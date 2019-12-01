Четверых пострадавших в аварии с рейсовым автобусом, который слетел с моста в Куэнгу, доставят в Читу бортом санавиции. Об этом сообщила пресс-служба краевого Минздрава в Facebook.

Четверых пострадавших в аварии с автобусом вертолётом доставят в Читу

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