В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».

с чего всё началось

Согласно новому опросу, 36% не ждут ее повышения даже в виде индексации на уровень инфляции и в 2020 году. Рассчитывают на повышение только 19% опрошенных «Работой.ру» сотрудников. Ранее «Работа.ру» сообщала, что 86% россиян недовольны своей зарплатой.

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