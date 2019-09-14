Происшествия
РБКЧетыре человека насмерть отравились картофельным газом под Челябинском
В Челябинской области в подвале частного дома погибли четыре человека, в том числе ребенок. Причиной стало отравление скопившимся газом от гнилого картофеля, сообщил источник в экстренных службах и глава района Юрий Лысяков, передает ТАСС.
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Актрису Анастасию Заворотнюк частично парализовало
MedikForum.ru 09:26
Политика
Зеленский пообещал бороться за возвращение Крыма
По словам украинского лидера, существует «несколько форматов, несколько идей» по решению вопроса, однако озвучивать их президент Украины отказался, отметив, что будет бороться за возвращение Крыма «не только словами».
Красная весна вчера в 05:22
Происшествия
СК и МВД провели обыск у начальника полиции подмосковного Пушкино
Следователи СКР и сотрудники управления собственной безопасности МВД обыскали кабинет и квартиру начальника полиции Пушкино Карена Севикяна, рассказали источники РБК.
РБК 08:08
Космос
«Роскосмос»: лунная программа России рассчитана до 2040 года
«Новая российская лунная программа рассчитана до 2040 года и разбита на три этапа», — заявили в госкорпорации.
RT на русском 16:55
Экономика
В Ростовской области увеличили прожиточный минимум для пенсионеров
Donnews.ru 12 сентября в 16:24
Политика
Киев отказался от полной амнистии участников конфликта в Донбассе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев не собираются реализовывать пункт Минских соглашений, касающийся предоставления полной амнистии участникам конфликта в Донбассе.
Газета.Ru 16:38
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия вчера в 05:33
Футбол
Ибрагимович: «Златан может быть только один»
Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович прокомментировал клубный ролик, в котором гол шведа повторяет футбольный симулятор FIFA 20.
Бомбардир.ру 04:52
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»
Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 вчера в 08:16
Экономика
Силуанов назвал отличие новой системы пенсионных накоплений от ИПК
Разработанная Минфином система добровольных пенсионных накоплений не предполагает автоматического включения граждан в нее, заявил первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов на Московском финансовом форуме.
Коммерсантъ 12 сентября в 17:59
Здоровье
Назван защищающий от колоректального рака продукт
Ученые назвали продукт, защищающий организм от колоректального рака .
Газета.Ru 01:40
Общество
В ПФР назвали основания для уменьшения пенсии
В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали, в каких случаях пенсия может прийти в меньшем размере, чем обычно, пишет "Российская газета".
Газета.Ru 08:26
Киберспорт
Игроки раскритиковали ПК-версию Borderlands 3
По словам обладателей ПК-версии, Borderlands 3 на низких настройках графики серьезно нагружает процессор даже на мощных компьютерах.
CyberSport.ru вчера в 08:05
Политика
Трамп обсудил с принцем Саудовской Аравии атаки беспилотников на НПЗ
Президент США Дональд Трамп позвонил в субботу, 14 сентября наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману после атаки беспилотников на предприятия нефтегазовой компании государства.
Комсомольская правда 16:16
Наука
«ВКонтакте» откроет в МФТИ лабораторию искусственного интеллекта
Социальная сеть «ВКонтакте» (VK) впервые открывает собственную научную лабораторию в Московском физико-техническом институте (МФТИ), посвященную теме искусственного интеллекта и машинного обучения.
Известия вчера в 07:11
Киберспорт
CrystalMay и SL4M прокомментируют BLAST Pro Series Moscow
Комментировать матчи будут Дмитрий CrystalMay Корчевинин, Тауфик Tafa Хидри и Игорь SL4M Сопов.
CyberSport.ru 12 сентября в 07:22
Гаджеты
Sony презентовала 8К-телевизоры за шесть миллионов рублей
Astera вчера в 14:56
Политика
Спецпредставитель США назвал условие выборов в Донбассе
Для проведения выборов на территории Донбасса должны быть решены вопросы безопасности.
Росбалт 10:30
Технологии
Волгоградские инженеры создали уникальный легкий самолет
Легкое воздушное судно PJ-II DREAMER недавно презентовали на Международном авиасалоне в подмосковном Жуковском.
Московский Комсомолец вчера в 10:22
Наука
Китайские ученые вычислили самую вредную песню для водителей
Из 96 самых популярных треков в интернет-аудиосервисе Spotify самой вредной за рулем признана песня «American Idiot» панк-группы Green Day.
Ридус вчера в 09:54
Шоу-бизнес
Нейрохирург рассказал, какие симптомы указывают на рак головного мозга
Кандидат медицинских наук, нейрохируг Алексей Кащеев рассказал "Вечерней Москве" о симптомах, указывающих на рак головного мозга.
РИА Новости 15:38
Футбол
«Норвич» нанес «Манчестер Сити» первое поражение в чемпионате Англии
Футболисты «Норвича» в домашнем матче пятого тура чемпионата Англии переиграли «Манчестер Сити».
ProstoProSport 14:22
Космос
МКС увеличила высоту своей орбиты на километр
Ранее в ЦНИИмаш сообщили РИА Новости, что двигатели модуля "Звезда" проработают 39,5 секунды, в результате чего средняя высота орбиты МКС увеличится на 1,05 километра и составит 416,2 километра.
РИА Новости 14:58
Шоу-бизнес
Фото Кайли Дженнер для Playboy появились в сети
На днях самая молодая миллиардерша в мире и сестричка Ким Кардашьяе Кайли Дженнер анонсировала в своем инстаграм фотосессию для Playboy.
Paparazzi.ru 03:25
Здоровье
Кофе и молоко уменьшают риск заболевания раком
Gazeta.SPb вчера в 14:50
Фигурное катание
Три российских фигуриста заняли весь пьедестал Гран-при в Челябинске
В Челябинске продолжается очередной этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров, в котором российские фигуристы продолжают свои триумфальные выступления.
Вести.Ru вчера в 12:30
Футбол
«Зенит» победил «Арсенал» благодаря голам Дзюбы, Дриусси и Шатова
Нева Спорт вчера в 14:57
Футбол
«Барселона» разгромила «Валенсию», несмотря на старания Черышева
Встреча, прошедшая в субботу в Барселоне, завершилась победой хозяев со счетом 5:2. В составе победителей дубль оформил Луис Суарес (61-я и 82-я минуты), еще по голу забили Анссумане Фати (2), Френки де Йонг (7) и Жерар Пике (51).
РИА Новости 17:25
Происшествия
Во французском Нанте задержали 26 человек на акции «жёлтых жилетов»
14 сентября во Франции представители движения «Жёлтые жилеты» вышли на 44-ю по счёту акцию протеста. RT ведёт прямую трансляцию из Нанта.
RT на русском 12:05