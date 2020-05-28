Не верящие в эпидемию Треть россиян (32,8%) считает, что опасность эпидемии коронавируса преувеличена, либо считают ее выдумкой заинтересованных лиц, следует из исследования (есть у РБК), проведенного дирекцией по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).

с чего всё началось

Треть россиян считает, что опасность эпидемии коронавируса преувеличена либо вообще является выдумкой "заинтересованных лиц". Об этом говорят результаты исследования, проведенного дирекцией по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики, сообщает РБК.

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