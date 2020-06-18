В московской квартире, откуда ранее слышались выстрелы, нашли тела четырех человек, сообщила РИА Новости представитель столичного главка СК Юлия Иванова. Инцидент произошел на улице Приорова, дом 38. Мужчина убил свою бывшую девушку, ее мать и ребенка и, предположительно, покончил с собой.

При стрельбе в жилом доме в Москве погибли четыре человека

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