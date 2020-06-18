Четыре человека погибли в результате стрельбы в жилом доме на улице Приорова на севере Москвы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Следственный комитет. По данным представителя ведомства, погибли двое взрослых и двое детей. Стрелявший предположительно покончил с собой.

Четыре человека погибли при стрельбе в квартире на севере Москвы

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