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Четвертый подряд рекорд по смертности от коронавируса установлен в России

В России за последние сутки зафиксировали 1064 смерти пациентов с коронавирусом.
Lenta.ru
За минувшие сутки выздоровели 25 453 человека.
Реальное время
Общее число смертей с начала пандемии, по данным оперштаба, составляет 228 453.
РБК
Количество выздоровевших за весь период распространения инфекции составляет 7 117 060.
Национальная служба новостей

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