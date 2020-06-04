Россия создала из четырех спутников типа "Тундра" базовый космический сегмент системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), который позволяет непрерывно мониторить территорию США на предмет запусков баллистических ракет.

с чего всё началось

Систем позволяет непрерывно наблюдать за территорией США на предмет запусков баллистических ракет. Отмечается, что единая космическая система «Купол» доведена до минимального штатного состава после запуска четвертого комического аппарата 22 мая.

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