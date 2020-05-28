Не верящие в эпидемию Треть россиян (32,8%) считает, что опасность эпидемии коронавируса преувеличена, либо считают ее выдумкой заинтересованных лиц, следует из исследования, проведенного дирекцией по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).

с чего всё началось

Почти четверть россиян (23,2%) назвали коронавирус выдумкой «заинтересованных лиц» в рамках опроса Высшей школы экономики. Еще 9,6% опрошенных считают, что опасность эпидемии преувеличена. Данные исследования публикует РБК.

Общество Масочный режим усилят в Москве с 1 июня Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице с 1 июня будет усилен масочный и перчаточный режим, а также установлены определенные правила прогулок.

Армия и оружие Sohu рассказало, чем для Украины завершится штурм Донбасса Уход с поста президента Украины Петра Порошенко особо не сказался на ситуации в Донбассе, новый украинский лидер Владимир Зеленский продолжил вести предельно жесткую и воинственную политику в этом регионе.

Происшествия На балтийской трассе после столкновения загорелись две машины На балтийской трассе в четверг утром после столкновения загорелись две машины.

Общество «Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири» Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири». 209

Технологии Вышло крупное обновление для Windows 10 Компания Microsoft представила крупное обновление May 2020 Update для операционной системы Windows 10, передает портал The Verge. 198

Экономика Минфин выделил 100 млрд рублей регионам Минфин направил 56 регионам России 100 млрд руб. для компенсации снижения их доходов, сообщается на сайте министерства.

Политика Соловьев осадил украинского журналиста после вопроса Пескову Телеведущий Владимир Соловьев резко ответил на выпад украинского журналиста Романа Цимбалюка в адрес пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, передает РИА "Новости". 305

Космос США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли. 1,2K

Путешествия В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.

Происшествия Экс-депутата Госдумы РФ Дениса Волчека оставили в СИЗО Москва, 25 мая 2020, 14:31 — REGNUM Московский городской суд подтвердил законность ареста бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Волчека, обвиняемого в мошенничестве, сообщили 25 мая корреспонденту ИА REGNUM Регнум в пресс-службе суда. 1

Общество В Петербурге названы кладбища для захоронений погибших от коронавируса «Если понятно по документам, что смерть наступила не от коронавируса, то человек может быть похоронен на любом кладбище Петербурга, открытом для захоронения», — объяснил он в эфире телеканала «Санкт-Петербург». 25

Шоу-бизнес У хоккеиста Овечкина родился сын Овечкин и Шубская поженились в 2016 году, спустя два года родился их первый сын Сергей. Они часто говорят, что хотят иметь много детей.

Здоровье Россиянам назвали противопоказание для ношения маски Особую угрозу из-за своей плотности представляют многоразовые маски — в этом случае человеку будет совершенно некомфортно дышать, добавил врач. 12

Происшествия Американцы митингуют против полицейского произвола Тысячи американцев теперь уже и в других штатах выходят на улицы, блокируют дороги и требуют наказать стражей порядка, которые злоупотребили силой. 51

Армия и оружие Военные экологи очистят от мусора труднодоступные районы России Экологические отряды, по роду деятельности занимающиеся очисткой объектов от бытового мусора и отходов военного назначения, готовятся к работе в труднодоступных районах Урала, Красноярского края, Ямало-Ненецкого округа и других, куда затруднена заброска гражданских специалистов. 2

Общество Российский миллиардер купил самый дорогой за год особняк в Лондоне Российский миллиардер купил особняк в Лондоне более чем за £15,45 млн ($18,8 млн), что стало самой крупной сделкой на рынке с начала распространения коронавируса в Британии. 23