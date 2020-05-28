Коронавирус
BFM.ruЧетверть россиян назвали эпидемию коронавируса выдумкой
Почти четверть россиян (23,2%) назвали коронавирус выдумкой «заинтересованных лиц» в рамках опроса Высшей школы экономики. Еще 9,6% опрошенных считают, что опасность эпидемии преувеличена. Данные исследования публикует РБК.
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с чего всё началось
Не верящие в эпидемию Треть россиян (32,8%) считает, что опасность эпидемии коронавируса преувеличена, либо считают ее выдумкой заинтересованных лиц, следует из исследования, проведенного дирекцией по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).РБК00:00
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Новости за ночь: Треть россиян назвала коронавирус выдумкой и преувеличением
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REGNUM 25 мая в 07:31
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Крымские власти попросили правительство РФ отменить обязательное тестирование на коронавирус для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и туристов.
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Лавров заявил о запрете Запада просить помощи у России по коронавирусу
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В Москве начали действовать только столичные цифровые пропуска
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