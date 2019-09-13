Футбол

Ruposters.ruRuposters.ruЧетвертый фигурант дела Кокорина и Мамаева продолжает сидеть в колонии

Бывший футболист Александр Протасовицкий, осужденный по делу о хулиганстве и побоях вместе с Павлом Мамаевым и Александром Кокориным, продолжает сидеть в колонии, тогда как его друзья освобождены по УДО. Об этом рассказал футбольный комментатор Василий Уткин.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Протасовицкому предъявили взыскания из-за неубранной койки. Это может помешать ему выйти по УДО

Спорт-Экспрессвчера в 15:22

Взыскания из СИЗО могут помешать УДО осужденного с Кокориным и Мамаевым Протасовицкого

ТАССвчера в 15:13

Четвертый фигурант дела Кокорина и Мамаева продолжает сидеть в колонии

Ruposters.ruвчера в 05:44

ОНК попросила прокуратуру проверить взыскания Протасовицкому из-за расправленной кровати в СИЗО

RT на русскомвчера в 17:26

Александр Протасовицкий может не выйти по УДО

Говорит Москвавчера в 15:26

Мамаев с Кокориным из тюрьмы выходят, а друга там оставляют

Комсомольская правдавчера в 13:10

Знакомого Кокорина и Мамаева могут не освободить по УДО

Аргументы и Фактывчера в 17:11
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 02:02, Вашингтон
Шоу-бизнес

Собчак и Богомолов обвенчались в московском храме

REGNUM вчера в 08:56
Энергетика

Украинцы отказываются от газа в пользу дров

Жители Украины все чаще предпочитают отапливать дома при помощи дров, а не газа из-за падения уровня жизни.
Газета.Ru 00:26
Общество

Росстат сообщил о росте числа россиян старше 100 лет

В России за десять лет почти в три раза увеличилось число жителей старше 100 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.
Газета.Ru 00:50
Политика

Ограничения OPAL для «Газпрома» вступают в силу

Компания OPAL Gastransport GmbH вводит ограничения использования мощностей газопровода OPAL с 14 сентября, говорится в сообщении оператора.
REGNUM вчера в 19:22
Политика

Кравчук: украинцы в 1991 году выступали за союз с Россией

Первый украинский президент Леонид Кравчук заявил, что жители страны в 1991 году в ходе голосования на референдуме о подтверждении Акта провозглашения независимости Украины выступали за союз с Россией.
RT на русском вчера в 22:39
Шоу-бизнес

Разин подтвердил, что у Заворотнюк последняя стадия рака мозга

iReactor вчера в 19:24
Армия и оружие

Лондон назвал самые опасные для Великобритании российские вооружения

ТАСС 12 сентября в 04:00
Общество

Ученый рассказал, как по фамилии узнать происхождение своего рода

Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин в интервью "Российской газете" дал советы, как по фамилии узнать происхождение своего рода.
РИА Новости вчера в 23:53
Футбол

Зенит — Арсенал (Тула) 3:1

REGNUM вчера в 14:52
Экономика

«Коммерсант» узнал о планах ВЭБ по модернизации городского транспорта

Правительство обсуждает программу масштабного обновления городского транспорта, предложенную ВЭБ.РФ.
Известия вчера в 02:05
Политика

Индия планирует запустить производство российских самолетов Ил-114

Индия намерена запустить производство российских пассажирских авиалайнеров Ил-114, которые будут предлагаться местным авиакомпаниям в качестве самолета для региональных рейсов.
REGNUM 01:01
Происшествия

До 5 человек выросло число жертв наводнений в Испании

Общее число жертв наводнений в Испании достигло пяти, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 16:44
Политика

Кучма обвинил трех участников «нормандской четверки» в сговоре

Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма не исключил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель на саммите "нормандской четверки" будут подталкивать украинского лидера Владимира Зеленского к "неприемлемым" уступкам России.
РИА Новости вчера в 23:52
Происшествия

Двое детей погибли при пожаре в Свердловской области

ТАСС 01:25
Политика

Пушков назвал Турчинова умалишенным после слов о войне с Россией

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, заявившего, что от военного конфликта с Россией страну останавливает отсутствие ядерного арсенала.
РИА Новости вчера в 15:28
Культура

Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»

Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 вчера в 08:16
Игры

Call of Duty: Modern Warfare не выпустят в PS Store из-за Sony

Компания Activision не выпустит Call of Duty: Modern Warfare в PS Store по вине Sony.
Актуальные Новости вчера в 18:07
Наука

Литий изогнул кремниевую микрорешетку

N+1 12 сентября в 13:12
Космос

Два астероида пролетят мимо Земли в выходные

Сразу два астероида среднего размера в субботу и воскресенье 14-15 сентября пролетят мимо Земли, сообщает Управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).
Интерфакс вчера в 05:41
Авто

Новая Toyota RAV4 провалила «лосиный тест»

Toyota RAV4 нового поколения продемонстрировал плохие показатели при объезде внезапных препятствий.
Тарантас Ньюс 12 сентября в 15:57
Футбол

Новичок «Спартака» поделился неприятными впечатлениями от Москвы

Газета.Ru вчера в 03:19
Здоровье

Заявление на регистрацию «Фризиума» в России подадут в течение месяца

Фармкомпания "Санофи", производящая противосудорожный препарат "Фризиум", в течение месяца подаст заявление на регистрацию лекарства в России, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова в пресс-центре МИА "Россия Сегодня".
Российская газета вчера в 04:52
Шоу-бизнес

Собчак станцевала на своей свадьбе в корсете и чулках

Свадьба телеведущей состоялась в пятницу, 13 сентября Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак станцевала на собственной свадьбе в корсете и чулках.
Аргументы и Факты 00:28
Авто

Suzuki готовит к дебюту новый субкомпактный кроссовер

Компания Suzuki готовит к дебюту новый субкомпактный кроссовер, который должен стать самым бюджетным SUV в линейке бренда.
Новые автомобили 12 сентября в 03:33
Шоу-бизнес

Виктория Дайнеко: «Моя попа вынудила меня уйти из балетной школы»

Оказалось, особенности фигуры Виктории Дайнеко однажды помешали ей стать балериной. В этом она призналась, отвечая на вопросы поклонников.
StarHit.ru 01:00
Шоу-бизнес

Звезда «Интернов» Илья Глинников оплатил штрафы на 100 тыс. рублей

Актер Илья Глинников, ставший известным после роли в сериале «Интерны», собрал 139 неоплаченных штрафов ГИБДД и чуть было не лишился машины.
Телеканал 360° вчера в 16:40
Здоровье

Назван защищающий от колоректального рака продукт

Ученые назвали продукт, защищающий организм от колоректального рака .
Газета.Ru 01:40
Футбол

Соперники «Зенита» сыграют с «Баварией» и «Жил Висенте»

Двум соперникам петербургского «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионов предстоит провести встречи национального чемпионата.
Нева Спорт вчера в 19:00
Происшествия

Пожар произошел на одном из крупнейших в мире НПЗ в Саудовской Аравии

Интерфакс 00:20
Происшествия

В Казахстане четверо военных ранены при хлопке на сгоревшем арсенале

Четверо военнослужащих получили ранения в результате хлопка, произошедшего при очистке от фрагментов боеприпасов территории сгоревшего арсенала в городе Арысь в Туркестанской области Казахстана на юге республики, сообщила пресс-служба министерства обороны страны.
РИА Новости вчера в 21:05
Как работают Яндекс.Новости?
Скандал с Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
Главное