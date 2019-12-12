26% россиян считают, что на нынешнем месте работы над ними нависла угроза увольнения. Это показало проведенное в последнем квартале 2019 года исследование HeadHunter, с результатами которого ознакомились «Известия».

с чего всё началось

26% россиян положительно ответили на вопрос о том, существует ли для них угроза увольнения работодателем. Об этом свидетельствуют результаты опроса рекрутинг-платформы HeadHunter, с которыми ознакомились «Известия». Опрос проводился в четвертом квартале 2019 года среди 20,5 тыс. человек.

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