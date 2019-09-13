Бывший футболист Александр Протасовицкий, осужденный по делу о хулиганстве и побоях вместе с Павлом Мамаевым и Александром Кокориным, продолжает сидеть в колонии, тогда как его друзья освобождены по УДО. Об этом рассказал футбольный комментатор Василий Уткин.

Четвертый фигурант дела Кокорина и Мамаева продолжает сидеть в колонии

Энергетика Украинцы отказываются от газа в пользу дров Жители Украины все чаще предпочитают отапливать дома при помощи дров, а не газа из-за падения уровня жизни.

Общество Росстат сообщил о росте числа россиян старше 100 лет В России за десять лет почти в три раза увеличилось число жителей старше 100 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Политика Ограничения OPAL для «Газпрома» вступают в силу Компания OPAL Gastransport GmbH вводит ограничения использования мощностей газопровода OPAL с 14 сентября, говорится в сообщении оператора.

Политика Кравчук: украинцы в 1991 году выступали за союз с Россией Первый украинский президент Леонид Кравчук заявил, что жители страны в 1991 году в ходе голосования на референдуме о подтверждении Акта провозглашения независимости Украины выступали за союз с Россией.

Общество Ученый рассказал, как по фамилии узнать происхождение своего рода Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин в интервью "Российской газете" дал советы, как по фамилии узнать происхождение своего рода.

Политика Индия планирует запустить производство российских самолетов Ил-114 Индия намерена запустить производство российских пассажирских авиалайнеров Ил-114, которые будут предлагаться местным авиакомпаниям в качестве самолета для региональных рейсов.

Политика Кучма обвинил трех участников «нормандской четверки» в сговоре Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма не исключил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель на саммите "нормандской четверки" будут подталкивать украинского лидера Владимира Зеленского к "неприемлемым" уступкам России.

Политика Пушков назвал Турчинова умалишенным после слов о войне с Россией Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, заявившего, что от военного конфликта с Россией страну останавливает отсутствие ядерного арсенала.

Культура Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят» Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».

Космос Два астероида пролетят мимо Земли в выходные Сразу два астероида среднего размера в субботу и воскресенье 14-15 сентября пролетят мимо Земли, сообщает Управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Авто Новая Toyota RAV4 провалила «лосиный тест» Toyota RAV4 нового поколения продемонстрировал плохие показатели при объезде внезапных препятствий.

Здоровье Заявление на регистрацию «Фризиума» в России подадут в течение месяца Фармкомпания "Санофи", производящая противосудорожный препарат "Фризиум", в течение месяца подаст заявление на регистрацию лекарства в России, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова в пресс-центре МИА "Россия Сегодня".

Шоу-бизнес Собчак станцевала на своей свадьбе в корсете и чулках Свадьба телеведущей состоялась в пятницу, 13 сентября Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак станцевала на собственной свадьбе в корсете и чулках.

Авто Suzuki готовит к дебюту новый субкомпактный кроссовер Компания Suzuki готовит к дебюту новый субкомпактный кроссовер, который должен стать самым бюджетным SUV в линейке бренда.

Шоу-бизнес Виктория Дайнеко: «Моя попа вынудила меня уйти из балетной школы» Оказалось, особенности фигуры Виктории Дайнеко однажды помешали ей стать балериной. В этом она призналась, отвечая на вопросы поклонников.

Шоу-бизнес Звезда «Интернов» Илья Глинников оплатил штрафы на 100 тыс. рублей Актер Илья Глинников, ставший известным после роли в сериале «Интерны», собрал 139 неоплаченных штрафов ГИБДД и чуть было не лишился машины.

Здоровье Назван защищающий от колоректального рака продукт Ученые назвали продукт, защищающий организм от колоректального рака .

Футбол Соперники «Зенита» сыграют с «Баварией» и «Жил Висенте» Двум соперникам петербургского «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионов предстоит провести встречи национального чемпионата.