Футбол
Ruposters.ruЧетвертый фигурант дела Кокорина и Мамаева продолжает сидеть в колонии
Бывший футболист Александр Протасовицкий, осужденный по делу о хулиганстве и побоях вместе с Павлом Мамаевым и Александром Кокориным, продолжает сидеть в колонии, тогда как его друзья освобождены по УДО. Об этом рассказал футбольный комментатор Василий Уткин.
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Общее число жертв наводнений в Испании достигло пяти, сообщает ТАСС.
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Пушков назвал Турчинова умалишенным после слов о войне с Россией
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Компания Activision не выпустит Call of Duty: Modern Warfare в PS Store по вине Sony.
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Двум соперникам петербургского «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионов предстоит провести встречи национального чемпионата.
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В Казахстане четверо военных ранены при хлопке на сгоревшем арсенале
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