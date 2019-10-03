Происшествия

ТАССТАССВ Париже мужчина напал на полицейских в участке

Мужчина с ножом напал на сотрудников полиции в парижском полицейском участке, сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники. В свою очередь телеканал BFMTV сообщил, что злоумышленник был вооружен керамическим ножом и ранил пятерых человек в здании парижской префектуры полиции.
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