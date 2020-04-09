Происшествия

Lenta.ruLenta.ruНазвана предварительная причина пожара в доме престарелых в Москве

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков назвал возможную причину пожара в доме престарелых «Третий возраст».
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Петр Бирюков
Пожарные приняли меры к тому, чтобы вывести находящихся здесь постояльцев. Более 50 человек были выведены. В результате пожара 10 человек пострадали, в том числе один пожарный, который во время эвакуации больных отдал свою маску больному и сам надышался продуктами горения.
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