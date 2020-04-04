Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у 25% зараженных коронавирусом в России не наблюдаются симптомы болезни.

Четверть заболевших коронавирусом в России не имеют симптомов

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Общество Жители Екатеринбурга вышли на балконы и поаплодировали врачам Местные жители вышли на свои балконы и начали аплодировать медицинским работникам, которые сейчас борются за жизни заболевших коронавирусом.

Авто Кроссовер Hyundai Palisade появился в продаже в РФ Новоявленный корейский флагман Hyundai Palisade должен добраться до России в 2020 году, однако ОТТС для этого еще не получено.

Общество Минпросвещения допускает продление учебного года летом Замминистра Дмитрий Глушко, отвечая в ходе онлайн-марафона «Домашний час» на вопрос о продлении учебного года, заявил, что есть задача завершить занятия в школах в установленные сроки.

Общество Беглов доложил Путину о борьбе с коронавирусом в Петербурге Санкт-Петербург, 4 апреля 2020, 19:16 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе телефонного разговора 4 апреля рассказал президенту России Владимиру Путину о мерах, предпринимаемых в Северной столице для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

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Общество Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.

Космос Огромный астероид 1998 OR2 безобидно пролетит мимо Земли 29 апреля Огромный «потенциально опасный» астероид 1998 OR2 находится всего в нескольких неделях от его близкого сближения с Землей, и вы можете наблюдать за приближением гигантской космической скалы онлайн или с помощью небольшого телескопа.

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Политика В США и Канаде допустили введение пошлин на российскую нефть Вашингтон и Оттава обсуждают возможность введения пошлин на импорт нефти из России и Саудовской Аравии, пишет Financial Times со ссылкой на премьер-министра канадской провинции Альберта Джейсона Кенни.