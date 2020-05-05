Коронавирус
РИА НовостиВ Кузбассе умер четвертый пациент с коронавирусом
Четвертый пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Кузбассе, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. "Один пациент с подтверждённым диагнозом COVID-19 скончался, у него произошел инсульт", – написал глава региона в своем Telegram-канале.
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Оперштаб Кузбасса назвал территории, где были выявлены новые случаи заражения COVID-19
Московский комсомолец Кузбасс00:41
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 02:06, Ашберн
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
Шоу-бизнес
Актера из сериала «Кухня» госпитализировали
Lenta.ru вчера в 17:40
Общество
Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины
Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru вчера в 06:36
Здоровье
Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ вчера в 12:01
Гаджеты
Apple выпустила новый Macbook Pro
Корпорация Apple представила новый 13-дюймовый ноутбук MacBook Pro с повышенной производительностью, клавиатурой Magic Keyboard и емким накопителем.
МонаВиста вчера в 14:55
Общество
В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах
В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
Общество
Восемь российских школьников пока не смогли вернуться из США
Комментируя ситуацию с российскими школьниками, которые обучаются в США «в рамках неких образовательных программ», Антонов сообщил, что «за последние дни посольство установило связь с восемью из них».
Взгляд.ру 00:57
Общество
В Минздраве заявили, что пик эпидемии коронавируса еще не пройден
Россия находится далеко от выхода на плато по заболеваемости COVID-19 (период, когда число новых заболевших остается примерно на одном уровне на протяжении нескольких дней), заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.
Ведомости вчера в 12:32
Общество
Умер вице-президент корпорации «Иркут» Игорь Виноградов
Заместитель гендиректора корпорации «Иркут» по сертификации и качеству гражданской авиатехники Игорь Виноградов скончался в понедельник, 4 мая, после недолгой болезни, сообщили в корпорации.
Известия вчера в 19:48
Происшествия
Шесть человек стали жертвами пожара в частном доме в Подмосковье
RT на русском 01:13
Политика
Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии
Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались.
Известия 00:23
Космос
Российский космический аппарат сделал снимок метанового пузыря подо льдом Байкала
Российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» проводит мониторинг скопления метана подо льдом озера Байкал.
Твой Иркутск вчера в 20:38
Политика
Зеленскому пришлось «уговорить» своего однопартийца закрыть ресторан на время карантина
Как сообщали украинские СМИ, принадлежащий народному избраннику ресторан «Велюр» работал и во время карантина.
Росбалт 01:34
Общество
Россиянам рассказали об оплате нерабочих дней в мае
Оплата нерабочих дней в России с 6 по 8 мая будет в обычном режиме, сообщили РИА Новости в Минтруде.
Lenta.ru вчера в 01:17
Общество
В Москве умерли 52 пациента с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 52 пациента с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости вчера в 14:57
Здоровье
В Саратовской области выявлено 74 новых случая заражения SARS-CoV-2
Саратов, 4 мая 2020, 09:40 — REGNUM По информации оперативного штаба при правительстве Саратовской области на 4 мая общее число зараженных коронавирусной инфекцией среди жителей региона достигло 659 случаев, за сутки выявлено 74 новых зараженных.
REGNUM вчера в 02:40
Экономика
Продажи одежды в России упали на 90%
На фоне пандемии коронавируса в России продажи одежды упали до 90%, в Москве до 76%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные крупнейшего в стране оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Известия 01:00
Общество
Передачу Михалкова о «чипизации» населения сняли с эфира
Режиссер Никита Михалков пожаловался на то, что очередной выпуск его авторской программы «Бесогон ТВ» сняли с эфира телеканала «Россия24».
Росбалт 02 мая в 11:53
Общество
Снижается число заболевших коронавирусом в Свердловской области
Эксперты «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» подтвердили COVID-19 за сутки у жителей 10 территорий Свердловской области: Екатеринбург, Березовский, Верхняя Тура, Нижний Тагил, Заречный, Ивдель, Карпинск, Кушва, Первоуральск и Полевский.
Kursk.com вчера в 04:06
Общество
У Илона Маска и певицы Граймс родился ребенок
О рождении ребенка сообщил Маск в Twitter.
РИА Новости вчера в 22:45
Общество
Информационный сервис о мерах поддержки запустило Правительство РФ
Бизнес-новости в Кирове вчера в 14:25
Общество
ГИБДД введет новые штрафы для водителей
Новый КоАП, проект которого после публичного обсуждения был основательно доработан Минюстом, принесет автомобилистам ряд новых штрафов.
Автоновости дня 01:18
Происшествия
Пилот сгоревшего в «Шереметьево» SSJ 100 впервые дал интервью
Командир экипажа самолета SSJ 100, сгоревшего в прошлом году после посадки в аэропорту «Шереметьево», Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru назвал свою версию авиакататстрофы.
BFM.ru 02:01
Политика
Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию
REGNUM вчера в 20:43
Армия и оружие
США задумались о покупке систем вооружения стран бывшего СССР
В документе говорится, что вооружение (SAWS), которое "производится и используется странами бывшего СССР или Восточного блока", требуется Пентагону, ряду других американских ведомств и иностранным союзникам.
Газета.Ru 01:38
Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
Здоровье
В Минздраве предложили ужесточить карантинные меры
Недостаточная дисциплинированность граждан является основным фактором для ужесточения действующих карантинных мер в России.
Арбуз 03 мая в 08:26
Политика
Путин 6 мая обсудит поэтапный выход из режима ограничений
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание, в ходе которого обсудит рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, введенных из-за коронавируса.
Известия вчера в 07:00
Политика
Кремлевский повар рассказал о предпочтениях первых лиц
Газета.Ru 01:21
Музыка
Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров
Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда вчера в 05:47