Происшествия
ВедомостиЧетыре человека погибли при стрельбе в квартире на севере Москвы
Четыре человека погибли в результате стрельбы в жилом доме на улице Приорова на севере Москвы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Следственный комитет. По данным представителя ведомства, погибли двое взрослых и двое детей. Стрелявший предположительно покончил с собой.
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Соперник президента Белоруссии Александра Лукашенко на выборах Виктор Бабарико задержан.
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Собянин оценил поправку о снятии ограничений президентских сроков
Никто не говорит о том, что действующий президент автоматически будет переназначен, его избирать будем.
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«Наполи» по пенальти победил «Ювентус» и стал обладателем Кубка Италии
"Наполи" в серии пенальти одержал победу над туринским "Ювентусом" в финальном матче Кубка Италии по футболу и завоевал трофей.
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Пожар на складе в Мурманске, где произошел взрыв, потушили
Пожар на складе на территории АО "Мурманэнергосбыт" (АО "МЭС") в Мурманске, где взорвались три баллона с ацетиленом, полностью ликвидировали 18 июня к полуночи.
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Семилетний ребенок погиб в Санкт-Петербурге от удара молнии
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Бывший глава Республики Чувашия Михаил Игнатьев умер в больнице от коронавируса COVID-19, приводит "Интерфакс" сообщение источника в администрации главы региона.
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Путин впервые озвучил потери Красной армии в боях под Ржевом
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Газета.Ru вчера в 20:37
Общество
В Подмосковье поезд насмерть сбил актрису Галину Дашевскую
Заслуженная артистка России, сыгравшая в фильме "Белое солнце пустыни", Галина Дашевская попала под поезд в Московской области и скончалась, сообщил источник РИА Новости.
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ФАС отрицает смягчение требований к предустановке отечественного софта
В обновленный текст проекта постановления о предустановке отечественного программного обеспечения были внесены правки юридического и технического характера.
Российская газета 17:16
Общество
В Москве за сутки умерли 48 пациентов с коронавирусом
В Москве за последние сутки умерли 48 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщает столичный оперативный штаб.
РБК 16:48