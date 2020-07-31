с чего всё началось

Планируют начать полеты российские авиакомпании S7, "Уральские авиалинии", Royal Flight, "Северный ветер", Azur air, "Россия" и iFly. Также возобновляются регулярные полеты в Великобританию. "Аэрофлот" 1 августа планирует два регулярных рейса из Москвы в Лондон.

Четыре авиакомпании 1 августа начнут полеты из РФ за рубеж

Музыка Анимационный клип Билли Айлиш набрал миллионы просмотров за сутки Ролик набрал к этому времени 4 миллиона 478 тысяч просмотров, 1,1 миллиона лайков и 10 тысяч дизлайков.

Политика Пушков оценил требование Кравчука отдать Украине $300 млрд для Донбасса Сенатор Алексей Пушков в пятницу, 31 июля, выступил с критикой первого президента Украины Леонида Кравчука за требование выплатить его стране $300 млрд для восстановления Донбасса. 32

Происшествия Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.

Экономика Власти РФ выделили дополнительные средства для выплаты «детских» денег Москва, 29 июля 2020, 19:35 — REGNUM Ещё 18,4 млрд рублей выделено правительством РФ Министерству труда для выплаты детских пособий, сообщается на официальном портале правовой информации. 518

Экономика В России с августа вырастут пенсии и изменится цена на ОСАГО Водители старше 59 лет получат скидку. С 1 августа работающие пенсионеры могут рассчитывать на получение прибавки.

Здоровье Онколог рассказал, на что указывает горечь во рту Врач-хирург и онколог Иван Карасев рассказал в своем инстаграме, что означает горечь во рту, вплоть до жжения, а также желтый налет налет на языке.

Экономика Стоимость золота впервые в истории превысила $2 тыс. за унцию Ранее, 27 июля, цена золота на американской товарной бирже Comex приблизилась к историческому максимуму, превысив $1,9 тыс. за унцию впервые с 2011 года.

Экономика Экономист Хазин назвал грамотные финансовые шаги в период кризиса Вариант инвестиций в криптовалюту Хазин раскритиковал, назвав их очень рискованными, ведь ни у кого нет уверенности, насколько долго биткоин и его аналоги в принципе просуществуют. 1

Шоу-бизнес Раздвинувшая ноги Анфиса Чехова удивила поклонников пикантной позой Раздвинувшая ноги Анфиса Чехова приняла пикантную позу на новом фото, опубликованном в Instagram.

Политика Бизнесмен Евгений Лебедев станет членом британской палаты лордов Сын российского бизнесмена Александра Лебедева Евгений Лебедев станет пожизненным пэром и таким образом войдет в палату лордов — верхнюю палату парламента Великобритании. 118

Политика Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 1K

Общество Подозреваемым во взломе Twitter предъявлены обвинения Власти США предъявили обвинения в скоординированном взломе аккаунтов в "Твиттере", совершенном 15 июля, жителю Великобритании, а также двум американцам, один из которых является несовершеннолетним. 1