Происшествия
РБКЧетыре человека насмерть отравились картофельным газом под Челябинском
В Челябинской области в подвале частного дома погибли четыре человека, в том числе ребенок. Причиной стало отравление скопившимся газом от гнилого картофеля, сообщил источник в экстренных службах и глава района Юрий Лысяков, передает ТАСС.
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Энергетика
«Ъ»: Литва впервые получит крупную партию СПГ из России
ТАСС 13 сентября в 02:49
Шоу-бизнес
Актриса Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию из‑за опухоли мозга
РИАМО – 13 сен. У 48-летней российской актрисы Анастасии Заворотнюк врачи диагностировали последнюю стадию опухоли мозга, артистка попала в реанимацию одной из московских больниц, сообщает Super.
РИАМО 13 сентября в 07:04
Происшествия
Золотой унитаз, украденный из британского дворца, стоил 6 млн долларов
Ранее британские СМИ писали о том, что стоимость унитаза, полностью отлитого из 18-каратного золота, составляет 1,25 млн долларов, однако по словам управляющего дворца, в действительности эта цифра почти в пять раз больше, сообщает ТАСС.
Вести.Ru вчера в 18:18
Наука
Обнаружен новый «гормон стресса»
Исследователи смогли обнаружить новый «гормон стресса», сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 13 сентября в 08:04
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 13 сентября в 05:33
Шоу-бизнес
Виторган устроил себе праздник после свадьбы Собчак и Богомолова
URA.Ru вчера в 19:31
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей шоу на «Первом канале»
На своей официальной странице в Facebook "Первый канал" опубликовал тизер нового шоу с участием Ксении Собчак.
VSE42.RU 13 сентября в 10:58
Происшествия
Семь человек погибли в ДТП с автобусом в Ярославской области
В результате аварии с пассажирским автобусом ПАЗ в Ярославской области погибли семь человек, пишут ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
РБК вчера в 04:54
Футбол
Освистанный болельщиками Неймар принес победу «ПСЖ» ударом через себя
Российская газета вчера в 13:59
Происшествия
В Красноярске совершил посадку Як-42 с отказавшим двигателем
Самолет Як-42 совершил посадку в аэропорту "Емельяново" в Красноярске из-за отказа правого двигателя, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.
РИА Новости 02:31
Армия и оружие
Черноморский флот взял на сопровождение судно ВМС США
Черноморский флот начал сопровождение быстроходного военно-транспортного корабля Yuma Военно-морских сил США, зашедшего в субботу в Черное море.
Известия 03:39
Футбол
Алькасер: «В „Барселоне“ некоторые люди очень плохо относились ко мне»
Нападающий дортмундской «Боруссии» Пако Алькасер вспомнил о своих выступлениях за «Барселону».
Sport24.ru 02:57
Энергетика
«Газпром» снизил поставки через OPAL
"Газпром" снизил поставки через газопровод OPAL из-за ограничения, наложенного Судом Евросоюза.
РИА Новости вчера в 02:40
Здоровье
Кардиолог рассказал о вреде помидоров для здоровья
Кардиолог Стивен Гандрих сообщил, что томаты могут навредить здоровью. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Газета.Ru 02:12
Общество
Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК вчера в 03:40
Энергетика
Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов
Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.
РБК вчера в 11:59
Шоу-бизнес
Собчак станцевала на свадьбе в корсете и чулках
Известная российская телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с режиссером Константином Богомоловым исполнила танец в корсете и чулках.
ФАН вчера в 03:18
Политика
Украина подготовит пакет предложений для жителей Донбасса
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев занимается подготовкой пакета предложений для облегчения жизни жителей неподконтрольной Киеву части Донбасса.
Газета.Ru вчера в 23:41
Киберспорт
CrystalMay и SL4M прокомментируют BLAST Pro Series Moscow
Комментировать матчи будут Дмитрий CrystalMay Корчевинин, Тауфик Tafa Хидри и Игорь SL4M Сопов.
CyberSport.ru 12 сентября в 07:22
Энергетика
Греф призвал готовиться к кризисам с падением цен на нефть
Глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам, которые могут быть спровоцированы падением цен на нефть.
РЕН ТВ 13 сентября в 09:48
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
Как заявил нейрохирург, если "опухоль развилась до такой стадии, что пациент находится в коме, возможности провести операцию уже нет".
РИА Новости вчера в 19:41
Армия и оружие
Политолог оценил намерение США продать Польше F-35
Москва 24 12 сентября в 02:47
Армия и оружие
«Панцирь-С1» и С-400 «научились» уничтожать
Lenta.ru вчера в 17:02
Авто
Определены регионы с самыми дешевыми подержанными автомобилями
Специалисты одного из отечественных сайтов по продаже авто выяснили, в каких регионах продаются самые дорогие подержанные автомобили, а в каких можно найти машину с пробегом подешевле.
SpeedMe вчера в 07:32
Футбол
Кононов ответил на требования фанатов «Спартака» уйти в отставку
Наставник московского «Спартака» Олег Кононов отреагировал на кричалки болельщиков, в ходе матча против екатеринбургского «Урала» требовавших его отставки.
РБК вчера в 13:53
Хоккей
Кузнецов дисквалифицирован на три игры НХЛ
Сегодня, 14 сентября, Национальная хоккейная лига объявила о дисквалификации форварда команды «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на три игры.
Первый областной вчера в 12:07