Происшествия

RT на русскомRT на русскомЧетыре человека погибли при нападении в префектуре полиции Парижа

По информации издания, ещё один человек получил ранения. Ранее сообщалось о двоих погибших. Днём 3 октября мужчина напал с ножом на полицейских в префектуре полиции Парижа на острове Сите.
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Зарезавший коллег французский полицейский недавно принял ислам

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Парижский полицейский зарезал четверых коллег

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В Париже задержана жена напавшего на префектуру полиции

RT на русском12:05

Макрон прибыл на место атаки на полицейский участок в Париже

РБК09:54

В доме подозреваемого в атаке на полицейских в Париже проводят обыск

РИА Новости10:41

Арестована жена напавшего на префектуру полиции в центре Парижа

Известия11:47

СМИ: напавший на полицию в Париже недавно принял ислам

ТАСС12:09
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В Париже глухонемой полицейский зарезал четверых коллег

Вести.UZ09:32
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Путин заявил об избежавшей гражданской войны России

В 1990-е Россия пережила один из самых трудных периодов в своей истории, который мог закончится крупномасштабной гражданской войной.
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«Переговорная группа не считает, что эти последние предложения правительства Великобритании от 2 октября в их нынешнем виде представляют собой основу для соглашения, которое Европарламент мог бы одобрить», — приводит ТАСС заявление переговорной группы Европарламента по брекситу.
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Украина не подписывала никаких соглашений с ЛДНР в Минске – Зеленский

Представители Украины в Контактной группе в Минске не подписывали никаких документов с представителями Луганской и Донецкой народных республик.
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В ГИБДД предложили отменить штрафы с камер в плохую погоду

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Газета.Ru вчера в 08:09
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Путин призвал создать организацию по безопасности в Персидском заливе

Президент России Владимир Путин заявил, что в регионе Персидского залива надо создать с чистого листа организацию по безопасности и сотрудничеству с участием России, Китая, Евросоюза и США.
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Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
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Болельщики футбольного клуба «Наполи» не оставили без внимания красоту итальянской журналистки Дилетты Леотты.
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Диетолог назвала самое вредное для человека мясо

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Политика

Неизвестный пытался сорвать выступление Толстого в ПАСЕ

Активист пытался сорвать выступление в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) главы российской делегации Петра Толстого.
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Космос

Экзоспутник-кандидат может оказаться ядром гигантской планеты

Первый серьезный кандидат на роль спутника экзопланеты, вероятно, представляет собой захваченное гравитацией ядро новорожденной гигантской планеты, если существует в действительности, сообщается в новом исследовании.
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В Сети появился новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

Кинокомпания Paramount Pictures представила новый испаноязычный трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы», главные роли в котором исполнили Арнольд Шварценеггер и Линда Хэмилтон.
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Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев опубликовали на своих страницах в Instagram видеозаписи конфликта в одном из ресторанов Москвы.
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Герцогиня Кембриджская восхитила фанатов своим нарядом

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон восхитила своих поклонников изумрудным нарядом на мероприятии по случаю предстоящего официального тура принца Уильяма и его супруги в Пакистан, сообщает Sputnik Беларусь.
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Путин оценил выступление Греты Тунберг

Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
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Зачем ФБР вербует шпионов через рекламу в Facebook на русском языке

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Международный развлекательный фестиваль поп-культуры Comic Con Russia 3 октября стартует на территории Москвы.
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Путин: Россия предотвратила инфильтрацию в Сирию сотен головорезов

Действия России в Сирии предотвратили инфильтрацию в страну сотен вооруженных головорезов.
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Сбербанк начал проверку из-за утечки данных клиентов

Сбербанк на своем сайте сообщил о возможной утечке персональных данных минимум 200 клиентов.
Известия 00:16
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