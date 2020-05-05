Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Кузбассе умер четвертый пациент с коронавирусом

Четвертый пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Кузбассе, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. "Один пациент с подтверждённым диагнозом COVID-19 скончался, у него произошел инсульт", – написал глава региона в своем Telegram-канале.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Четвертый пациент с коронавирусом умер в Кузбассе

Известия01:03

Всплеск заболеваемости коронавирусом зафиксирован в Новокузнецке

Сибдепо01:46

В Марий Эл скончался еще один пациент с коронавирусом

Тавто.Ру03 мая в 16:16

Оперштаб Кузбасса назвал территории, где были выявлены новые случаи заражения COVID-19

Московский комсомолец Кузбасс00:41

Четвертый человек с коронавирусом скончался в Кузбассе

Комсомольская правда - Кемерово01:00

За сутки в Новокузнецке зарегистрировано 10 новых случаев коронавируса

Газета Кемерова01:20

Новых заразившихся COVID-19 выявили в трех территориях Кузбасса

Avoka.do00:45
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 02:06, Ашберн
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
1,4K
Шоу-бизнес

Актера из сериала «Кухня» госпитализировали

Lenta.ru вчера в 17:40
Общество

Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины

Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru вчера в 06:36
4,4K
Здоровье

Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ вчера в 12:01
5,4K
Гаджеты

Apple выпустила новый Macbook Pro

Корпорация Apple представила новый 13-дюймовый ноутбук MacBook Pro с повышенной производительностью, клавиатурой Magic Keyboard и емким накопителем.
МонаВиста вчера в 14:55
50
Общество

В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах

В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
802
Общество

Восемь российских школьников пока не смогли вернуться из США

Комментируя ситуацию с российскими школьниками, которые обучаются в США «в рамках неких образовательных программ», Антонов сообщил, что «за последние дни посольство установило связь с восемью из них».
Взгляд.ру 00:57
33
Общество

В Минздраве заявили, что пик эпидемии коронавируса еще не пройден

Россия находится далеко от выхода на плато по заболеваемости COVID-19 (период, когда число новых заболевших остается примерно на одном уровне на протяжении нескольких дней), заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.
Ведомости вчера в 12:32
1,6K
Общество

Умер вице-президент корпорации «Иркут» Игорь Виноградов

Заместитель гендиректора корпорации «Иркут» по сертификации и качеству гражданской авиатехники Игорь Виноградов скончался в понедельник, 4 мая, после недолгой болезни, сообщили в корпорации.
Известия вчера в 19:48
10
Происшествия

Шесть человек стали жертвами пожара в частном доме в Подмосковье

RT на русском 01:13
5
Политика

Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии

Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались.
Известия 00:23
170
Космос

Российский космический аппарат сделал снимок метанового пузыря подо льдом Байкала

Российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» проводит мониторинг скопления метана подо льдом озера Байкал.
Твой Иркутск вчера в 20:38
Политика

Зеленскому пришлось «уговорить» своего однопартийца закрыть ресторан на время карантина

Как сообщали украинские СМИ, принадлежащий народному избраннику ресторан «Велюр» работал и во время карантина.
Росбалт 01:34
Общество

Россиянам рассказали об оплате нерабочих дней в мае

Оплата нерабочих дней в России с 6 по 8 мая будет в обычном режиме, сообщили РИА Новости в Минтруде.
Lenta.ru вчера в 01:17
1,4K
Общество

В Москве умерли 52 пациента с коронавирусом

В Москве за сутки скончались 52 пациента с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости вчера в 14:57
83
Здоровье

В Саратовской области выявлено 74 новых случая заражения SARS-CoV-2

Саратов, 4 мая 2020, 09:40 — REGNUM По информации оперативного штаба при правительстве Саратовской области на 4 мая общее число зараженных коронавирусной инфекцией среди жителей региона достигло 659 случаев, за сутки выявлено 74 новых зараженных.
REGNUM вчера в 02:40
384
Экономика

Продажи одежды в России упали на 90%

На фоне пандемии коронавируса в России продажи одежды упали до 90%, в Москве до 76%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные крупнейшего в стране оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Известия 01:00
42
Общество

Передачу Михалкова о «чипизации» населения сняли с эфира

Режиссер Никита Михалков пожаловался на то, что очередной выпуск его авторской программы «Бесогон ТВ» сняли с эфира телеканала «Россия24».
Росбалт 02 мая в 11:53
4,1K
Общество

Снижается число заболевших коронавирусом в Свердловской области

Эксперты «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» подтвердили COVID-19 за сутки у жителей 10 территорий Свердловской области: Екатеринбург, Березовский, Верхняя Тура, Нижний Тагил, Заречный, Ивдель, Карпинск, Кушва, Первоуральск и Полевский.
Kursk.com вчера в 04:06
141
Общество

У Илона Маска и певицы Граймс родился ребенок

О рождении ребенка сообщил Маск в Twitter.
РИА Новости вчера в 22:45
1
Общество

Информационный сервис о мерах поддержки запустило Правительство РФ

Бизнес-новости в Кирове вчера в 14:25
139
Общество

ГИБДД введет новые штрафы для водителей

Новый КоАП, проект которого после публичного обсуждения был основательно доработан Минюстом, принесет автомобилистам ряд новых штрафов.
Автоновости дня 01:18
5
Происшествия

Пилот сгоревшего в «Шереметьево» SSJ 100 впервые дал интервью

Командир экипажа самолета SSJ 100, сгоревшего в прошлом году после посадки в аэропорту «Шереметьево», Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru назвал свою версию авиакататстрофы.
BFM.ru 02:01
151
Политика

Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию

REGNUM вчера в 20:43
853
Армия и оружие

США задумались о покупке систем вооружения стран бывшего СССР

В документе говорится, что вооружение (SAWS), которое "производится и используется странами бывшего СССР или Восточного блока", требуется Пентагону, ряду других американских ведомств и иностранным союзникам.
Газета.Ru 01:38
Экономика

Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
1,2K
Здоровье

В Минздраве предложили ужесточить карантинные меры

Недостаточная дисциплинированность граждан является основным фактором для ужесточения действующих карантинных мер в России.
Арбуз 03 мая в 08:26
3,5K
Политика

Путин 6 мая обсудит поэтапный выход из режима ограничений

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание, в ходе которого обсудит рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, введенных из-за коронавируса.
Известия вчера в 07:00
2,6K
Политика

Кремлевский повар рассказал о предпочтениях первых лиц

Газета.Ru 01:21
81
Музыка

Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров

Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда вчера в 05:47
253
ещё по теме
Главное