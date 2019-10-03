Происшествия

REGNUMREGNUMВ Париже совершено нападение на полицейский участок

Отмечается, что злоумышленник использовал керамический нож, на который не среагировал металлодетектор на входе в здание. По данным телеканала, нападавший был убит, а один из полицейских скончался от ран. О двух погибших полицейских и ликвидированном нападавшем сообщает Le Figaro.
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