Каждый четвертый держатель банковских карт в России (27% респондентов) находится в группе риска и может стать жертвой мошенников, так как готов сообщить посторонним персональные данные банковских карт, которые нельзя раскрывать (срок действия и CVV-код).

с чего всё началось

Каждый четвертый владелец банковской карты в России (27% респондентов) находится в группе риска и может стать жертвой мошенничества, поскольку готов сообщить посторонним личные данные карт, которые нельзя разглашать (срок действия и CVV-код), сообщает РБК.

Четверть россиян входит в группу риска при хищениях с карт

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