Общество

РБКРБКЧетверть россиян сообщили об угрозе увольнения

26% россиян положительно ответили на вопрос о том, существует ли для них угроза увольнения работодателем. Об этом свидетельствуют результаты опроса рекрутинг-платформы HeadHunter, с которыми ознакомились «Известия». Опрос проводился в четвертом квартале 2019 года среди 20,5 тыс. человек.
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с чего всё началось

В ожидании худа: четверть россиян опасаются увольнения

26% россиян считают, что на нынешнем месте работы над ними нависла угроза увольнения. Это показало проведенное в последнем квартале 2019 года исследование HeadHunter, с результатами которого ознакомились «Известия».
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Четверть россиян сообщили об угрозе увольнения

РБКвчера в 22:42

«Известия»: более четверти россиян опасаются увольнения

ТАССвчера в 19:43

Четверть россиян боятся увольнения

Газета.Ruвчера в 21:39

Рекрутеры выяснили, что больше четверти россиян опасаются потерять работу

Комсомольская правдавчера в 20:54

Россияне высказались о страхе быть уволенными

Lenta.ruвчера в 20:47

Четверть граждан России боятся увольнений — и напрасно

REGNUMвчера в 23:29

Россияне массово испугались увольнений

Известиявчера в 18:28
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Общество

В Москве прощаются с Юрием Лужковым

Коммерсантъ вчера в 23:30
Происшествия

Найдены самописцы рухнувшего на Кубани ударного вертолета Ми-28Н

BFM.ru 00:55
Общество

Госдума поддержала запрет штрафов за превышение средней скорости

Госдума в первом чтении приняла законопроект депутатов ЛДПР о запрете штрафовать водителей за превышение средних скоростей, которая рассчитывается несколькими камерами на основании времени и координат автомобиля.
Коммерсантъ вчера в 10:22
Шоу-бизнес

Элина Чага рассказала, почему ушла от Леонида Агутина

News.ru 00:26
Общество

ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа»

Известия вчера в 16:59
Музыка

Вышел новый клип Ольги Бузовой на песню «Не виновата»

Ольга Бузова опубликовала на своём YouTube-канале клип на песню "Не виновата", в котором предстала в нескольких откровенных образах.
Discover24 вчера в 01:46
Экономика

Порог беспошлинного ввоза посылок могут сократить до €20

Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил предложение сократить порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов до €20 к 2022 году.
RT на русском вчера в 12:06
Политика

СМИ узнали о вызове посла ФРГ в МИД РФ в ответ на высылку дипломатов

Посол Германии в РФ Геза Андреас фон Гейр был вызван в МИД России для оглашения ответных мер на высылку российских дипломатов.
Известия 01:06
Экономика

Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019

В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Российская газета вчера в 15:10
Авто

Chevrolet представил новые Tahoe и Suburban

Компания Chevrolet представила новые внедорожники Tahoe и Suburban.
Somanyhorses вчера в 03:27
Общество

Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз

Штрафы для компаний, не выполняющих требования органов государственного контроля, могут вырасти в несколько раз, следует из проекта новой редакции Кодекса об административно-правовых нарушениях (КоАП).
РБК 00:34
Общество

«Человеком года» по версии Time стала Грета Тунберг

Инфорос вчера в 12:02
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы

Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
ToDay News Ufa вчера в 11:44
Происшествия

В России телевизор убил двухлетнего ребенка

В России телевизор упал на двухлетнего ребенка и убил его. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по Бурятии.
Lenta.ru 00:52
Общество

Главный врач германской клиники назвал причину смерти Лужкова

У скончавшегося бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова случился инфаркт.
Парламентская газета вчера в 12:19
Политика

Глава ДНР обвинил Киев в искажении текста коммюнике саммита в Париже

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликован намеренно искаженный текст коммюнике саммита «нормандской четверки».
Известия вчера в 06:50
Футбол

«Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов

Коммерсантъ вчера в 16:54
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

REGNUM вчера в 07:42
Общество

Фонд борьбы с коррупцией получил новый платеж из-за рубежа

В начале октября Минюст сообщил, что фонд включили в список «иностранных агентов» из-за иностранного финансирования.
Эхо Москвы вчера в 09:31
Происшествия

Погибли издатель «Тинькофф журнала» Александр Рай и его жена

Регион online 10 декабря в 12:34
Политика

Ярош заявил о наличии у Кремля плана уничтожить Украину до 2024 года

Бывший лидер украинской экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в РФ) Дмитрий Ярош заявил о существовании у Кремля плана по уничтожению Украины до 2024 года.
Известия вчера в 08:20
Общество

Рязанский суд штрафовал и постановил депортировать пятерых граждан США

Суд признал их виновными в нарушении правил въезда в страну, поскольку у них были туристические визы.
Эхо Москвы вчера в 12:01
Экономика

«Звезда» получит из бюджета 22 млрд руб. на газовозы

Как выяснил "Ъ", правительство утвердило правила бюджетных субсидий для верфи "Звезда", которые в ближайшие три года составят 22 млрд руб. За эти деньги верфь должна поставить для проектов НОВАТЭКа газовозы по цене как в Южной Корее, а также постепенно увеличивать их локализацию в РФ.
Коммерсантъ вчера в 17:39
Происшествия

В Приангарье задержали банду, создававшую тайники с наркотиками

Полицейские задержали в Иркутской области членов банды, продававших синтетические наркотики через интернет-магазины, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 23:07
Политика

Экс-министр экономики Украины предупредил об угрозе дефолта

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne заявил, что в стране, несмотря на реляции правительства об успехах в экономике, начался бюджетный кризис, грозящий дефолтом.
РИА Новости вчера в 20:19
Общество

Метели продолжатся на Сахалине, на Курилах ожидается ураган

В пятницу сильный снег и ветер до 20-22 м/с ожидается в Северо-Курильском, Смирныховском, Анивском, Корсаковском районах и в Южно-Сахалинске.
Интерфакс - Россия 00:46
Политика

В сенате США одобрили билль о признании России «спонсором терроризма»

Законопроект «обязывает госсекретаря определить, следует ли считать Российскую Федерацию страной — спонсором терроризма и следует ли объявить спонсируемые Россией на Украине вооруженные формирования иностранными террористическими организациями».
РБК вчера в 14:13
Экономика

Минфин рассказал о неконкурентных преимуществах бизнеса под санкциями

Минфин комментирует новые планы США Несмотря на то что США не включили санкции на госдолг России в бюджет Пентагона, Минфин учитывает такой риск в будущем и продолжит готовить меры защиты, рассказал Тимофеев журналистам.
РБК вчера в 07:23
Происшествия

В Приамурье младенец погиб из-за кормления смесями из сухого молока

РИА Новости вчера в 22:43
Происшествия

Гендиректора петербургского «Метростроя» арестовали по делу о растрате

Дзержинский районный суд Петербурга избрал меру пресечения генеральному директору петербургского ОАО "Метрострой" Николаю Александрову, обвиняемому в присвоении или растрате денежных средств в особо крупном размере, сообщает объединенная пресс-служба судов.
РИА Новости 10 декабря в 15:43
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