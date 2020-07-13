Общество
ПрофильЧетверть россиян входит в группу риска при хищениях с карт
Каждый четвертый владелец банковской карты в России (27% респондентов) находится в группе риска и может стать жертвой мошенничества, поскольку готов сообщить посторонним личные данные карт, которые нельзя разглашать (срок действия и CVV-код), сообщает РБК.
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с чего всё началось
Каждый четвертый держатель банковских карт в России (27% респондентов) находится в группе риска и может стать жертвой мошенников, так как готов сообщить посторонним персональные данные банковских карт, которые нельзя раскрывать (срок действия и CVV-код).РБКвчера в 22:00
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Политика
Полпред Трутнев раскритиковал власти Хабаровского края за митинги
Находящийся с рабочим визитом в Хабаровске полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев раскритиковал работу властей региона после ареста губернатора Сергея Фургала.
URA.Ru 05:30
Шоу-бизнес
Дакота раскрыла детали скандала с Рудковской из-за сумок Louis Vuitton
Российская певица Рита Дакота рассказала, как ее унизила музыкальный продюсер Яна Рудковская из-за сумок элитного французского бренда Louis Vuitton.
Экономика сегодня 11 июля в 10:49
Общество
Посольство Венгрии опровергло скорое открытие границ для граждан РФ
Посольство Венгрии в России опровергло открытие границ для россиян с 15 июля, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК в Telegram.
Газета.Ru 05:23
Единоборства
Петр Ян победил Жозе Алду и стал чемпионом UFC в легчайшем весе
Алду пропустил серию ударов Яна правой рукой, потому была атака и левой. Но бразилец слишком опытный боец, чтобы не перехватить инициативу.
CT news 03:40
Общество
«Норникель» объявил об увольнении руководства Талнахской фабрики
Компания «Норникель» объявила о завершении внутреннего расследования ЧП на Талнахской обогатительной фабрике (ТОФ).
BFM.ru 05:42
Политика
Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем.
РБК 04:58
Армия и оружие
Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло
Баку, 13 июля 2020, 08:08 — REGNUM Количество погибших из-за вооруженного столкновения с ВС Армении военных Азербайджана увеличилось до трех.
REGNUM 01:08
Общество
ВОЗ зафиксировала рекордное число заразившихся коронавирусом в мире
За последние сутки в мире зарегистрировали рекордные 230 370 случаев заражения коронавирусом, сообщила Всемирная организация здравоохранения.
РИА Новости вчера в 17:29
Общество
Иммунолог назвал категории наименее подверженных коронавирусу людей
Генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков рассказал о трёх категориях людей, которые, даже столкнувшись с новой коронавирусной инфекцией, могут не опасаться за своё здоровье.
RT на русском 05:52
Политика
Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России
По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК вчера в 12:37
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru 11 июля в 18:32
Здоровье
Возможность второй волны эпидемии коронавируса оценили в Минздраве
Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов заявил, что вероятность возникновения второй волны коронавируса будет полностью зависеть от соблюдения людьми мер безопасности, передает РИА Новости.
Live24 вчера в 06:53
Происшествия
Дело о хулиганстве возбуждено после беспорядков на Амурском ГПЗ
Уголовное дело о хулиганстве возбуждено по факту беспорядков на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ), сообщается на сайте областной прокуратуры.
RT на русском 05:36
Здоровье
Переболевшие КОВИД быстро теряют антитела и рискуют заболеть повторно
Ученые из Германии пришли к выводу, что переболевшие КОВИД рискуют заболеть повторно.
Невские Новости вчера в 19:00
Игры
Ubisoft пообещала исправиться после проблемной конференции
Вместо отмененной E3 компания Ubisoft провела собственную онлайн-презентацию Ubisoft Forward.
Российская газета 05:39
Происшествия
Защита обжаловала арест Фургала по делу об убийствах
Защита хабаровского губернатора Сергея Фургала обжаловала решение Басманного суда Москвы, заключившего его под арест, сообщил РИА Новости адвокат Борис Кожемякин.
РИА Новости 05:41
Происшествия
Потерпевшие по делу Ефремова уточнили желаемую сумму компенсации
Вчера «МК» стала известна общая сумма по подготовленным к подаче искам потерпевших к Михаилу Ефремову.
Московский Комсомолец вчера в 10:24
Шоу-бизнес
Наталья Фриске спела на вечеринке песню сестры в ее платье
Наталья решила, что лучше всего сможет развлечь гостей исполнив песню Жанны «Где-то летом».
Bimru.ru 02:23
Авто
Aznom Palladium станет одним из самых необычных внедорожников на рынке
Две итальянские компании Camal Studio и Aznom Automotive вознамерились выпустить очень необычный внедорожник под названием Аzпом Palladium.
Letnews.ru вчера в 04:05
Политика
Украина заявила о желании подключить США к переговорам по Донбассу
Киев выступает за участие США и Великобритании в минском и «нормандском» форматах переговоров по урегулированию в Донбассе, заявил вице-премьер Украины, представитель страны в контактной группе Алексей Резников.
Известия 00:56
Шоу-бизнес
Гузеева в очередной раз иронично ответила на критику в свой адрес
Актриса и телеведущая Лариса Гузеева ответила на высказывание подписчицы, которая сравнила ее с алкоголичкой в комментариях в Instagram.
iReactor 01:45
Культура
Волгоградская библиотека подарила книги исправительной колонии
Сотрудники главной областной библиотеки подготовили для исправительной колонии, расположенной на территории Волгограда, около пятисот книг.
Волгоградская правда 03:44
Общество
Россияне одобрили повышение налогов
Опрошенные Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) россияне одобрили повышение ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для людей с высокими заработками, свидетельствуют данные опроса, опубликованные на сайте организации.
Lenta.ru 05:03
Общество
В Свердловской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет
В Свердловской области до 20 июля продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, сообщил оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.
РИА Новости 04:48
Шоу-бизнес
Жена Джона Траволты Келли Престон умерла от рака груди
Звезда "Криминального чтива" Джон Траволта сообщил о смерти своей жены Келли Престон от рака груди.
Газета.Ru 03:46
Политика
Путин прокомментировал уровень безработицы в России
Президент России Владимир Путин заявил, что в стране удалось не допустить взрывного роста безработицы.
RT на русском 04:29
Общество
Мэрия Краснодара перешла на удаленную работу из-за COVID-19
Российская газета 05:34