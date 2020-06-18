Происшествия
РБКЧетыре человека погибли при стрельбе в жилом доме в Москве
В результате стрельбы в жилом доме на улице Приорова на севере Москвы погибли четыре человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя столичного управления СК России Юлию Иванову. Она сказала, что погибли двое взрослых и двое детей.
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Политика
Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках
Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
Интерфакс 07:11
Энергетика
ФАС проверяет причины роста цен на бензин на бирже
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверяет обоснованность роста цен на бензин на бирже.
Коммерсантъ 13:22
Здоровье
Ученые оценили устойчивость антител к коронавирусу
Специалисты пришли к выводу, что более чем у десяти процентов пациентов антитела могли исчезнуть из организма в течение месяца после выздоровления.
РИА Новости 03:14
Общество
В Белоруссии задержали претендента на пост главы страны Бабарико
Правоохранительные органы задержали претендента на пост президента Белоруссии банкира Виктора Бабарико.
RT на русском 10:29
Общество
Голикова: Второй волны коронавируса может не быть
Наступления второй волны распространения коронавируса в России можно избежать, если соблюдать меры безопасности, сообщила журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова.
Российская газета 11:15
Общество
ФСБ открестилась от визита в захваченный казаками женский монастырь
Сотрудники управления ФСБ по Свердловской области не приезжали с проверкой в Среднеуральский женский монастырь, захваченный схиигуменом Сергием (Николай Романов), которого запретили в служении за отрицание коронавируса.
Lenta.ru 05:08
Авто
В Hyundai рассказали о появлении нового кроссовера Creta в России
Корейская компания Hyundai планирует представить кроссовер Creta нового поколения в России в середине 2021 года.
Известия вчера в 03:53
Политика
Посол России оценил обвинения ФРГ по поводу убийства грузина в Берлине
Посол России в Германии Сергей Нечаев прокомментировал обвинения властей Германии в адрес российской стороны, касающиеся убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в 2019 году.
RT на русском 12:07
Общество
Роскомнадзор снял ограничения с Telegram
Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой снял требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.
РИА Новости 08:03
Шоу-бизнес
Максима Галкина поздравили с днем рождения друзья и коллеги
Российскому артисту эстрады и телеведущему исполнилось 44 года.
РИА Новости 11:10
Технологии
Microsoft принудительно установит майскую Windows 10
Принудительно устанавливать ОС Windows 10 версии 2004 на устройствах под управлением предыдущих версий Windows 10, срок службы которых истекает («End of Service» ― EOS) готовится компания Microsoft, об этом она сообщила 17 июня в официальном аккаунте Twitter.
ИА Красная Весна 00:46
Общество
В госпитале Минобороны провели первые испытания вакцины от COVID-19
Опытная вакцина против коронавирусной инфекции была введена первым 18 добровольцам в военном госпитале имени Бурденко.
Известия 06:41
Футбол
Игнашевич официально стал главным тренером «Торпедо»
Российский специалист Сергей Игнашевич официально стал главным тренером московского "Торпедо", сообщается на сайте команды.
Газета.Ru 12:31
Политика
Собянин вслед за Песковым заявил об отсутствии олигархов в России
Мэр Москвы Сергей Собянин вслед за пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым заявил об отсутствии олигархов в России.
Lenta.ru 09:41
Общество
Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны
Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru 06:18
Политика
Володин заявил, что преемнику Путина достанется сильная Россия
Спикер Госдумы добавил, что преемник главы государства станет продолжателем всего, что "сейчас сделал и создал" Путин.
РИА Новости 10:33
Общество
В Краснодарском крае с 21 июня отменяется карантин
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о том, что в регионе с 21 июня отменяется режим карантина и вводится режим повышенной готовности, который предусматривает возможность сохранения некоторых ограничительных мероприятий.
Коммерсантъ 06:40
Шоу-бизнес
Костюшкин выступил с обращением после истории об изнасиловании
Московский Комсомолец 08:28
Политика
Верховный суд объяснил отказ принять иск о голосовании по Конституции
17 июня стало известно, что Верховный суд зарегистрировал иск, который оспаривает указ о проведении 1 июля соответствующего голосования.
RT на русском 12:03
Хоккей
Второй бомбардир АХЛ может перейти в «Авангард»
Спорт-Экспресс 10:18
Здоровье
С 22 июня на Украине могут вновь ужесточить карантин — Ляшко
Киев, 18 июня 2020, 12:08 — REGNUM С 22 июня в некоторых областях Украины могут вернуть жёсткие карантинные ограничения, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 18 июня во время брифинга.
REGNUM 05:08
Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru вчера в 23:21
Технологии
Эксперт рассказал, что нельзя разрешать приложениям на смартфонах
Николаев предупредил, что большинству приложений все же нельзя давать доступ к контактам, так как злоумышленники благодаря этому получат также доступ к социальным сетям.
Piter.tv 01:16
Авто
Mazda представил пикап Mazda BT-50 нового поколения
Компания Mazda представила новый пикап Mazda BT-50.
Автоновости дня вчера в 01:36
Общество
Экс-канцлера Австрии лишили прав за пьяное вождение
Бывший канцлер Австрии Бригитте Бирляйн лишилась водительских прав из-за вождения в нетрезвом виде. Об этом сообщает Kronen Zeitung.
Lenta.ru 13:23