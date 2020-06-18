Происшествия

РБКРБКЧетыре человека погибли при стрельбе в жилом доме в Москве

В результате стрельбы в жилом доме на улице Приорова на севере Москвы погибли четыре человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя столичного управления СК России Юлию Иванову. Она сказала, что погибли двое взрослых и двое детей.
Читать в источнике
Комментировать700

Подробнее о событии

При стрельбе в жилом доме в Москве погибли четыре человека

РИА Новости09:24

Четыре человека погибли при стрельбе в жилом доме в Москве

РБК09:07

В СК заявили, что при стрельбе в квартире на севере Москвы погиб один ребенок

ТАСС10:00

Источник сообщил о гибели четырех человек при стрельбе в московской квартире

Интерфакс09:06

Четверо погибли при стрельбе в квартире на Приорова. Среди них — дети

Телеканал 360°08:56

Четыре человека погибли в результате стрельбы на улице Приорова

Москва 2409:02

Среди погибших при стрельбе в квартире - ребенок

РЕН ТВ08:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7230 источников, обновлено в 13:39, Ашберн
Политика

Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках

Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
Интерфакс 07:11
1,7K
Энергетика

ФАС проверяет причины роста цен на бензин на бирже

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверяет обоснованность роста цен на бензин на бирже.
Коммерсантъ 13:22
28
Здоровье

Ученые оценили устойчивость антител к коронавирусу

Специалисты пришли к выводу, что более чем у десяти процентов пациентов антитела могли исчезнуть из организма в течение месяца после выздоровления.
РИА Новости 03:14
50
Общество

В Белоруссии задержали претендента на пост главы страны Бабарико

Правоохранительные органы задержали претендента на пост президента Белоруссии банкира Виктора Бабарико.
RT на русском 10:29
468
Общество

Голикова: Второй волны коронавируса может не быть

Наступления второй волны распространения коронавируса в России можно избежать, если соблюдать меры безопасности, сообщила журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова.
Российская газета 11:15
242
Общество

ФСБ открестилась от визита в захваченный казаками женский монастырь

Сотрудники управления ФСБ по Свердловской области не приезжали с проверкой в Среднеуральский женский монастырь, захваченный схиигуменом Сергием (Николай Романов), которого запретили в служении за отрицание коронавируса.
Lenta.ru 05:08
3,9K
Авто

В Hyundai рассказали о появлении нового кроссовера Creta в России

Корейская компания Hyundai планирует представить кроссовер Creta нового поколения в России в середине 2021 года.
Известия вчера в 03:53
43
Происшествия

Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова

РИА Новости 12:39
94
Политика

Посол России оценил обвинения ФРГ по поводу убийства грузина в Берлине

Посол России в Германии Сергей Нечаев прокомментировал обвинения властей Германии в адрес российской стороны, касающиеся убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в 2019 году.
RT на русском 12:07
473
Общество

Роскомнадзор снял ограничения с Telegram

Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой снял требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.
РИА Новости 08:03
951
Шоу-бизнес

Максима Галкина поздравили с днем рождения друзья и коллеги

Российскому артисту эстрады и телеведущему исполнилось 44 года.
РИА Новости 11:10
27
Технологии

Microsoft принудительно установит майскую Windows 10

Принудительно устанавливать ОС Windows 10 версии 2004 на устройствах под управлением предыдущих версий Windows 10, срок службы которых истекает («End of Service» ― EOS) готовится компания Microsoft, об этом она сообщила 17 июня в официальном аккаунте Twitter.
ИА Красная Весна 00:46
2
Общество

В госпитале Минобороны провели первые испытания вакцины от COVID-19

Опытная вакцина против коронавирусной инфекции была введена первым 18 добровольцам в военном госпитале имени Бурденко.
Известия 06:41
324
Футбол

Игнашевич официально стал главным тренером «Торпедо»

Российский специалист Сергей Игнашевич официально стал главным тренером московского "Торпедо", сообщается на сайте команды.
Газета.Ru 12:31
Политика

Собянин вслед за Песковым заявил об отсутствии олигархов в России

Мэр Москвы Сергей Собянин вслед за пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым заявил об отсутствии олигархов в России.
Lenta.ru 09:41
14
Общество

Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны

Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru 06:18
2,2K
Политика

Володин заявил, что преемнику Путина достанется сильная Россия

Спикер Госдумы добавил, что преемник главы государства станет продолжателем всего, что "сейчас сделал и создал" Путин.
РИА Новости 10:33
4,2K
Общество

В Краснодарском крае с 21 июня отменяется карантин

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о том, что в регионе с 21 июня отменяется режим карантина и вводится режим повышенной готовности, который предусматривает возможность сохранения некоторых ограничительных мероприятий.
Коммерсантъ 06:40
426
Шоу-бизнес

Костюшкин выступил с обращением после истории об изнасиловании

Московский Комсомолец 08:28
3
Происшествия

В Приморье арестовали актера, играющего роль депутата Наливкина

РИА Новости 07:34
68
Происшествия

Суд отменил оправдание двух фигурантов дела о гибели детей на Сямозере

Известия 08:26
4
Политика

Верховный суд объяснил отказ принять иск о голосовании по Конституции

17 июня стало известно, что Верховный суд зарегистрировал иск, который оспаривает указ о проведении 1 июля соответствующего голосования.
RT на русском 12:03
9,4K
Хоккей

Второй бомбардир АХЛ может перейти в «Авангард»

Спорт-Экспресс 10:18
Происшествия

Внук экс-губернатора Ишаева арестован за вождение в нетрезвом виде

Газета.Ru 10:43
760
Здоровье

С 22 июня на Украине могут вновь ужесточить карантин — Ляшко

Киев, 18 июня 2020, 12:08 — REGNUM С 22 июня в некоторых областях Украины могут вернуть жёсткие карантинные ограничения, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 18 июня во время брифинга.
REGNUM 05:08
Общество

На Россию надвигается похолодание

В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru вчера в 23:21
763
Технологии

Эксперт рассказал, что нельзя разрешать приложениям на смартфонах

Николаев предупредил, что большинству приложений все же нельзя давать доступ к контактам, так как злоумышленники благодаря этому получат также доступ к социальным сетям.
Piter.tv 01:16
12
Авто

Mazda представил пикап Mazda BT-50 нового поколения

Компания Mazda представила новый пикап Mazda BT-50.
Автоновости дня вчера в 01:36
20
Шоу-бизнес

Николай Цискаридзе рассказал о ребенке, который носит его отчество

Paparazzi.ru 02:03
5
Общество

Экс-канцлера Австрии лишили прав за пьяное вождение

Бывший канцлер Австрии Бригитте Бирляйн лишилась водительских прав из-за вождения в нетрезвом виде. Об этом сообщает Kronen Zeitung.
Lenta.ru 13:23
ещё по теме
Главное