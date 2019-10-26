В результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Нолинском районе Кировской области погибли четыре человека, еще десять пострадали, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе УМВД. В ведомстве отметили, что среди погибших - 15-летняя девочка.

Четыре человека погибли и десять пострадали в ДТП в Кировской области

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