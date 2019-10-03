Отмечается, что злоумышленник использовал керамический нож, на который не среагировал металлодетектор на входе в здание. По данным телеканала, нападавший был убит, а один из полицейских скончался от ран. О двух погибших полицейских и ликвидированном нападавшем сообщает Le Figaro.

В Париже совершено нападение на полицейский участок

Политика МИД назвал сообщения о российском спецназе в Норвегии вбросами Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ходе брифинга назвала сообщения о высадке российского спецназа в Норвегии «антироссийскими вбросами».

Политика Соловьев обозвал татарина мразью и разъярил жителей Татарстана Житель Татарстана обратился с заявлением к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и генпрокурору Юрию Чайке с просьбой завести уголовное дело в отношении теле- и радиоведущего Владимира Соловьева, оскорбившего в прямом эфире его земляка.

Автоспорт Этап немецкой гонки DTM в 2020 году пройдет под Петербургом Россия в 2020 году примет один из этапов гоночной серии DTM. Соревнования пройдут на автодроме «Игора-драйв» под Петербургом.

Технологии Почти миллион андроид-смартфонов россиян оказались заражены банковским вирусом Разработчик антивирусного ПО компания Avast сообщила, что 800 тыс. андроид-смартфонов россиян заражены банковским ботнетом, заражение проходило с 2016 года.

Экономика На сделку с последствием: китайский фонд может купить «Интурист» В китайские руки Собеседник "Известий", близкий к топ-менеджменту "Интуриста", сообщил, что намечавшаяся ранее сделка между Fosun и Thomas Cook, предполагающая погашение части долгов и переход контроля над тревел-группой к китайскому фонду, провалилась, поскольку стороны не договорились о цене.

Экономика Минфин предложил повысить до 230 рублей минимальную цену на водку Минфин предлагает с 2020 года повысить минимальную розничную цену на водку до 230 рублей за бутылку (0,5 литра).

Происшествия Отец избитого в туалете школьника потребовал отчислить его обидчиков Ранее стало известно, что группа подростков, находясь в одной из столичных школ, расположенной по Ленинскому проспекту, избила мальчика и окунула головой в унитаз, видео с издевательствами было опубликовано в интернете.

Политика В Евросоюзе разъяснили правила получения виз для жителей Донбасса Жители Донецкой и Луганской народных республик смогут получать визы для въезда в страны Евросоюза только в консульствах на территории Украины.

Политика Медведев уволил главу Росгидромета Премьер-министр Дмитрий Медведев отправил в отставку главу Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Максима Яковенко.

Культура Настя Ивлеева стала победителем премии ТЭФИ Российская телеведущая и видеоблогер Настя Ивлеева получила награду в категории «лучшая ведущая развлекательного шоу» прайм-тайма индустриальной телевизионной премии ТЭФИ.

Происшествия В Севастополе загорелся находившийся на ремонте ракетный катер Возгорание произошло на находившемся на ремонте ракетном катере Черноморского флота "Шуя" в пятницу, сообщил ТАСС пресс-секретарь 13-го судоремонтного завода флота Сергей Горбачев.

Энергетика Глава Wintershall Dea удивлен решением суда ЕС по газопроводу OPAL Генеральный директор компании Wintershall Dea Марио Мерен был удивлен решением суда ЕС по доступу "Газпрома" к трубопроводу Opal.

Шоу-бизнес Пугачева сделала замечание Билану Алла Пугачева прокомментировала публикацию Димы Билана в Instagram, в которой он в очередной раз попросил прощения перед Самарой за неудачное выступление на Дне города.

Происшествия Якутского шамана признали невменяемым По словам Прянишникова, специалисты считают, что шаман невменяемый.

Авто Продажи «АвтоВАЗа» за девять месяцев выросли на 2,4% Следом идет Lada Vesta: по итогам восьми месяцев продажи модели составили 83,5 тыс. автомобилей - на 9,6% больше, чем годом ранее.

Политика «Нафтогаз» призвал «Газпром» разблокировать доступ к газу из Туркмении Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко потребовал от "Газпрома" разблокировать возможность получать на границе между Украиной и Россией газ из Туркмении.

Авто Кроссовер Lifan X70 возвращается в Россию Возвращающийся в Россию Lifan X70 не претерпел никаких изменений по сравнению с автомобилем, продававшимся у нас ранее.

Политика Великобритания ослабила санкции против России для исследования Марса Великобритания внесла поправки ( .pdf ) в «Закон об экспорте», которыми снимается ряд ограничений против России.

Единоборства Емельяненко опубликовал видео потасовки с Кокляевым Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в инстаграме видео потасовки с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.