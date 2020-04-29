Аргентинский нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала сдал четвертый положительный тест на COVID-19. В конце марта аргентинец заявил, что полностью вылечился от коронавируса, однако в начале апреля его девушка Ориана Сабатини рассказала, что у нее и футболиста опять положительные результаты.

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Футбол Чемпионат России по футболу может возобновиться 21 или 28 июня В ином случае предусматривается возобновление чемпионата 28 июня с недельным циклом в начале и проведением оставшихся семи туров с матчами в середине недели. 4

Общество Еще десять случаев коронавируса зафиксированы в Крыму Источником заражения для алуштинских врачей стала 95-летняя женщина, которую госпитализировали в терапию, но кто заразил женщину, которая из дома почти не выходила, остается невыясненным до сих пор, сообщил сегодня на заседании оперативного штаба глава Крыма. 22

Общество МВД попросило у Банка России доступ к банковской тайне Министр внутренних дел полагает, что подход к передаче правоохранителям банковской информации нужно изменить для более эффективного противодействия преступлениям в этой сфере. 29

Происшествия Дочь-подростка Саши Зверевой избили в США Экс-солистка группы "Демо" Саша Зверева рассказала в Instagram о нападении на ее дочь Василису.

Общество «Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом. 3K

Общество На Украине митинг предпринимателей перерос в стычки с полицией Киев, 29 апреля 2020, 10:32 — REGNUM У здания правительства Украины начался митинг предпринимателей, который попыталась разогнать полиция.

Общество В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели 33 человека «13 случаев выявлено в ходе обследования больных внебольничной пневмонией, 12 - контактных, 5 пациентов из числа прибывших из Москвы и имеющих признаки ОРВИ, 3 - граждане группы риска с признаками ОРВИ», - сообщили ИА «Регион 64» в оперативном штаба при правительстве Саратовской области по противодействию распространению коронавируса. 248

Авто Продажи легковых автомобилей в России могут упасть на 30% Продажи легковых автомобилей в России в 2020 году на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 и снижения цен на нефть могут упасть на 30% -- до 1,14 млн машин, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование консалтинговой компании PwC. 53

Общество Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD). 1,1K

Кино К премии «Оскар» впервые допустят показанные онлайн фильмы «До дальнейшего уведомления и только для 93-й церемонии, фильмы, которые ранее планировались показывать в кинотеатрах, но они стали доступны на коммерческих стриминговых ресурсах или VOD-сервисе (видео по запросу), могут претендовать на участие в номинации «Лучшая картина», а также в других основных и специальных категориях премии», — говорится в сообщении. 4

Общество Новосибирская область продлила действующий режим самоизоляции Власти Новосибирской области продлили ограничительные меры в связи с COVID-19 и режим общей самоизоляции до 11 мая, ужесточений или послаблений пока не будет, сообщил журналистам в среду губернатор региона Андрей Травников. 3

Общество Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин. 606