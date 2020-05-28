Коронавирус
РИА НовостиЧетверть россиян считает эпидемию коронавируса выдумкой
Треть россиян считает, что опасность эпидемии коронавируса преувеличена либо вообще является выдумкой "заинтересованных лиц". Об этом говорят результаты исследования, проведенного дирекцией по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики, сообщает РБК.
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с чего всё началось
Не верящие в эпидемию Треть россиян (32,8%) считает, что опасность эпидемии коронавируса преувеличена, либо считают ее выдумкой заинтересованных лиц, следует из исследования (есть у РБК), проведенного дирекцией по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).РБК00:00
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Новости за ночь: Треть россиян назвала коронавирус выдумкой и преувеличением
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