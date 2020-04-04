Коронавирус

Pravda.RuPravda.RuЧетверть заболевших коронавирусом в России не имеют симптомов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у 25% зараженных коронавирусом в России не наблюдаются симптомы болезни.
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Попова назвала долю бессимптомных носителей коронавируса в России

РБК10:42

Носитель коронавируса без симптомов не вырабатывает иммунитет

РЕН ТВ09:11

Почти 25% заразившихся коронавирусом россиян не имеют симптомов

Газета.Ru10:01

Около 25% инфицированных коронавирусом в России не имеют симптомов

ТАСС09:53

У четверти заболевших россиян – ни симптомов, ни иммунитета

Вести.Ru09:45

Попова огласила долю бессимптомных случаев коронавируса в России

Известия09:26

Роспотребнадзор заявил о четверти бессимптомных больных коронавирусом

Московский Комсомолец10:27
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 14:49, Ашберн
Экономика

Мишустина попросили снять ограничения на продажу алкоголя в регионах

Члены Союза производителей алкогольной продукции (СПАП), Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и «Опора России» попросили премьер-министра РФ Михаила Мишустина снять ограничения на продажу алкоголя в регионах.
Известия 08:51
Общество

Жители Екатеринбурга вышли на балконы и поаплодировали врачам

Местные жители вышли на свои балконы и начали аплодировать медицинским работникам, которые сейчас борются за жизни заболевших коронавирусом.
Уральский меридиан 08:55
Происшествия

Число погибших при взрыве в подмосковной многоэтажке снова увеличилось

Число погибших при взрыве газа в жилом доме в подмосковном Орехово-Зуеве снова увеличилось. Об этом сообщили в МЧС России, передает ТАСС.
Lenta.ru 14:26
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

Два пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 14:09
Авто

Кроссовер Hyundai Palisade появился в продаже в РФ

Новоявленный корейский флагман Hyundai Palisade должен добраться до России в 2020 году, однако ОТТС для этого еще не получено.
Автоновости дня вчера в 06:11
Здоровье

Российский доктор сравнил коронавирус и атипичную пневмонию

Ранее сообщалось, что в России испытания вакцины от коронавируса на животных завершат к концу апреля.
Аргументы недели 07:40
Общество

Минпросвещения допускает продление учебного года летом

Замминистра Дмитрий Глушко, отвечая в ходе онлайн-марафона «Домашний час» на вопрос о продлении учебного года, заявил, что есть задача завершить занятия в школах в установленные сроки.
Педсовет 06:07
Общество

Беглов доложил Путину о борьбе с коронавирусом в Петербурге

Санкт-Петербург, 4 апреля 2020, 19:16 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе телефонного разговора 4 апреля рассказал президенту России Владимиру Путину о мерах, предпринимаемых в Северной столице для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
REGNUM 12:16
Общество

Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа

Голикова обратила внимание, что приостановка вывоза нужна "для четкого понимания, кто, в каком количестве и куда прилетит".
Газета.Ru 12:39
Общество

В Праге демонтировали памятник маршалу Ивану Коневу

Мэрия Праги рано утром в пятницу, 3 апреля, демонтировала с пьедестала бронзовый памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который находился на площади Интербригад в квартале Дейвице – центре района Прага-6.
Газета.Ru вчера в 14:54
Общество

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин обратился к жителям региона

Сегодня, 4 апреля, Губернатор Тульской области Алексей Дюмин обратился к жителям региона.
Первый Тульский 09:24
Общество

Власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции

Московские власти заявили, что технически система "умного" контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции готова.
Газета.Ru 11:50
Общество

Собянин определил органы, которые могут штрафовать юрлица из-за вируса

"Если был причинен вред здоровью или имуществу человека, штраф составит от 500 тысяч до одного миллиона рублей или же приостановление деятельности сроком до 90 дней", — говорится на сайте мэрии.
РИА Новости 13:57
Политика

Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru 09:36
Общество

Собянин выступил против выплат из бюджета за нерабочие дни

Немедленную выплату денег из бюджета россиянам за нерабочие дни не поддержал мэр Москвы Сергей Собянин.
Комсомольская правда вчера в 12:35
Армия и оружие

Американцы снова встали на пути у российской военной полиции в Сирии

Военные попытались столкнуть российские боевые машины с дороги. Американцы снова встали на пути у российской военной полиции в Сирии.
Piter.tv 01 апреля в 04:24
Происшествия

Выгуливавшего собаку москвича увезли в отделение полиции

В Москве на Патриарших прудах задержали мужчину, который выгуливал собаку во дворе своего дома.
Lenta.ru 13:04
Экономика

Банк России разъяснил порядок начисления процентов в период кредитных каникул

Банк России обращает внимание, что предоставляемая по новому закону о "кредитных каникулах" отсрочка платежей не является бесплатной: в течение льготного периода продолжают начисляться проценты, которые увеличивают сумму задолженности.
Российская газета 12:39
Происшествия

В Мурманске ликвидирован боевик, планировавший теракт

"Сегодня ночью в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Мурманске органами ФСБ России было установлено местонахождение вооруженного бандита, планировавшего совершить теракт", - сообщили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) При попытке задержания злоумышленник открыл огонь по сотрудникам спецназа и был нейтрализован.
Интерфакс 05:59
Происшествия

В Саратове пациент с коронавирусом умер от инфаркта

В Саратове скончался второй пациент, заразившийся коронавирусом в стационаре, сообщила глава регионального минздрава Наталья Мазина.
РИА Новости 13:08
Общество

Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:45
Космос

Огромный астероид 1998 OR2 безобидно пролетит мимо Земли 29 апреля

Огромный «потенциально опасный» астероид 1998 OR2 находится всего в нескольких неделях от его близкого сближения с Землей, и вы можете наблюдать за приближением гигантской космической скалы онлайн или с помощью небольшого телескопа.
AstroNews.ru 13:40
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru вчера в 08:48
Общество

СМИ узнали стоимость лечения от коронавируса в США

Зараженным коронавирусом американцам могут потребоваться десятки тысяч долларов для оплаты лечения, сообщил телеканал CNBC.
РИА Новости 08:51
Политика

В США и Канаде допустили введение пошлин на российскую нефть

Вашингтон и Оттава обсуждают возможность введения пошлин на импорт нефти из России и Саудовской Аравии, пишет Financial Times со ссылкой на премьер-министра канадской провинции Альберта Джейсона Кенни.
РИА Новости 14:34
Армия и оружие

В Черном море поиск обломков Су-27 идет в стороне от найденных фрагментов

Минобороны России продолжает поиск обломков истребителя Су-27, потерпевшего крушение в Черном море 25 марта.
Евразия Daily вчера в 10:26
Футбол

Кокорин и Кержаков признались, что называют Дзюбу осликом Иа

Спорт-Экспресс 11:23
Шоу-бизнес

Ирина Понаровская похвалилась очаровательной внучкой-мулаткой

Ирина Понаровская порадовала своих поклонников. В своем instagram она опубликовала редкое эксклюзивное фото своей маленькой внучки Шарлотты.
Bimru.ru вчера в 11:09
Общество

В Оренбуржье с 6 апреля возобновят работу отраслевые предприятия

4 апреля в прямом эфире губернатор Денис Паслер заявил, что в ближайшее время будет подписан указ, регулирующий работу предприятий.
АиФ Оренбург 03:39
Происшествия

Неизвестный с ножом убил двоих человек на юго-востоке Франции

На юго-востоке Франции неизвестный с ножом напал на совершавших покупки людей, заявила мэр города Роман-сюр-Изер Мари-Элен Торавал 4 апреля, передает агентство Reuters.
ИА Красная Весна 13:44
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