Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у 25% зараженных коронавирусом в России не наблюдаются симптомы болезни.

Четверть заболевших коронавирусом в России не имеют симптомов

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Общество Салоны оптики в Москве продолжат работу В Москве салоны оптики продолжат работать во время режима повышенной готовности с 5 апреля по 1 мая.

Общество В Праге демонтировали памятник маршалу Ивану Коневу Мэрия Праги рано утром в пятницу, 3 апреля, демонтировала с пьедестала бронзовый памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который находился на площади Интербригад в квартале Дейвице – центре района Прага-6.

Футбол Шунин рассказал, когда «Динамо» станет чемпионом Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин воздержался от конкретного ответа на вопрос, когда его клуб сможет выиграть золотые медали РПЛ.

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