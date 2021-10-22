«Есть три основных способа, которыми мошенники могут проверить баланс вашей банковской карты, а затем использовать эти данные для кражи средств с вашего счета», — рассказал изданию”Прайм” Арсений Щельцин, генеральный директор АНО «Цифровые платформы».
Старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин рассказал, что к концу этого года ключевая ставка, вероятно, составит 7,5% годовых после еще одного повышения в декабре на 0,25 п. п. Он отметил также, что в рискованном сценарии показатель может достигнуть 8% на пике текущего цикла ужесточения ДКП в начале следующего года.
"Руководители образовательных и научных организаций вправе осуществить перенос каникул, предусмотренных календарным учебным графиком, на период, указанный в пункте 1.1", — говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.
В магазине Rockstar засветилась дата выхода трилогии ремастеров Grand Theft Auto, включающей обновлённые версии третьей части, Vice City и San Andreas — как и сообщал инсайдер, сборник выйдет в цифре 11 ноября на консолях и PC.