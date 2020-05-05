Четвертый человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончался в Кузбассе. Об этом во вторник, 5 мая, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем Telegram-канале. По словам главы региона, у 61-летнего пациента произошел инсульт.

Четвертый пациент с коронавирусом умер в Кузбассе

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