Происшествия
REGNUMВ Париже совершено нападение на полицейский участок
Отмечается, что злоумышленник использовал керамический нож, на который не среагировал металлодетектор на входе в здание. По данным телеканала, нападавший был убит, а один из полицейских скончался от ран. О двух погибших полицейских и ликвидированном нападавшем сообщает Le Figaro.
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