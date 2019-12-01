Происшествия
Московский Комсомолец ЧитаЧетверых пострадавших в аварии с автобусом вертолётом доставят в Читу
Четверых пострадавших в аварии с рейсовым автобусом, который слетел с моста в Куэнгу, доставят в Читу бортом санавиции. Об этом сообщила пресс-служба краевого Минздрава в Facebook.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 19:02, Ашберн
Футбол
Доменико Тедеско: «„Зенит“ заслужил победу, он был лучше нас»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал итоги матча 18-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1). — Мы уступили, потому что плохо играли, особенно в первой половине.
Армия и оружие
Сплошное радиолокационное поле создадут вокруг границ России
Происшествия
Россияне не пострадали в результате стрельбы в Новом Орлеане
Генконсульство РФ в Хьюстоне сообщило, что российские граждане не пострадали в результате стрельбы в американском городе Новый Орлеан.
Единоборства
Александр Емельяненко в первом раунде отправил Кокляева в нокаут
Поединок проходил в Москве по правилам бокса. Александр Емельяненко смог завершить его еще в первом раунде, отправив соперника в нокаут.
Шоу-бизнес
Мирослава Дума рассказала о смертельном заболевании
Блогер и героиня светской хроники Мирослава Дума рассказала об обнаруженном у нее смертельном заболевании легких.
Шоу-бизнес
Аллегрова потребовала от Баскова предложение руки и сердца
Певица Ирина Аллегрова потребовала скорейшей свадьбы с коллегой Николаем Басковым.
Армия и оружие
Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Происшествия
Родственники погибших при ДТП в Забайкалье получат страховые выплаты
Как сообщается на сайте "Согаз", родственники погибших пассажиров автобуса могут рассчитывать на страховую выплату в размере 2,025 млн руб. Для пострадавших рассчитывается по таблице, утвержденной российским правительством и зависит от характера травмы.
Технологии
Учёные создали электрооптическое наноустройство для быстрой памяти и процессоров
Исследователи объединили концепции интегрированных технологий фотоники, плазмоники и электронной памяти, чтобы создать компактное устройство, которое может работать одновременно как оптическая и как электрическая память, а также выступать в качестве процессора.
Футбол
Гол Месси принес «Барселоне» победу над мадридским «Атлетико»
В Мадриде состоялась встреча 15-го тура чемпионата Испании по футболу между местным "Атлетико" и каталонской "Барселоной".
Происшествия
Число жертв аварии с туристическим автобусом в Тунисе возросло до 26
Число погибших при аварии туристического автобуса в Тунисе возросло до 26 человек, сообщает радиостанция Mosaïque FM со ссылкой на официального представителя Минздрава страны.
Армия и оружие
Бейсбольную машину приспособили для запуска военных дронов
ВВС США сегодня все больше полагаются на дронов. Они выполняют множество разных боевых задач, но разведка все еще остается приоритетной.
Общество
Названы регионы-лидеры по максимальному уровню зарплат
Как минимум каждый десятый работник в 11 субъектах Российской Федерации получает зарплату в размере более 100 тысяч рублей в месяц, а в регионе-лидере похвастать этим могут более 32% работающих, свидетельствует исследование РИА Новости*.
Здоровье
Эксперт рассказал о третьем хронотипе сна, помимо сов и жаворонков
Врач-сомнолог и руководитель Центра медицины сна МГУ имени Ломоносова Александр Калинкин рассказал о том, что помимо сов и жаворонков есть еще третий тип людей.
Наука
Ежедневный кофе защищает мозг от старения, а печень от цирроза
Эксперты констатируют, что употребление кофе служит профилактикой рака и цирроза печени.
Происшествия
Террориста на Лондонском мосту обезвреживали с помощью бивня нарвала
Технологии
Операторы померились скоростями в метро
Операторы померились скоростями в метро В московском метро сменился лидер по скорости интернета: показатели «МегаФона» и МТС оказались выше, чем у провайдера Wi-Fi «МаксимаТелеком», занимавшего первое место в последние годы, выяснила TelecomDaily.
Наука
Создана кишечная палочка, питающаяся углекислым газом
Хоккей
Овечкин стал 10-м по количеству хет-триков в НХЛ
Главным героем встречи стал капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин, оформивший хет-трик и сделавший одну голевую передачу.
Кино
«Холодное сердце — 2» бьёт рекорд по сборам в день российской премьеры
Политика
Bild узнал детали американских санкций против «Северного потока-2»
Ограничения в адрес проекта «Северный поток-2», которые в сенате Конгресса США планируют включить в военный бюджет, коснутся различных компаний, участвующих в строительстве трубопровода, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша.
Здоровье
Доктор Мясников научил бороться с раком с помощью чая
Российским известным врачом и популярным телеведущим Александром Мясниковым подробно разъяснено россиянам, как можно защититься от образования рака при помощи чая.
Армия и оружие
Американские военные узнали, что Россия разрабатывает новую ракету для СУ-57
Новые ракеты идеально подойдут для небольших отсеков в Су-57. Не только россияне разрабатывают новое оружие.
Общество
Назван риск употребления красной икры
Красная икра может быть вредна для здоровья, если ее есть в больших количествах.
Кино
В Сети показали новый корабль и рассказали о трейлере «Аватара 2»
В сети появилась первая информация о трейлере нового долгожданного «Аватара».
Здоровье
Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи
В Ростовской области в Новочеркасске уволились три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.
Шоу-бизнес
Анна Семенович из-за болезни сделала операцию на груди
Анна Семенович стала гостьей передачи «Секрет на миллион». В эфире НТВ певица рассказала, что из-за болезни делала операцию на груди.
Экономика