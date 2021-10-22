ЦБ повысил ключевую ставку до 7,5%

Старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин рассказал, что к концу этого года ключевая ставка, вероятно, составит 7,5% годовых после еще одного повышения в декабре на 0,25 п. п. Он отметил также, что в рискованном сценарии показатель может достигнуть 8% на пике текущего цикла ужесточения ДКП в начале следующего года.