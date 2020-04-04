Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у 25% зараженных коронавирусом в России не наблюдаются симптомы болезни.

Четверть заболевших коронавирусом в России не имеют симптомов

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