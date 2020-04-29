Коронавирус

MetaratingsMetaratingsДибала в четвёртый раз сдал положительный тест на коронавирус

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала в четвёртый раз сдал положительный тест на коронавирус. О болезни аргентинца стало известно 21 марта, и с тех пор вылечиться ему так и не удалось. По-прежнему заражена коронавирусной инфекцией и его девушка Ориана Сабатини.
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Футболист Дибала в четвертый раз сдал положительный тест на коронавирус

Газета.Ru04:52

Дибала 4-й раз за полтора месяца сдал положительный тест на коронавирус

Sport24.ru02:05

Пауло Дибала четвертый раз сдал положительный тест на COVID-19

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Вести.Ru01:11

Тест Дибалы на коронавирус в четвёртый раз оказался положительным

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СМИ: тест на коронавирус футболиста Дибалы четвертый раз дал положительный результат

ТАСС Спорт00:04

Дибала всё ещё не излечился от коронавируса

Soccer.ruвчера в 22:28
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Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 05:33, Ашберн
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Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поведению в период майских праздников.
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Политика

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
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В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса

В Иркутской области местные жители заподозрили нескольких чиновников в поджоге леса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местной прокуратуры Ирина Щербакова.
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Общество

Путин продлил ограничения по борьбе с коронавирусом

"С учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно", - сообщил президент России Владимир Путин во вторник на совещании с губернаторами.
Газета.Ru вчера в 15:21
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Общество

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Серьезно ли россияне относятся к эпидемии Исследовательский центр "Ромир" совместно с Gallup International по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) провел социсследование об отношении россиян к применяемым мерам профилактики коронавируса, действиям властей, а также о том, с какими сложностями и проблемами сталкиваются граждане в связи с эпидемией.
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В интернете опять выставили на продажу ворованные данные россиян.
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Общество

«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков

«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Якутии, которое является ресурсной базой для поставок по газопроводу «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 10:20
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Фигурное катание

Экс-ученица Тутберидзе выступила за введение возрастного ценза в фигурном катании

Бронзовый призёр юниорского Гран-при 2013 года Алсу Каюмова, занимавшаяся в группе Этери Тутберидзе, выразила мнение, что в фигурном катании необходимо установить возрастной ценз.
RT на русском 05:19
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ФСБ пресекла контрабанду драгметаллов из России в Германию

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Технологии

В WhatsApp появилась новая функция

Как сообщают в блоге компании «WhatsApp», теперь в видеозвонках мессенджера сможет общаться в два раза больше людей, чем раньше.
Ореанда-Новости вчера в 15:08
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Общество

В России установлен суточный рекорд по числу заболевших коронавирусом

С начала пандемии общее количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в Российской Федерации составляет 80949, скончались 747 пациента, выздоровели 6767 человек.
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Армия и оружие

Два бомбардировщика ВКС РФ выполнили полет над Балтийским морем

Москва, 29 апреля 2020, 05:15 — REGNUM Плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря осуществили два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 ВКС России, 29 апреля сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
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Общество

Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август

Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
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В Сызрани в пансионате для инвалидов массово заразились коронавирусом

В «Сызранском пансионате для инвалидов» выявлен очаг групповой заболеваемости COVID-19.
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Байдена обвинили в изнасиловании

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В Екатеринбурге приехавшую на вызов скорую помощь закидали камнями

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Мария Арбатова сравнила детей в военной форме с проститутками

Писательница-феминистка Мария Арбатова заявила, что дети, одетые в военную форму, напоминают ей «улицу Красных фонарей».
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В Выборге сгорела семья с шестью детьми

В результате пожара в жилом доме в Выборге Ленинградской области погибли двое взрослых и шестеро детей.
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В Тюменской области разрабатывают меры поэтапного снятия ограничений

Поэтапный план снятия ограничительных мер, действующих в Тюменской области для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, готовит областное правительство в соответствии с поручением президента России Владимира Путина.
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"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
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Режим действия ограничительных мер в российских судах продлен до 11 мая.
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За сутки в России выявили 5841 случай коронавируса

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Общество

В России прекратят продажи листового чай Lipton и Brooke Bond

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REGNUM 04:04
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Власти Москвы начали подготовку к развертыванию временных госпиталей

Власти Москвы решили начать подготовку к развертыванию временных госпиталей на 10 000 коек, сообщил мэр Сергей Собянин в соцсетях.
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Происшествия

Под Тверью опекунша убила малолетнюю девочку

Следствие полагает, что 41-летняя женщина, почувствовав неприязнь к девочке, находившейся под ее опекой, закрыла ей нос и рот и так удерживала, пока малышка не скончалась.
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Общество

ФСБ провела масштабную операцию против подпольных оружейников

Отмечается, что ФСБ совместно с МВД пресечена деятельность жителей Москвы, Подмосковья, Крыма и Севастополя, республик Коми и Мордовия, Краснодарского, Красноярского и Хабаровского краев, а также Астраханской, Иркутской, Ивановской, Кемеровской, Кировской, Нижегородской, Омской, Ростовской, Смоленской, Томской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областей, причастных к восстановлению боевых свойств оружия и изготовлению боеприпасов.
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Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 апреля

Ситуация в мире По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на вечер 28 апреля, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 2,954 млн человек, 202,5 тыс. умерли.
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Общество

Минздрав озвучил причины низкой заболеваемости коронавирусом в России

Специалисты НИИ Минздрава РФ объяснили низкие показатели заражения COVID-19 в России невысокой плотностью населения.
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Пауло Дибала
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий итальянского клуба «Ювентус» и сборной Аргентины. Участник чемпионата мира 2018 года.
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