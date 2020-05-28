Коронавирус
BFM.ruЧетверть россиян назвали эпидемию коронавируса выдумкой
Почти четверть россиян (23,2%) назвали коронавирус выдумкой «заинтересованных лиц» в рамках опроса Высшей школы экономики. Еще 9,6% опрошенных считают, что опасность эпидемии преувеличена. Данные исследования публикует РБК.
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с чего всё началось
Не верящие в эпидемию Треть россиян (32,8%) считает, что опасность эпидемии коронавируса преувеличена, либо считают ее выдумкой заинтересованных лиц, следует из исследования, проведенного дирекцией по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).РБК00:00
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Новости за ночь: Треть россиян назвала коронавирус выдумкой и преувеличением
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Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли.
Lenta.ru вчера в 16:28
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Вечерний курьер 01:36
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Paparazzi.ru вчера в 05:55
Общество
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Газета.Ru вчера в 16:59
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В России из-за ношения масок и перчаток вырастут грибковые и аллергические заболевания, также есть риск развития эмфиземы легких и бронхиальной астмы.
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В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета вчера в 20:00
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Наиболее пострадавшие от пандемии отрасли будут освобождены от налога на имущество физлиц.
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Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров
Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах.
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СМИ узнали о планах Apple профинансировать новый фильм Скорсезе
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РИА Новости 03:15
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Москва следит за соблюдением прав россиян на процессе по MH17
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Православные празднуют Вознесение Господне
Православные верующие в России и по всему миру в четверг, 28 мая, празднуют Вознесение Господне.
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Названы сроки снижения смертности от коронавируса в Москве
Пик заболеваемости в столице пришелся примерно на 11 мая, следовательно пик смертности можно ожидать в районе 2 июня, отметил Лукашев.
Lenta.ru 03:31
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Мировые цены на нефть продолжают снижаться
Мировые цены на нефть снижаются в четверг, 28 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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На Украине символику дивизии СС «Галичина» признали нацистской
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Александр Васильев заступился за Надежду Бабкину
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Политика
В пресс-службе Игнатьева рассказали, почему он подал в суд на Путина
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев не собирается снова занять должность руководителя республики, но хочет изменить формулировку, с которой было произведено его увольнение.
News.ru 02:47
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Глава МИД Украины пообещал ликвидировать ДНР и ЛНР
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал, что, когда Киев вернет себе контроль над всей территорией Донбасса, с постов будет смещено все руководство ДНР и ЛНР, и сами эти образования будут ликвидированы.
Газета.Ru вчера в 16:10