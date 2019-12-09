Общество
РБКЧетверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат
Согласно новому опросу, 36% не ждут ее повышения даже в виде индексации на уровень инфляции и в 2020 году. Рассчитывают на повышение только 19% опрошенных «Работой.ру» сотрудников. Ранее «Работа.ру» сообщала, что 86% россиян недовольны своей зарплатой.
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с чего всё началось
В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».РБКвчера в 22:01
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По словам Ивановой, вечером 8 декабря возле жилого дома на юго-западе обнаружены два 16-летних подростка.
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Кулер Thermalright Frost Spirit оснащён двухсекционным радиатором
Изделие относится к башенному типу. Оно оснащено довольно массивным радиатором, который имеет двухсекционную конструкцию.
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Порошенко закидали яйцами во время выступления на майдане
Экс-президента Украины Петра Порошенко закидали яйцами во время акции «Красные линии для Зеленского», участники которой вышли на майдан, чтобы огласить «красные линии», за которые не должна выходить Украина на саммите в «нормандском формате».
Общество
Путин поздравил Пиотровского с юбилеем
Президент Владимир Путин поздравил генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского с 75-летием.
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Ученые назвали десять причин чрезмерного выпадения волос
К причинам, приводящим к чрезмерному выпадению волос, специалисты отнесли андрогенную алопецию, то есть облысение, беременность, телогенный выпот, когда волосы выпадают сразу пучками, анаген эффлувиум, при котором волосы выпадают прямо из волосяных фолликул.
Транспорт
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С 9 декабря проезд по Московским центральным диаметрам вновь станет платным, проезд возможен будет как по картам "Тройка", так и по льготным социальным картам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центральной пассажирской пригородной компании.
Игры
Metacritic составил рейтинги лучших игр десятилетия
Под конец 2019 года Metacritic подготовил два рейтинга с лучшими играми десятилетия.
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Вера Брежнева стала похожей на Лилу из «Пятого элемента»
В кадрах легко угадывался образ Милы Йовович в роли Лилу из «Пятого элемента».
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Судьба распорядилась так, что открытие шоурума дочери актрисы Анастасии Заворотнюк совпало с горячей порой обсуждения тяжелого недуга звезды сериала «Моя прекрасная няня».
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В Петербурге «заминировали» несколько судов, «Пулково» и Эрмитаж
В Петербурге анонимы снова начали рассылать письма с угрозами о минировании судов, больниц, аэропорта "Пулково" и Эрмитажа.
Кино
Опубликован первый трейлер фильма «Чудо-Женщина: 1984»
В Сети появился первый официальный трейлер нового супергеройского фильма «Чудо-Женщина: 1984» с Галь Гадот в главной роли.
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Подозреваемый в убийстве Хангошвили попросил убежища в Германии
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Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард
Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
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Переговоры в Сочи российского лидера Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко завершились.
Единоборства
WBO обязала Энтони Джошуа биться с Усиком
Авто
Россия оказалась в тройке стран с самыми дешевыми автомобилями
Россия попала в тройку стран, где самая низкая средняя стоимость нового автомобиля.
Общество
В России разработали стандарты на экологически чистые продукты
Эксперты Роскачества вместе с научными и отраслевыми объединениями разработали национальные стандарты экологически чистой сельскохозяйственной продукции, говорится в сообщении организации, поступившем в РБК.