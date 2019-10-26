Происшествия
ИнтерфаксЧетыре человека погибли и десять пострадали в ДТП в Кировской области
В результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Нолинском районе Кировской области погибли четыре человека, еще десять пострадали, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе УМВД. В ведомстве отметили, что среди погибших - 15-летняя девочка.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 23:30, Ашберн
Космос
На клинописных табличках найдено самое древнее описание полярного сияния
Ассирийские таблички с упоминанием полярного сияния найдены японскими астрофизиками, сообщает 25 октября Live science.
Красная весна вчера в 18:14
Политика
Добровольцы отказались покинуть Донбасс после «хамского» разговора с Зеленским
Lenta.ru 16:33
Политика
Reuters: Трамп 27 октября намерен сделать «важное заявление»
Ранее американский лидер написал на своей странице в Twitter об "очень значительном событии", которое произошло недавно, однако не пояснил, о чем именно идет речь.
ТАСС 23:07
Армия и оружие
Рота российской военной полиции прибыла в сирийский город Кобани
Рота военной полиции из России прибыла в город Кобани на севере Сирии для патрулирования территории совместно с турецкими коллегами.
Известия 22:15
Фигурное катание
Бойкова и Козловский выиграли короткую программу на Skate Canada
В канадском Кэлоуне проходит второй этап Гран-при по фигурному катанию Skate Canada. С короткой программой выступили спортивные пары.
Вести.Ru вчера в 20:54
Наука
В России создали новый материал для натрий-ионных аккумуляторов
Группа ученных из России сумела открыть новый перспективный материал, который поможет в создании натрий-ионных аккумуляторов, сообщает информационное издание «ТАСС».
NewInform 11:40
Политика
Лавров обсудил по телефону с Помпео ситуацию в Сирии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках телефонного разговора обсудил с государственным секретарем США Майком Помпео положение дел в Сирии, а также отношения Вашингтона и Москвы.
iReactor 11:37
Шоу-бизнес
Тимати уехал от недавно родившей сына Анастасии Решетовой
Тимати уехал от Анастасии Решетовой и сына, которого бизнесвумен родила ему чуть больше недели назад.
7Дней.ру 11:12
Политика
Пушков рассказал о неготовности Киева к разведению сил
Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что украинские власти не готовы к разведению сил. Об этом он написал в своем Twitter.
Газета.Ru 18:50
Общество
Британский журналист совершил каминг-аут перед главой МВД Чечни
Британский журналист американского телеканала ABC Джеймс Лонгман признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации в "тюрьме для геев" в Чечне перед главой МВД республики Апти Алаудиновым.
Агентство Телеграф 11:24
Общество
Премьер Ирака приказал направить спецназ против протестующих
Как сообщает агентство Reuters, премьер Ирака приказал командующему элитной контртеррористической службы «принять все необходимые меры», чтобы положить конец антиправительственным протестам в Багдаде.
ФАН 21:28
Экономика
Кремль проверит информацию о 700 тыс. закрывшихся за год компаний МСП
В Кремле проверят информацию Минэкономики о том, что почти 700 тыс. компаний малого и среднего предпринимательства (МСП) закрылось в России за год, заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:16
Армия и оружие
Американцы в шоке от провала в Сирии: «Трамп продал нас русским!»
С пеной у рта Дойч доказывал, что Трамп, оказывается, продаёт интересы Штатов, потому как должен Путину.
Rusvesna.su 22:00
Происшествия
Дедушка два года насиловал жившую с ним внучку
Полиция задержала ростовского пенсионера, в течение двух лет насиловавшего свою внучку.
Вести.Ru 12:08
Общество
«Победа» передумала резко повышать цены на билеты
Российский лоукостер «Победа» повысит цены на перелеты из-за границы в Россию не на 25 евро (более 1770 рублей), как планировалось ранее, а на пять евро (около 350 рублей).
Lenta.ru 19:03
Общество
Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России
Как уточняется, в будущем наименование "плацкарт" может перестать существовать.
Российская газета вчера в 13:30
Общество
Кардиган Курта Кобейна продан за $334 тысячи
RT на русском 22:44
Происшествия
В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти пассажира
По информации экстренных служб, в субботу самолет авиакомпании "Победа", следовавший из Санкт-Петербурга во Владикавказ в 13.36 по местному времени (12.36 мск), экстренно сел в аэропорту Волгограда.
РИА Новости 15:52
Армия и оружие
Минобороны России отреагировало на планы США оставить военных в Сирии
Минобороны России прокомментировало заявления главы Пентагона Марка Эспера о сохранении группировки американских военнослужащих на востоке Сирии якобы для предотвращения доступа «Исламского государства»* к нефтяным полям.
RT на русском 03:10
Происшествия
В Петербурге следователя оставили без ареста за взятку в 19 млн руб
По версии следствия, которую приводит пресс-служба, они участвовали в передаче взятки в 19 млн руб. Как отмечает пресс-служба, Шиманского освободили из-под стражи на месте.
РБК 18:50
Авто
В Сети показали, как «Нива» разгоняется до сотни за 2 секунды
Штатная ходовая переделана полностью: передний мост взят от того же Chevrolet, задний – от пикапа Ford, а рулевой механизм – у BMW.
Автоновости дня 06:53
Футбол
Конор Макгрегор назвал имя любимого футболиста
Ирландский боец ММА Конор Макгрегор ответил на вопрос, кто является его любимым футболистом.
Спорт-Экспресс 16:08
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с маршруткой в Петербурге
В результате ДТП погибли два человека и один пострадал.
78.ru 17:14