Коронавирус

BFM.ruBFM.ruЧетверть россиян назвали эпидемию коронавируса выдумкой

Почти четверть россиян (23,2%) назвали коронавирус выдумкой «заинтересованных лиц» в рамках опроса Высшей школы экономики. Еще 9,6% опрошенных считают, что опасность эпидемии преувеличена. Данные исследования публикует РБК.
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Четверть россиян назвали эпидемию COVID-19 выдумкой заинтересованных лиц

Не верящие в эпидемию Треть россиян (32,8%) считает, что опасность эпидемии коронавируса преувеличена, либо считают ее выдумкой заинтересованных лиц, следует из исследования, проведенного дирекцией по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).
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