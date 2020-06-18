Происшествия
РИА НовостиПри стрельбе в жилом доме в Москве погибли четыре человека
В московской квартире, откуда ранее слышались выстрелы, нашли тела четырех человек, сообщила РИА Новости представитель столичного главка СК Юлия Иванова. Инцидент произошел на улице Приорова, дом 38. Мужчина убил свою бывшую девушку, ее мать и ребенка и, предположительно, покончил с собой.
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Адвокат Александр Мельцев заявил, что актер Михаил Ефремов может выплатить родственникам погибшего в ДТП водителя до трех миллионов рублей.
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Политика
Верховный суд РФ отклонил иск о голосовании по Конституции
Верховный суд (ВС) России не принял исковое заявление гражданина Геннадия Рудяка, оспаривавшего проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.
Известия 06:31
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Собянин отменил обязательную предварительную запись в МФЦ
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ТАСС 03:11
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Megaobzor.com 06:48
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Сергей Собянин отметил улучшение ситуации с коронавирусом в Москве
Эксперты отмечают положительную динамику в борьбе с новым типом коронавирусной инфекции в Москве.
Вечерняя Москва 09:19
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Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
Интерфакс 07:11
Футбол
ЦСКА выпустил к матчу с «Зенитом» ролик с потолстевшими игроками
ЦСКА анонсировал предстоящий матч 23-го тура чемпионата России по футболу с «Зенитом» промороликом на основе популярного видео «Круглое сафари», где показывается, как жили бы животные, если бы они были круглыми.
RT на русском 08:30
Космос
Яркие пятна на поверхности Титана назвали пересохшими озерами
Аномально яркие пятна, обнаруженные в экваториальных областях Титана около 20 лет назад, могут быть пересохшими озерами, сообщается в Nature Communications.
N+1 07:02
Происшествия
Загадочный шар, замеченный в небе над Японией, улетел к морю
Министерство транспорта Японии заявило, что появившийся в небе на северо-востоке страны неизвестный объект шарообразной формы улетел к морю и сейчас его местонахождение неизвестно, сообщил телеканал NHK.
РИА Новости вчера в 22:24
Происшествия
Чиновника мэрии Иркутска арестовали по подозрению в получении взятки
Отмечается, что следственным отделом по Октябрьскому району предъявлено обвинение начальнику департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства администрации города Иркутска в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки в крупном размере").
ТАСС 04:18
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномальных холодах в России
Дневная температура в центре Европейской части России снизится на10 градусов по сравнению с показателями в середине текущей недели, а Урал и некоторые регионы Сибири ожидают холодные аномалии.
Известия 00:40
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«Нафтогаз» изучает возможность подачи новых исков против «Газпрома»
Украинский «Нафтогаз» рассматривает возможность подачи новых исков против «Газпрома», сообщила советник главы правления компании Елена Зеркаль.
RT на русском 09:10
Культура
Создатель «Рика и Морти» Дэн Хармон снимет новый мультсериал для Fox
Мультсериал для Fox будет первым после «Рика и Морти» полностью анимированным проектом Хармона в качестве шоураннера.
Киноафиша России 07:53
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Найденный в Мексике 2000-летний петроглиф оказался картой
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Собянин оценил поправку о снятии ограничений президентских сроков
Никто не говорит о том, что действующий президент автоматически будет переназначен, его избирать будем.
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Общество
Роскомнадзор снял ограничения на работу Telegram в России
Обновлено в 17:14 Роскомнадзор объявил об отказе от требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.
BFM.ru 10:15
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В США предсказали крах доллара в следующем году
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РИА Новости вчера в 01:00
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Липецкая область перейдет на второй этап снятия ограничений 25 июня
Липецкая область готовится перейти ко второму этапу снятия ограничений с 25 июня.
Добринские вести 06:08
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Появились изображения «тяжелого» УАЗ «Пикап»
Единственный серийный пикап российского производства выпускается Ульяновским автопредприятием в единственном экземпляре, однако художники «Колеса.ру» решили изобразить модель в более «тяжелом» исполнении.
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