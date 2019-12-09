Общество
РБКЧетверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат
В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».
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с чего всё началось
Согласно новому опросу, 36% не ждут ее повышения даже в виде индексации на уровень инфляции и в 2020 году. Рассчитывают на повышение только 19% опрошенных «Работой.ру» сотрудников. Ранее «Работа.ру» сообщала, что 86% россиян недовольны своей зарплатой.РБКвчера в 22:01
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Здоровье
Даже небольшое количество алкоголя увеличивает риск возникновения рака
Принято считать, что небольшое количество спиртного не только не навредит здоровью человека, но и принесет пользу.
Политика
В Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией в $3 млрд
Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начинает слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3,075 млрд — $3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн.
Общество
Прокуратура проверит видео с матом мэра Липецка
В Липецке продолжается шумиха вокруг видео, на котором звучит мат мэра Евгении Уваркиной.
Общество
В Пенсионном фонде назвали условия приостановки выплаты пенсии
В Пенсионном фонде России рассказали, что если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, то выплату ему пенсии могут приостановить.
Политика
В Париже началась встреча Путина и Макрона
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева резко ответила на вопрос подписчиков о детях
Кино
Стали известны номинанты на премию «Золотой глобус»
Спорт
Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира
Авто
КамАЗ выпустит «убийцу» ГАЗели
По задумке, малотоннажная модель от КамАЗа будет иметь грузоподъемность от 1,5 до 2,2 тонны и сможет составить серьёзную конкуренцию нижегородскому семейству автомобилей ГАЗель Next.
Политика
Глава администрации Ельцина: у нас не было времени на Крым и Донбасс
Глава администрации бывшего президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов заявил, что власти Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году обращались с просьбой о включении регионов в состав России, об этом 8 декабря сообщает издание «Взгляд».
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице
Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Экономика
Госдума защитила богатых от высоких налогов
Депутаты Госдумы отклонили оба законопроекта о повышении налогов для граждан с высоким доходом.
Здоровье
Двое подростков скончались в онкоцентре Блохина
Двое подростков с острым лимфобластным лейкозом умерли в НИИ детской онкологии и гематологии, который входит в Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина.
Общество
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР
Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Шоу-бизнес
Принцесса Беатрис отложила помолвку из-за секс-скандала вокруг ее отца
Спорт
Глава ОКР пообещал сделать все для выступления сборной под флагом РФ
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что будут приложено максимум усилий, чтобы сборная России выступила под российским флагом на Олимпийских играх 2020 года в Токио.
Здоровье
Врач-геронтолог посоветовал, как правильно подготовиться к старости
Директором Научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология» доктором медицинских наук Кириллом Прощаевым рассказано, что для здорового старения организму человека важно наличие физической активности, правильное питание, а также своевременная диагностика заболеваний и прохождение медосмотров.
Происшествия
Жителя Новой Москвы задержали по подозрению в жестоком убийстве сестры
Житель Новой Москвы задержан по подозрению в жестоком убийстве старшей сестры, в его квартире найдены курительные смеси, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
Экономика
Страны Евросоюза решили вывезти свое золото из Великобритании после трюка России
Несколько стран Европейского союза заявили, что приняли решение вернуть себе свое золото, хранящееся в Великобритании.
Общество
Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард
Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
Общество
В 2020 году в России подорожает мобильная связь
В 2020 году в России на 17-18% может подорожать мобильная связь.
Политика
Российское гражданство получили 125 тыс. жителей ДНР и ЛНР
С апреля 2019 года российское гражданство получили 125 тыс. жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Общество
В Гидрометцентре объяснили декабрьские погодные аномалии
Погодные аномалии в России связаны с необычным для этого времени года перемещением теплого атлантического воздуха.
Спорт
Колобков считает, что не должен оправдываться после санкций WADA
Министр спорта России Павел Колобков высказался по поводу мнения, что наказывать за ситуацию с допингом должны чиновников, а не нарушивших антидопинговые правила спортсменов или тренеров.
Экономика
Медведев подписал постановление о 2%-ной ипотеке на Дальнем Востоке
Как сообщалось, президент Владимир Путин поручил правительству до 15 декабря обеспечить внесение изменений в законодательство России для введения 2%-ной ипотечной ставки на Дальнем Востоке.
Армия и оружие
Шойгу рассказал об усилении воздушной части ядерной триады России
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил об усилении воздушной части ядерной триады России за счёт обновления и модернизации техники.
Политика
Экс-глава МИД Австрии рассказала, как танцует Путин
В ходе мероприятия был задан вопрос о танце экс-главы Австрии с Путиным во время ее свадебной церемонии.