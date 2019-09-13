Общество
Ruposters.ruЧетвертый фигурант дела Кокорина и Мамаева продолжает сидеть в колонии
Бывший футболист Александр Протасовицкий, осужденный по делу о хулиганстве и побоях вместе с Павлом Мамаевым и Александром Кокориным, продолжает сидеть в колонии, тогда как его друзья освобождены по УДО. Об этом рассказал футбольный комментатор Василий Уткин.
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