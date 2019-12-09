Общество

РБКРБКЧетверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат

Согласно новому опросу, 36% не ждут ее повышения даже в виде индексации на уровень инфляции и в 2020 году. Рассчитывают на повышение только 19% опрошенных «Работой.ру» сотрудников. Ранее «Работа.ру» сообщала, что 86% россиян недовольны своей зарплатой.
Читать в источнике
Комментировать224
с чего всё началось

Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат

В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».
РБКвчера в 22:01

Подробнее о событии

Российские компании готовятся к повышению зарплат

Газета.Ruвчера в 23:29

СМИ узнали о готовности компаний бороться за кадры повышением зарплат

Известия00:57

Россиянам приготовились повысить зарплаты

Lenta.ru00:51

Четверть российских работодателей планируют повысить зарплаты сотрудникам в 2020 году

Коммерсантъ02:32

Четверть российских компаний повысит зарплаты

News.ruвчера в 23:10

В России все больше работодателей готовы повышать зарплаты

URA.Ruвчера в 23:05

Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат

РБКвчера в 22:01
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 03:50, Ашберн
Политика

Кремль раскрыл детали встречи Путина с Зеленским в Париже

Lenta.ru 03:00
Общество

В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Известия вчера в 23:24
Общество

Чайка анонсировал новые методы борьбы с коррупцией

В 2020 году в России будет разработан комплекс дополнительных мер по борьбе с коррупцией, в частности с «откатами».
Известия 03:10
Общество

В Хабаровске отрицают вызов губернатора Фургала на допрос

Ранее сайт DVhab.ru опубликовал сообщение о том, что Сергей Фургал был экстренно вызван в Москве для дачи показаний по ситуации на заводе «Амурсталь».
Национальная служба новостей 01:52
Культура

Посетитель галереи в США съел банан, проданный за $120 тысяч

АБН вчера в 11:33
Шоу-бизнес

Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице

Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Вести.Ru 03:30
Биатлон

Фуркад ждет суровых санкций WADA в отношении России

Фуркад считает, что из-за России он потерял несколько медалей. По его мнению, РФ важна для мирового спорта.
ProstoProSport 03:41
Общество

В России грядет нехватка пилотов гражданских самолетов

Действующие учебные заведения вряд ли смогут восполнить грядущий дефицит кадров в количестве 550−600 человек, утверждают в профсоюзе летного состава России.
Пенза-Пресс 02:05
Армия и оружие

В Анкаре отметили роль России в урегулировании ситуации в Сирии

Россия прилагает усилия для реализации меморандума с Турцией по Сирии, число инцидентов с участием сил самообороны сирийских курдов (YPG) уменьшается, заявил глава турецкого минобороны Хулуси Акар.
РИА Новости 03:40
Наука

В России разработали метод спасения осетра от браконьеров

Ученые СФУ при участии коллег из РАН создали уникальный метод для обеспечения осетра от браконьеров.
Дни24 03:14
Происшествия

Валерия рассказала о ДТП с участием сына

Певица Валерия прокомментировала сообщения о ДТП с участием ее сына Арсения Шульгина под Петербургом.
Газета.Ru вчера в 14:27
Музыка

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года

Американская певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года по версии журнала Forbes, заработав за год около $185 млн.
ТАСС 06 декабря в 21:28
Общество

В России могут запретить взыскание долгов с пенсий

Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
Коммерсантъ вчера в 21:37
Кино

«Яндекс» собирается снимать кино и сериалы по сценариям BBC

Выбрали ли в компании конкретные форматы для будущего производства, и кто именно будет снимать новые сериалы или фильмы, пока не сообщается.
ИА InterMedia 06 декабря в 06:14
Общество

Увеличилось число желающих поменять Конституцию россиян

Количество россиян, которые хотели бы поменять Конституцию России увеличилось. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 01:13
Кино

Вышел первый трейлер «Чудо-Женщины 1984»

Опубликован первый полноценный трейлер «Чудо-Женщины 1984» с Галь Гадот в главной роли.
Игромания.ру вчера в 17:08
Кино

Вышел новый трейлер фильма Бондарчука «Вторжение»

Новый трейлер фильма режиссера Федора Бондарчука «Вторжение», который является продолжением картины «Притяжение», был опубликован на YouTube-канале Sony Pictures Россия.
Rambler News Service 06 декабря в 07:16
Происшествия

Пять человек погибли в результате извержения вулкана в Новой Зеландии

Вулканический остров Уайт-Айленд расположен в заливе Пленти. Он считается одним из самых посещаемых туристами активных вулканов в мире.
Интерфакс 03:34
Технологии

В WhatsApp появилась функция напоминаний

Мессенджер WhatsApp получил новую функцию, которая позволяет создавать задачи и получать соответствующие напоминания.
РИА Новости вчера в 20:44
Политика

Новак и Миллер примут участие во встрече Путина и Зеленского в Париже

Глава компании "Газпром" Алексей Миллер и министр энергетики РФ Александр Новак примут участие во встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
ПРАЙМ 03:26
Музыка

Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»

Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
РИА Новости 07 декабря в 02:58
Гаджеты

Раскрыты особенности новой фирменной оболочки Huawei – ЕMUI 10

Ранее Huawei представила новую оболочку EMUI 10, построенную на базе ОС Android 10. В сети появилось описание обновления.
Anonsens 02:41
Кино

«Самая масштабная игровая ночь»: трейлер The Game Awards 2019

Игромания.ру вчера в 12:32
Общество

Накликали: «Тинькофф» запускает первое российское суперприложение

Группа компаний «Тинькофф» запускает первое в России суперприложение (SuperApp) для мобильных устройств.
Известия 02:30
Общество

Названы самые популярные породы кошек у россиян

ТВ Центр 03:32
Общество

Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
REGNUM вчера в 05:12
Происшествия

На Урале просят продлить арест обвиняемых в убийстве Ксении Каторгиной

Следствие просит продлить срок ареста обвиняемым по делу об убийстве Ксении Каторгиной в Екатеринбурге.
REGNUM 02:21
Авто

Названы самые популярные марки автомобилей в России в ноябре

Tvoe-avto.com вчера в 11:31
Гаджеты

Первым смартфоном Xiaomi с селфи-камерой под экраном станет Mi Mix 4

Актуальные Новости 01:24
Армия и оружие

Украинские самолеты впервые за 20 лет осуществили дозаправку в воздухе

Актуальные Новости вчера в 02:13
Как работают Яндекс.Новости?
Главное