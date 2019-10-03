По информации издания, ещё один человек получил ранения. Ранее сообщалось о двоих погибших. Днём 3 октября мужчина напал с ножом на полицейских в префектуре полиции Парижа на острове Сите.

Четыре человека погибли при нападении в префектуре полиции Парижа

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