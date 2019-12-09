Общество
РБКЧетверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат
В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».
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с чего всё началось
Согласно новому опросу, 36% не ждут ее повышения даже в виде индексации на уровень инфляции и в 2020 году. Рассчитывают на повышение только 19% опрошенных «Работой.ру» сотрудников. Ранее «Работа.ру» сообщала, что 86% россиян недовольны своей зарплатой.РБКвчера в 22:01
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Авто
В России сертифицировали Kia Seltos
Компания Kia получила "Одобрение типа транспортного средства" (ОТТС) на кроссовер Seltos.
Общество
Петербург занял 14 место в рейтинге самых «пьющих» регионов РФ
Эксперты Национального рейтинга трезвости субъектов России назвали самые пьющие регионы страны. Северная столица оказалась на 14 месте.
Политика
Власти Китая откажутся от использования зарубежных компьютеров и ПО
Власти Китая откажутся от использования зарубежных компьютеров и программных обеспечений (ПО) в государственных учреждениях и общественных организациях, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на иностранные СМИ.
Общество
Желающих поменять Конституцию россиян стало больше
Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Происшествия
В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погибли пять человек
Пять человек погибли в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд на севере Новой Зеландии.
Политика
Кремль раскрыл детали встречи Путина с Зеленским в Париже
Встреча президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским пройдет после завершения саммита в «нормандском формате», ее длительность будет зависеть от лидеров, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
Происшествия
В Подмосковье мужчина застрелил выглянувшую из окна женщину
Женщина получила смертельное огнестрельное ранение в деревне Мясное городского округа Ступино в Подмосковье, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе областного главка МВД РФ.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк сделала важное рабочее объявление
Судьба распорядилась так, что открытие шоурума дочери актрисы Анастасии Заворотнюк совпало с горячей порой обсуждения тяжелого недуга звезды сериала «Моя прекрасная няня».
Футбол
Президент ЦСКА призвал к отставке главу департамента судейства РФС
Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер заявил, что руководитель департамента судейства Российского футбольного союза Александр Егоров должен покинуть свой пост.
Футбол
Марселино вылетел в Лондон на переговоры с «Арсеналом»
Претендент на пост главного тренера «Арсенала» Марселино Гарсия Тораль вылетел в Лондон на переговоры с «канонирами», утверждает Super Deporte.
Спорт
В Лозанне началось заседание исполкома WADA
В Швейцарии началось внеочередное заседание исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA), на котором примут решение касательно российского спорта.
Экономика
В России подорожает мобильная связь
Мобильная связь в России в 2020 году может подорожать на 17-18 процентов, говорится в исследовании агентства Content Review, выдержки из которого приводит РИА Новости.
Общество
Украинскому режиссеру Сенцову не дали слово на «еврооскаре» в Берлине
Украинский режиссер Олег Сенцов, который недавно выступил против возвращения Донбасса Украине, пока у власти в России Путин, раскритиковал Европейский киноприз в Берлине за то, что ему не дали слово во время церемонии награждения.
Происшествия
Полиция ищет детей Никиты Зайцева, родители игрока не открыли дверь
Полицейские требовали открыть дверь, но их никто не пустил. По информации телеграм-канала, они ищут детей хоккеиста.
Футбол
Владимир Федотов: «То, что Сутормин уйдет, было понятно еще до конца прошлого сезона»
Армия и оружие
Шойгу назвал долю современной техники в армии в 2020 году
Политика
Бывший госсекретарь РСФСР не смог вспомнить, что Крым просился в РФ
Бурбулис прокомментировал слова Сергея Филатова, руководившего администрацией президента РФ Бориса Ельцина, о просьбе представителей Крыма и Донбасса оставить их в составе России в 1991 году.
Общество
Тарифы на газ для жителей РФ в ближайшее время могут резко вырасти
В случае принятия закона о приватизации газовых сетей в России могут вырасти цены на голубое топливо для населения.
Общество
В России могут запретить взыскание долгов с пенсий
Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
Общество
Адвокат Винника не располагает информацией о решении греческого суда
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сказала в интервью РИА Новости, что, по последней информации, греческий суд отменил решение об экстрадиции Винника в США и во Францию.
Происшествия
Конвоиры «банды GTA» получили условные сроки за перестрелку в суде
Красногорский городской суд Подмосковья приговорил к условным срокам от 1,5 до 3 лет полицейских, которые конвоировали подсудимых по уголовному делу "банды GTA" и допустили попытку побега и перестрелку, сообщили РИА Новости в суде.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице
Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Культура
Посетитель галереи в США съел банан, проданный за $120 тысяч
Общество
Названы разрушающие кишечник продукты
Немецкий гастроэнтеролог Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника, передает РИА Новости.
Политика
Пресс-секретарь Зеленского: 10 декабря война в Донбассе не закончится
Президент Украины ждет результата от встречи с Путиным Она привела примеры успешной политики президента Украины Владимира Зеленского: разведение войск в трех точках и открытие моста в станице Луганской.
Происшествия
Бывший антикоррупционер Алтая получил четыре года колонии за взятки
Бывший начальник антикоррупционного управления ГУМВД по Алтайскому краю Вадим Надвоцкий получил четыре года колонии за взятки на почти 13 миллионов рублей, сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Людмила Рязанцева.