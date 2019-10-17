Происшествия
Lenta.ruЧетверых фигурантов дела «Зимней вишни» предложили отпустить из СИЗО
Обвинение ходатайствует об освобождении из-под стражи под домашний арест четырех из восьми обвиняемых по делу о пожаре, возникшем в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Об этом в четверг, 17 октября, сообщает ТАСС.
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Обвинение ходатайствует об освобождении из-под стражи под домашний арест четырех из восьми обвиняемых по делу о пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", передает в четверг корреспондент ТАСС из зала суда.ТАСС01:41
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Прокурор просит домашний арест для четверых обвиняемых по делу «Зимней вишни»
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Четырех фигурантов дела о «Зимней вишне» просят поместить под домашний арест
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