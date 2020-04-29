Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала в четвёртый раз сдал положительный тест на коронавирус. О болезни аргентинца стало известно 21 марта, и с тех пор вылечиться ему так и не удалось. По-прежнему заражена коронавирусной инфекцией и его девушка Ориана Сабатини.

Дибала в четвёртый раз сдал положительный тест на коронавирус

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