Четвертый пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Кузбассе, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. "Один пациент с подтверждённым диагнозом COVID-19 скончался, у него произошел инсульт", – написал глава региона в своем Telegram-канале.

В Кузбассе умер четвертый пациент с коронавирусом

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