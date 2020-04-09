Происшествия

Вести.RuВести.RuЧетыре человека погибли на пожаре в московском доме престарелых

В пресс-службе МЧС России сообщили, что в результате пожара в доме престарелых в Москве погибли четыре человека. В ходе тушения пожара были спасены около 50 человек, передает РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева обещала взять ситуацию под свой контроль.
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При пожаре в доме престарелых в Москве 16 человек пострадали, четверо погибли

Коммерсантъ00:28

При пожаре в доме престарелых в Москве пострадали 16 человек

РИА Новостивчера в 23:46

В МЧС подтвердили гибель четырёх человек на пожаре в частном доме престарелых в Москве

Интерфаксвчера в 21:12

После пожара в московском доме престарелых госпитализировали 16 человек

РБК00:43

В Москве госпитализировали 16 человек после пожара в доме престарелых

ТАСС00:20

Ракова: Пострадавшие при пожаре в частном доме престарелых разместятся в городских учреждениях соцзащиты

Агентство Москвавчера в 17:19

Пострадавших при пожаре в доме престарелых в Москве разместят в учреждениях соцзащиты

Москва 24вчера в 17:33
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Энергетика

Россия согласилась сократить добычу нефти

Россия согласилась сократить добычу нефти в рамках сделки стран ОПЕК+ на 14 процентов от уровня первого квартала 2020 года.
Lenta.ru вчера в 22:58
Политика

Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре

Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года.
Lenta.ru вчера в 09:43
Общество

Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
RT на русском вчера в 07:31
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости вчера в 10:55
Наука

В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов

Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
РИА Новости вчера в 15:40
Общество

Путин: Семьи с детьми от 3 до 7 лет начнут получать выплаты с июня

Президент России Владимир Путин заявил, что выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно начнутся с 1 июня.
FlashNord вчера в 09:07
Общество

Минобороны России рассказало о работе полевого госпиталя в Бергамо

RT на русском вчера в 22:45
Общество

В США зафиксировали рекордную суточную смертность от коронавируса

За минувшие сутки в США от коронавируса умерли 1736 человек, это стало рекордом с момента начала эпидемии в стране, сообщили в Университете Джона Хопкинса.
РИА Новости вчера в 03:45
Политика

Путин сравнил коронавирус с терзавшими Русь печенегами

«Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы — со всем справилась Россия», — сказал Путин.
МР7.ру вчера в 10:00
Здоровье

Коронавирус может разрушать ткани мозга и вызывать некроз

Коронавирус нового типа негативно воздействует не только на дыхательную систему человека, патоген способен проникать через гематоэнцефалический барьер и напрямую разрушать ткани головного мозга.
Новый День 01:06
Энергетика

Цены на газ для россиян могут вырасти на 3%

Оптовые цены на газ, который предназначен для реализации населению, могут быть проиндексированы с 1 июля 2020 года, отмечается в документе.
Газета.Ru 07 апреля в 11:56
Футбол

«Барселона» отказалась от бесплатного приобретения Виллиана

"Барселона" пыталась купить Виллиана на протяжении нескольких лет, но так и не смогла договориться с "Челси", а теперь предпочитает пригласить в клуб более молодого игрока.
ProstoProSport вчера в 23:17
Здоровье

Российские врачи провели осмотр более 170 пациентов в Сербии

Российские врачи осмотрели более 170 пациентов в больницах Сербии. Об этом сообщили в Минобороны России.
RT на русском 00:52
Общество

В Израиле суд приостановил передачу России Александровского подворья

Иерусалимский окружной суд временно приостановил передачу России прав на Александровское подворье, которое находится в черте иерусалимского Старого города.
Евразия Daily вчера в 05:23
Политика

На Украине заявили о готовности к прекращению транзита газа из России

Украина готовится к прекращению транзита газа из России, на что направлена программа оптимизации газотранспортной системы страны.
РБК 00:52
Армия и оружие

США: Россия лишила Украину половины ВВС

Если в 2014 году у Украины было 400 военных самолетов, согласно ежегодному опросу Flight, то через год их было всего 222.
Утро.ru 00:45
Общество

Путин объявил новые меры поддержки бизнеса и населения

В качестве экстренной дополнительной помощи пострадавшие предприятия малого и среднего бизнеса получат отсрочку на уплату страховых взносов в социальные фонды на шесть месяцев и отсрочку по всем налогам, кроме НДС, также на шесть месяцев.
Forbes вчера в 09:05
Происшествия

Проценко назвал число пациентов в больнице в Коммунарке

На лечении в больнице в Коммунарке состоят 389 человек, сообщил во вторник, 7 апреля, главный врач медучреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.
Известия 07 апреля в 02:34
Происшествия

ДТП с двумя жертвами произошло на трассе в Жигулевске

На трассе М-5 в районе 966 километра столкнулись два грузовых и один легковой автомобиль.
Известия вчера в 14:35
Общество

Врач пояснил, имеют ли перенесшие корь и ветрянку иммунитет к COVID-19

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Алексей Попович рассказал в беседе с "Пятым каналом", имеют ли люди, переболевшие корью или ветрянкой, иммунитет к коронавирусу.
РИА Новости вчера в 21:41
Общество

Петербуржца оштрафовали за прогулку с ребенком на детской площадке

Мужчина в Петербурге, гулявший с ребенком на детской площадке несмотря на ограничения из-за коронавируса, оштрафован на 15 тысяч рублей, сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости вчера в 15:35
Армия и оружие

Боевики в Сирии попытались атаковать российский патруль

Очередной рейд российского военного патруля в Сирии попытались прервать боевики.
Millionaire.ru вчера в 13:28
Шоу-бизнес

Слишком худые ноги Заворотнюк вызвали беспокойство поклонников

Экспресс газета вчера в 06:42
Здоровье

В Кузбассе еще один человек вылечился от коронавируса

Коммерсантъ Новосибирск 01:08
Гаджеты

К осени AMD может представить загадочные настольные Ryzen 4000

Компания AMD пока что представила лишь мобильные процессоры Ryzen 4000, тогда как в настольном сегменте продолжает предлагать чипы серии Ryzen 3000.
3DNews вчера в 18:01
Космос

Приближающийся к Земле астероид будет виден в бинокль

Астероид 1998 OR2 в конце апреля приблизится на максимально близкое расстояние к Земле, и его можно будет увидеть в бинокль.
News.ru 07 апреля в 08:46
Политика

Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету России из-за коронавируса

Россия в этом году недополучит из-за коронавируса нефтегазовые и другие доходы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с фракцией ЛДПР.
РИА Новости вчера в 16:34
Здоровье

Эффективное средство защиты от коронавируса назвал доктор Комаровский

Комаровский уверен, что респиратор является лучшим средством защиты от коронавируса.
Live24 вчера в 02:51
Политика

Песков рассказал о покупке блокатора вирусов

Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.
REGNUM вчера в 13:35
Политика

Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство

Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Газета.Ru вчера в 09:15
Пожар в доме престарелых «Третий возраст» в МосквеБольше новостей по теме
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