец в Бурятии больше суток пробыл взаперти с мёртвыми родителями
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике, вечером 8 декабря в одной из квартир были обнаружены тела мужчины 40 лет и его 34-летней супруги.
Политика
Во встрече Путина и Зеленского в Париже примут участие Новак и Миллер
Глава "Газпрома" Алексей Миллер примет участие в переговорах президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского.
Общество
Зимняя погода придет в Москву 12 декабря
В новость были внесены изменения (12:53 время мск) — обновлена информация по тексту.
Происшествия
Жителю Чечни грозит большой срок за видеоролик о начальстве
"Новая газета" отмечает, что большую часть жизни Ислам Нуханов провел не в Чечне, а в Когалыме, потому мог и не знать реалий жизни в этой республике.
Политика
Интеграция не по-лукашенковски: все решения уже приняты Путиным
Все решения были приняты до встречи в Сочи, и приняты Россией.
Общество
Якутскому журналисту отменили приговор за злоупотребление свободой СМИ
Кассационный суд во Владивостоке отменил приговор якутского городского суда журналисту еженедельника "Якутск вечерний" Михаилу Романову, признанному виновным в злоупотреблении свободой информации, сообщил РИА Новости заместитель главного редактора газеты Виталий Обедин.
Футбол