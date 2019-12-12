26% россиян считают, что на нынешнем месте работы над ними нависла угроза увольнения. Это показало проведенное в последнем квартале 2019 года исследование HeadHunter, с результатами которого ознакомились «Известия».

с чего всё началось

Около 26% жителей России признались, что они боятся, что их могут скоро уволить с места работы. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на исследование HeadHunter. Почти 10% опрошенных на вопрос о том, грозит ли им увольнение, ответили "точно да".

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