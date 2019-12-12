Общество

Газета.RuГазета.RuЧетверть россиян боятся увольнения

Около 26% жителей России признались, что они боятся, что их могут скоро уволить с места работы. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на исследование HeadHunter. Почти 10% опрошенных на вопрос о том, грозит ли им увольнение, ответили "точно да".
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с чего всё началось

В ожидании худа: четверть россиян опасаются увольнения

26% россиян считают, что на нынешнем месте работы над ними нависла угроза увольнения. Это показало проведенное в последнем квартале 2019 года исследование HeadHunter, с результатами которого ознакомились «Известия».
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Четверть россиян боится увольнения, показал опрос

РИА Новости01:31

Треть жителей России уверены, что они не потеряют работу

REGNUM01:48

Четверть россиян боятся увольнения

Газета.Ruвчера в 21:39

Четверть россиян сообщили об угрозе увольнения

РБКвчера в 22:42

Россияне высказались о страхе быть уволенными

Lenta.ruвчера в 20:47

«Известия»: более четверти россиян опасаются увольнения

ТАССвчера в 19:43

Россияне массово испугались увольнений

Известиявчера в 18:28
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Хоккей

Овечкин применил силовой прием против арбитра

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин применил мощный силовой прием против судьи Джона Макайзека в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостона».
Известия 01:48
Общество

Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским

РБК вчера в 16:29
Политика

Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17

Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Газета.Ru вчера в 04:03
Происшествия

В Приморье затонула подводная лодка

На юге Приморье, в районе города Находка во время буксировки к месту утилизации частично затонула списанная подводная лодка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 02:38
Политика

Досрочные парламентские выборы начались в Великобритании

В Великобритании начались досрочные парламентские выборы.
Коммерсантъ 02:28
Общество

В храме Христа Спасителя прощаются с Юрием Лужковым

В Москве прощаются с бывшим мэром Юрием Лужковым. Церемония началась в храме Христа Спасителя.
Вести.Ru 01:50
Происшествия

В Минобороны рассказали о крушении боевого вертолета Ми-28 на Кубани

Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что ударный вертолет Ми-28 разбился в Краснодарском крае, экипаж в составе двух человек погиб.
РИА Новости вчера в 17:34
Происшествия

Задержанный экс-мэр Челябинска подозревается в получении взятки

REGNUM вчера в 07:16
Кино

Объявлены номинанты на «Золотой глобус»

Коммерсантъ 09 декабря в 09:37
Киберспорт

В Dota 2 вышло обновление 7.23d

Утром 12 декабря разработчики выпустили новый патч для Dota 2 — 7.23d.
Dota2.ru 01:50
Здоровье

Больным муковисцидозом хотят предложить бесплатные лекарства

Британская фармкомпания «ГлаксоСмитКляйн» выступила с предложением выпустить и бесплатно распространить через благотворительные фонды антибактериальный препарат «Фортум», который жизненно необходим людям, страдающим муковицидозом.
Рамблер 01:06
Финансы

Спрос на российскую промышленную продукцию вырос по итогам ноября

В низкотехнологичных отраслях промышленности спрос вырос на 4,8% к ноябрю 2018 года и на 0,8% за 11 месяцев с начала года.
Российская газета вчера в 19:00
Кино

Объявлена дата выхода новой «Матрицы»

Lenta.ru вчера в 17:15
Происшествия

Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до 16

Общее число жертв трагедии выросло до 16 человек. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.
РБК 01:31
Общество

В Турции объявлен красный уровень опасности

Метеорологическая служба страны уже объявила красный уровень опасности и предупредила о сильном шторме, который сегодня, 11 декабря, накроет Анталью и дальше двинется на Аланью.
ТурДом вчера в 06:42
Происшествия

В Петербурге эвакуировали суды из-за сообщений о минировании

В Санкт-Петербурге эвакуировали шесть районных судов из-за поступивших сообщений о минировании.
РБК вчера в 10:13
Общество

Россияне потратят в этом году меньше денег на праздничный стол

Жители России намерены в этом году потратить меньше денег на праздничный новогодний стол и сосредоточить расходы на других областях праздника.
News.ru вчера в 21:31
Гаджеты

Акция: смартфон Oukitel K13 Pro с батареей на 11 000 мА·ч предлагается по цене $169

Компания Oukitel совместно с интернет-магазином Banggood запустила акцию, в рамках которой с 11 по 18 декабря смартфон Oukitel K13 Pro можно приобрести со значительной скидкой — по цене $169.
3DNews вчера в 14:51
Происшествия

Мост рухнул на Сахалине при проезде грузовика

Мост рухнул в Охинском районе Сахалинской области при проезде грузовика с продуктами питания.
Известия 01:00
Экономика

Неисполнение расходов бюджета РФ в 2019 году составит 1 трлн рублей

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит триллион рублей.
Известия вчера в 14:31
Политика

В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2

"Северный поток — 2" Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
РИА Новости вчера в 19:05
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей в 2020 году

Популярный мессенджер Whatsapp после Нового года прекратит работать на миллионах смартфонов по всему миру.
Каскад 10 декабря в 10:36
Общество

Бывший полпред Путина предложил платить за проживание в РФ

Бывший полпред президента России в УрФО, председатель движения "В защиту человека труда" Игорь Холманских предложил ввести в России безусловный базовый доход.
Piter.tv вчера в 11:05
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы

Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
ToDay News Ufa вчера в 11:44
Экономика

Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок

Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.
RT на русском вчера в 06:50
Армия и оружие

Военные США в Сирии запросили инструкции на случай нападения России

Американское военное командование в Сирии обратилось в Пентагон за инструкциями на случай атаки со стороны российских, сирийских, иранских или турецких сил и их союзников, сообщили источники.
Взгляд.ру вчера в 18:32
Политика

МИД вызвал посла Германии в ответ на высылку российских дипломатов

Посла Германии в Москве Геза Андреаса фон Гайра вызвали в МИД, чтобы огласить ему ответные меры на высылку из ФРГ двух российских дипломатов.
РБК 02:15
Общество

В Гидрометцентре предупредили о волнах холода зимой в Москве

Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с "Российской газетой" сообщил, что в Москве зимой будет несколько периодов с температурой ниже - 25 ° С. При этом он уточнил, что в какие конкретно дни ждать волны холода заблаговременно невозможно.
RT на русском 02:41
Общество

«Человеком года» по версии Time стала Грета Тунберг

Инфорос вчера в 12:02
Общество

Премьер Франции рассказал о принципах пенсионной реформы

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп на фоне проходящей в стране бессрочной забастовки против пенсионной реформы рассказал о трех принципах этой реформы и подчеркнул, что она направлена на уважение интересов каждого и повышение покупательной способности работающих и пенсионеров.
РИА Новости вчера в 07:16
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