Общество

РБКРБКЧетверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат

Согласно новому опросу, 36% не ждут ее повышения даже в виде индексации на уровень инфляции и в 2020 году. Рассчитывают на повышение только 19% опрошенных «Работой.ру» сотрудников. Ранее «Работа.ру» сообщала, что 86% россиян недовольны своей зарплатой.
Читать в источнике
Комментировать155
с чего всё началось

Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат

В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».
РБКвчера в 22:01

Подробнее о событии

Российские компании готовятся к повышению зарплат

Газета.Ruвчера в 23:29

СМИ узнали о готовности компаний бороться за кадры повышением зарплат

Известия00:57

Россиянам приготовились повысить зарплаты

Lenta.ru00:51

Четверть российских работодателей планирует повысить зарплаты сотрудникам в 2020 году

Коммерсантъ02:32

Четверть российских компаний повысит зарплаты

News.ruвчера в 23:10

В России все больше работодателей готовы повышать зарплаты

URA.Ruвчера в 23:05

Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат

РБКвчера в 22:01
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 02:47, Ашберн
Политика

Россия заняла жесткую позицию перед саммитом в «нормандском формате»

Саммит лидеров России, Украины, Германии и Франции состоится сегодня, 9 декабря, в Париже.
Коммерсантъ 01:17
Технологии

В WhatsApp появилась новая функция

Функция напоминаний появилась в мессенджере WhatsApp, сообщается на сайте whatsapp.any.do.
RT на русском 01:39
Общество

Православные христиане празднуют Юрьев день

9 декабря (по старому стилю 26 ноября) православные христиане отмечают Юрьев день.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 21:28
Футбол

Гвардиола: «Ман Сити» не может конкурировать с топовыми клубами Европы

"Манчестер Сити" в субботу уступил "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:2 и потерпел четвертое поражение в чемпионате Англии в текущем сезоне - столько же, сколько "Сити" проиграл на протяжении всего прошлого сезона премьер-лиги, когда стал чемпионом страны.
РИА Новости 01:08
Фигурное катание

Российские фигуристки заняли первые три места в финале Гран-При

Фигуристки из России Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли первые три места в финале Гран-при, который прошел в Турине.
Мойка78 вчера в 06:21
Авто

Названы самые популярные марки автомобилей в России в ноябре

Новые автомобили вчера в 23:27
Происшествия

Валерия рассказала о ДТП с участием сына

Певица Валерия прокомментировала сообщения о ДТП с участием ее сына Арсения Шульгина под Петербургом.
Газета.Ru вчера в 14:27
Происшествия

СМИ узнали об умершем у тела матери подростке с ДЦП в Удмуртии

Подросток с тяжелой формой ДЦП на протяжении недели умирал в одной квартирe co своей ранеe скончавшейся матерью.
Известия вчера в 19:39
Футбол

Спартак — Ростов 1:4

Счет в матче «Спартак»-«Ростов», проходящем в Ростове, после первого тайма оказался 0:1 в пользу команды из Ростова-на-Дону.
Московский Комсомолец вчера в 12:00
Происшествия

Трое жителей Крыма задержаны за нападение на полицейских

По подозрению в нанесении телесных повреждений сотрудники полиции задержали трех местных жителей возрастом от 28 до 45 лет.
Интерфакс - Россия 02:24
Шоу-бизнес

Евгений Петросян женился в пятый раз

По данным источника, Петросян и Брухунова заключили брак в начале декабря 2019 года. Для 74-летнего артиста он стал пятым.
Lenta.ru 02:21
Космос

Корабль «Прогресс МС-13» с новогодними подарками отправился к МКС

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-13", которому предстоит доставить новогодние подарки для экипажа Международной космической станции, стартовала с космодрома Байконур, трансляция запуска ведется на сайте Роскосмоса.
РИА Новости 06 декабря в 04:40
Происшествия

На юго-западе Москвы погибли два подростка

По словам Ивановой, вечером 8 декабря возле жилого дома на юго-западе обнаружены два 16-летних подростка.
ТАСС вчера в 15:09
Гаджеты

Кулер Thermalright Frost Spirit оснащён двухсекционным радиатором

Изделие относится к башенному типу. Оно оснащено довольно массивным радиатором, который имеет двухсекционную конструкцию.
3DNews 01:34
Политика

Порошенко закидали яйцами во время выступления на майдане

Экс-президента Украины Петра Порошенко закидали яйцами во время акции «Красные линии для Зеленского», участники которой вышли на майдан, чтобы огласить «красные линии», за которые не должна выходить Украина на саммите в «нормандском формате».
Известия вчера в 13:40
Общество

Путин поздравил Пиотровского с юбилеем

Президент Владимир Путин поздравил генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского с 75-летием.
ТАСС 01:57
Здоровье

Ученые назвали десять причин чрезмерного выпадения волос

К причинам, приводящим к чрезмерному выпадению волос, специалисты отнесли андрогенную алопецию, то есть облысение, беременность, телогенный выпот, когда волосы выпадают сразу пучками, анаген эффлувиум, при котором волосы выпадают прямо из волосяных фолликул.
UfaTime.ru вчера в 11:36
Транспорт

Проезд по МЦД вновь стал платным

С 9 декабря проезд по Московским центральным диаметрам вновь станет платным, проезд возможен будет как по картам "Тройка", так и по льготным социальным картам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центральной пассажирской пригородной компании.
Интерфакс вчера в 21:00
Хоккей

Российский вратарь Георгиев признан первой звездой дня в НХЛ

Pravda.Ru 02:22
Игры

Metacritic составил рейтинги лучших игр десятилетия

Под конец 2019 года Metacritic подготовил два рейтинга с лучшими играми десятилетия.
Gmbox.ru 06 декабря в 07:42
Шоу-бизнес

Вера Брежнева стала похожей на Лилу из «Пятого элемента»

В кадрах легко угадывался образ Милы Йовович в роли Лилу из «Пятого элемента».
Телепрограмма 02:33
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк сделала важное рабочее объявление

Судьба распорядилась так, что открытие шоурума дочери актрисы Анастасии Заворотнюк совпало с горячей порой обсуждения тяжелого недуга звезды сериала «Моя прекрасная няня».
Суть событий 02:10
Происшествия

В Петербурге «заминировали» несколько судов, «Пулково» и Эрмитаж

В Петербурге анонимы снова начали рассылать письма с угрозами о минировании судов, больниц, аэропорта "Пулково" и Эрмитажа.
Интерфакс 02:19
Кино

Опубликован первый трейлер фильма «Чудо-Женщина: 1984»

В Сети появился первый официальный трейлер нового супергеройского фильма «Чудо-Женщина: 1984» с Галь Гадот в главной роли.
ТК Звезда вчера в 20:11
Общество

Подозреваемый в убийстве Хангошвили попросил убежища в Германии

Задержанный по подозрению в убийстве грузинского боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине подал ходатайство о предоставлении политического убежища в Германии, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Взгляд.ру вчера в 13:12
Общество

Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
REGNUM вчера в 05:12
Политика

Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи завершились

Переговоры в Сочи российского лидера Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко завершились.
RT на русском 07 декабря в 13:16
Единоборства

WBO обязала Энтони Джошуа биться с Усиком

Актуальные Новости вчера в 04:59
Авто

Россия оказалась в тройке стран с самыми дешевыми автомобилями

Россия попала в тройку стран, где самая низкая средняя стоимость нового автомобиля.
Car.ru 07 декабря в 07:06
Общество

В России разработали стандарты на экологически чистые продукты

Эксперты Роскачества вместе с научными и отраслевыми объединениями разработали национальные стандарты экологически чистой сельскохозяйственной продукции, говорится в сообщении организации, поступившем в РБК.
РБК 01:56
Как работают Яндекс.Новости?
Главное