Коронавирус
Pravda.RuЧетверть заболевших коронавирусом в России не имеют симптомов
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у 25% зараженных коронавирусом в России не наблюдаются симптомы болезни.
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Экономика
Мишустина попросили снять ограничения на продажу алкоголя в регионах
Члены Союза производителей алкогольной продукции (СПАП), Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и «Опора России» попросили премьер-министра РФ Михаила Мишустина снять ограничения на продажу алкоголя в регионах.
Общество
Жители Екатеринбурга вышли на балконы и поаплодировали врачам
Местные жители вышли на свои балконы и начали аплодировать медицинским работникам, которые сейчас борются за жизни заболевших коронавирусом.
Происшествия
Число погибших при взрыве в подмосковной многоэтажке снова увеличилось
Число погибших при взрыве газа в жилом доме в подмосковном Орехово-Зуеве снова увеличилось. Об этом сообщили в МЧС России, передает ТАСС.
Общество
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
Два пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
Авто
Кроссовер Hyundai Palisade появился в продаже в РФ
Новоявленный корейский флагман Hyundai Palisade должен добраться до России в 2020 году, однако ОТТС для этого еще не получено.
Здоровье
Российский доктор сравнил коронавирус и атипичную пневмонию
Ранее сообщалось, что в России испытания вакцины от коронавируса на животных завершат к концу апреля.
Общество
Минпросвещения допускает продление учебного года летом
Замминистра Дмитрий Глушко, отвечая в ходе онлайн-марафона «Домашний час» на вопрос о продлении учебного года, заявил, что есть задача завершить занятия в школах в установленные сроки.
Общество
Беглов доложил Путину о борьбе с коронавирусом в Петербурге
Санкт-Петербург, 4 апреля 2020, 19:16 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе телефонного разговора 4 апреля рассказал президенту России Владимиру Путину о мерах, предпринимаемых в Северной столице для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Общество
Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа
Голикова обратила внимание, что приостановка вывоза нужна "для четкого понимания, кто, в каком количестве и куда прилетит".
Общество
В Праге демонтировали памятник маршалу Ивану Коневу
Мэрия Праги рано утром в пятницу, 3 апреля, демонтировала с пьедестала бронзовый памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который находился на площади Интербригад в квартале Дейвице – центре района Прага-6.
Общество
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин обратился к жителям региона
Сегодня, 4 апреля, Губернатор Тульской области Алексей Дюмин обратился к жителям региона.
Общество
Власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции
Московские власти заявили, что технически система "умного" контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции готова.
Общество
Собянин определил органы, которые могут штрафовать юрлица из-за вируса
"Если был причинен вред здоровью или имуществу человека, штраф составит от 500 тысяч до одного миллиона рублей или же приостановление деятельности сроком до 90 дней", — говорится на сайте мэрии.
Политика
Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Общество
Собянин выступил против выплат из бюджета за нерабочие дни
Немедленную выплату денег из бюджета россиянам за нерабочие дни не поддержал мэр Москвы Сергей Собянин.
Армия и оружие
Американцы снова встали на пути у российской военной полиции в Сирии
Военные попытались столкнуть российские боевые машины с дороги. Американцы снова встали на пути у российской военной полиции в Сирии.
Происшествия
Выгуливавшего собаку москвича увезли в отделение полиции
В Москве на Патриарших прудах задержали мужчину, который выгуливал собаку во дворе своего дома.
Экономика
Банк России разъяснил порядок начисления процентов в период кредитных каникул
Банк России обращает внимание, что предоставляемая по новому закону о "кредитных каникулах" отсрочка платежей не является бесплатной: в течение льготного периода продолжают начисляться проценты, которые увеличивают сумму задолженности.
Происшествия
В Мурманске ликвидирован боевик, планировавший теракт
"Сегодня ночью в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Мурманске органами ФСБ России было установлено местонахождение вооруженного бандита, планировавшего совершить теракт", - сообщили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) При попытке задержания злоумышленник открыл огонь по сотрудникам спецназа и был нейтрализован.
Происшествия
В Саратове пациент с коронавирусом умер от инфаркта
В Саратове скончался второй пациент, заразившийся коронавирусом в стационаре, сообщила глава регионального минздрава Наталья Мазина.
Общество
Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома
Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
Космос
Огромный астероид 1998 OR2 безобидно пролетит мимо Земли 29 апреля
Огромный «потенциально опасный» астероид 1998 OR2 находится всего в нескольких неделях от его близкого сближения с Землей, и вы можете наблюдать за приближением гигантской космической скалы онлайн или с помощью небольшого телескопа.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Общество
СМИ узнали стоимость лечения от коронавируса в США
Зараженным коронавирусом американцам могут потребоваться десятки тысяч долларов для оплаты лечения, сообщил телеканал CNBC.
Политика
В США и Канаде допустили введение пошлин на российскую нефть
Вашингтон и Оттава обсуждают возможность введения пошлин на импорт нефти из России и Саудовской Аравии, пишет Financial Times со ссылкой на премьер-министра канадской провинции Альберта Джейсона Кенни.
Армия и оружие
В Черном море поиск обломков Су-27 идет в стороне от найденных фрагментов
Минобороны России продолжает поиск обломков истребителя Су-27, потерпевшего крушение в Черном море 25 марта.
Футбол
Кокорин и Кержаков признались, что называют Дзюбу осликом Иа
Шоу-бизнес
Ирина Понаровская похвалилась очаровательной внучкой-мулаткой
Ирина Понаровская порадовала своих поклонников. В своем instagram она опубликовала редкое эксклюзивное фото своей маленькой внучки Шарлотты.
Общество
В Оренбуржье с 6 апреля возобновят работу отраслевые предприятия
4 апреля в прямом эфире губернатор Денис Паслер заявил, что в ближайшее время будет подписан указ, регулирующий работу предприятий.
Происшествия
Неизвестный с ножом убил двоих человек на юго-востоке Франции
На юго-востоке Франции неизвестный с ножом напал на совершавших покупки людей, заявила мэр города Роман-сюр-Изер Мари-Элен Торавал 4 апреля, передает агентство Reuters.