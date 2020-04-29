Коронавирус
Российская газетаЧетвертый тест футболиста Дибалы на коронавирус оказался положительным
Аргентинский нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала сдал четвертый положительный тест на COVID-19. В конце марта аргентинец заявил, что полностью вылечился от коронавируса, однако в начале апреля его девушка Ориана Сабатини рассказала, что у нее и футболиста опять положительные результаты.
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Политика
Путин поручил подготовить план выхода из режима ограничений с 12 мая
На совещании 28 апреля с главами регионов Владимир Путин, президент РФ, поручил правительству, Роспотребнадзору вместе с Госсоветом разработать план выхода из режима самоизоляции.
Ореанда-Новости вчера в 11:42
Происшествия
В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса
В Иркутской области местные жители заподозрили нескольких чиновников в поджоге леса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местной прокуратуры Ирина Щербакова.
РИА Новости 00:52
Политика
Зеленский подписал закон о рынке земли сельхозназначения
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения.
ТАСС вчера в 08:06
Общество
Путин продлил ограничения по борьбе с коронавирусом
"С учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно", - сообщил президент России Владимир Путин во вторник на совещании с губернаторами.
Газета.Ru вчера в 15:21
Футбол
Чемпионат России по футболу может возобновиться 21 или 28 июня
В ином случае предусматривается возобновление чемпионата 28 июня с недельным циклом в начале и проведением оставшихся семи туров с матчами в середине недели.
Телеканал Санкт-Петербург 27 апреля в 09:20
Общество
Еще десять случаев коронавируса зафиксированы в Крыму
Источником заражения для алуштинских врачей стала 95-летняя женщина, которую госпитализировали в терапию, но кто заразил женщину, которая из дома почти не выходила, остается невыясненным до сих пор, сообщил сегодня на заседании оперативного штаба глава Крыма.
Вести.Севастополь 03:22
Общество
МВД попросило у Банка России доступ к банковской тайне
Министр внутренних дел полагает, что подход к передаче правоохранителям банковской информации нужно изменить для более эффективного противодействия преступлениям в этой сфере.
REGNUM 02:30
Происшествия
Дочь-подростка Саши Зверевой избили в США
Экс-солистка группы "Демо" Саша Зверева рассказала в Instagram о нападении на ее дочь Василису.
Газета.Ru 03:23
Шоу-бизнес
Представитель Елены Степаненко опроверг слухи о ее молодом любовнике
Актуальные Новости 03:20
Политика
Путин подвёл итоги борьбы с пандемией
Президент Владимир Путин выступил с обращением в ходе онлайн-совещания с главами регионов.
Право.ру вчера в 11:43
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
Космос
Крупный потенциально опасный астероид приблизится к Земле 29 апреля
РЕН ТВ 27 апреля в 06:20
Общество
На Украине митинг предпринимателей перерос в стычки с полицией
Киев, 29 апреля 2020, 10:32 — REGNUM У здания правительства Украины начался митинг предпринимателей, который попыталась разогнать полиция.
REGNUM 03:32
Общество
В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели 33 человека
«13 случаев выявлено в ходе обследования больных внебольничной пневмонией, 12 - контактных, 5 пациентов из числа прибывших из Москвы и имеющих признаки ОРВИ, 3 - граждане группы риска с признаками ОРВИ», - сообщили ИА «Регион 64» в оперативном штаба при правительстве Саратовской области по противодействию распространению коронавируса.
Регион 64 02:29
Кино
Появился трейлер седьмого сезона «Агентов Щ.И.Т.»
Игромания.ру вчера в 13:14
Авто
Продажи легковых автомобилей в России могут упасть на 30%
Продажи легковых автомобилей в России в 2020 году на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 и снижения цен на нефть могут упасть на 30% -- до 1,14 млн машин, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование консалтинговой компании PwC.
Коммерсантъ вчера в 17:36
Общество
Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август
Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM вчера в 22:49
Шоу-бизнес
Модель Джиджи Хадид ждет ребенка от певца Зейна Малика
Хадид является одной из самых высокооплачиваемых моделей в мире.
RuNews24.ru вчера в 20:09
Политика
Путин поручил разработать новый пакет мер поддержки граждан и бизнеса
Президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение правительству разработать новый пакет мер поддержки предпринимателей и граждан.
Национальная служба новостей вчера в 11:00
Кино
К премии «Оскар» впервые допустят показанные онлайн фильмы
«До дальнейшего уведомления и только для 93-й церемонии, фильмы, которые ранее планировались показывать в кинотеатрах, но они стали доступны на коммерческих стриминговых ресурсах или VOD-сервисе (видео по запросу), могут претендовать на участие в номинации «Лучшая картина», а также в других основных и специальных категориях премии», — говорится в сообщении.
vtomske.ru 01:25
Авто
Стартовали продажи самой дорогой комплектации Lada Xray Cross
«АвтоВАЗ» начал онлайн-продажи новой специальной серии LADA XRay Cross Instinct, оснащенной мультимедийной системой «Яндекс.Авто».
Автоновости дня вчера в 07:31
Общество
В Москве за сутки умерло рекордное количество пациентов с коронавирусом
За последние сутки в Москве умерли 67 больных, у которых ранее был диагностирован коронавирус, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
РБК вчера в 17:06
Общество
Власти Москвы развернут временные госпитали на 10 тыс. коек
Власти Москвы приняли решение начать подготовку к развертыванию временных госпиталей на 10 тыс. коек.
Известия 03:03
Общество
В Москве вылечились от коронавируса 4610 человек
Вести Подмосковья 03:37
Происшествия
ФСБ пресекла контрабанду ценных металлов на ₽200 млн в Германию
ФСБ совместно с МВД выявила и пресекла контрабанду драгоценных металлов из России в Германию.
РБК 03:05
Общество
Новосибирская область продлила действующий режим самоизоляции
Власти Новосибирской области продлили ограничительные меры в связи с COVID-19 и режим общей самоизоляции до 11 мая, ужесточений или послаблений пока не будет, сообщил журналистам в среду губернатор региона Андрей Травников.
РИА Новости 03:51
Общество
Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России
Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
Известия вчера в 22:30
Общество
Отельеры Турции отвергли возможность отказа от системы «все включено»
Система «все включено» и шведский стол станутся в отелях Турции.
Известия 03:05
Общество
В Москве число случаев заражения коронавирусом превысило 45 тысяч
Всего в столице к настоящему моменту зафиксирован 45 351 случай заражения коронавирусом.
RT на русском 27 апреля в 04:49