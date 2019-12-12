Общество
Газета.RuЧетверть россиян боятся увольнения
Около 26% жителей России признались, что они боятся, что их могут скоро уволить с места работы. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на исследование HeadHunter. Почти 10% опрошенных на вопрос о том, грозит ли им увольнение, ответили "точно да".
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с чего всё началось
26% россиян считают, что на нынешнем месте работы над ними нависла угроза увольнения. Это показало проведенное в последнем квартале 2019 года исследование HeadHunter, с результатами которого ознакомились «Известия».Известиявчера в 16:01
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Хоккей
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин применил мощный силовой прием против судьи Джона Макайзека в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостона».
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Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
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Политика
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Общество
В храме Христа Спасителя прощаются с Юрием Лужковым
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Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что ударный вертолет Ми-28 разбился в Краснодарском крае, экипаж в составе двух человек погиб.
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Кино
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Британская фармкомпания «ГлаксоСмитКляйн» выступила с предложением выпустить и бесплатно распространить через благотворительные фонды антибактериальный препарат «Фортум», который жизненно необходим людям, страдающим муковицидозом.
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Спрос на российскую промышленную продукцию вырос по итогам ноября
В низкотехнологичных отраслях промышленности спрос вырос на 4,8% к ноябрю 2018 года и на 0,8% за 11 месяцев с начала года.
Кино
Объявлена дата выхода новой «Матрицы»
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Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до 16
Общее число жертв трагедии выросло до 16 человек. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.
Общество
В Турции объявлен красный уровень опасности
Метеорологическая служба страны уже объявила красный уровень опасности и предупредила о сильном шторме, который сегодня, 11 декабря, накроет Анталью и дальше двинется на Аланью.
Происшествия
В Петербурге эвакуировали суды из-за сообщений о минировании
В Санкт-Петербурге эвакуировали шесть районных судов из-за поступивших сообщений о минировании.
Общество
Россияне потратят в этом году меньше денег на праздничный стол
Жители России намерены в этом году потратить меньше денег на праздничный новогодний стол и сосредоточить расходы на других областях праздника.
Гаджеты
Акция: смартфон Oukitel K13 Pro с батареей на 11 000 мА·ч предлагается по цене $169
Компания Oukitel совместно с интернет-магазином Banggood запустила акцию, в рамках которой с 11 по 18 декабря смартфон Oukitel K13 Pro можно приобрести со значительной скидкой — по цене $169.
Происшествия
Мост рухнул на Сахалине при проезде грузовика
Мост рухнул в Охинском районе Сахалинской области при проезде грузовика с продуктами питания.
Экономика
Неисполнение расходов бюджета РФ в 2019 году составит 1 трлн рублей
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит триллион рублей.
Политика
В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2
"Северный поток — 2" Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей в 2020 году
Популярный мессенджер Whatsapp после Нового года прекратит работать на миллионах смартфонов по всему миру.
Общество
Бывший полпред Путина предложил платить за проживание в РФ
Бывший полпред президента России в УрФО, председатель движения "В защиту человека труда" Игорь Холманских предложил ввести в России безусловный базовый доход.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы
Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
Экономика
Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок
Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.
Армия и оружие
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Американское военное командование в Сирии обратилось в Пентагон за инструкциями на случай атаки со стороны российских, сирийских, иранских или турецких сил и их союзников, сообщили источники.
Политика
МИД вызвал посла Германии в ответ на высылку российских дипломатов
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Общество
В Гидрометцентре предупредили о волнах холода зимой в Москве
Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с "Российской газетой" сообщил, что в Москве зимой будет несколько периодов с температурой ниже - 25 ° С. При этом он уточнил, что в какие конкретно дни ждать волны холода заблаговременно невозможно.
Общество
«Человеком года» по версии Time стала Грета Тунберг
Общество
Премьер Франции рассказал о принципах пенсионной реформы
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп на фоне проходящей в стране бессрочной забастовки против пенсионной реформы рассказал о трех принципах этой реформы и подчеркнул, что она направлена на уважение интересов каждого и повышение покупательной способности работающих и пенсионеров.