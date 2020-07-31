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ПРАЙМЧетыре авиакомпании 1 августа начнут полеты из РФ за рубеж
Планируют начать полеты российские авиакомпании S7, "Уральские авиалинии", Royal Flight, "Северный ветер", Azur air, "Россия" и iFly. Также возобновляются регулярные полеты в Великобританию. "Аэрофлот" 1 августа планирует два регулярных рейса из Москвы в Лондон.
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с чего всё началось
Авиакомпании «Аэрофлот», «Победа», Turkish Airlines и Pegasus возобновят рейсы между Россией и Турцией с 1 августа, еще семь российских перевозчиков начнут полеты с 10 августа, сообщает Росавиация на своем сайте.Коммерсантъвчера в 15:24
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