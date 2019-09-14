В Челябинской области в подвале частного дома погибли четыре человека, в том числе ребенок. Причиной стало отравление скопившимся газом от гнилого картофеля, сообщил источник в экстренных службах и глава района Юрий Лысяков, передает ТАСС.

Четыре человека насмерть отравились картофельным газом под Челябинском

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