Происшествия

РБКРБКЧетыре человека погибли при стрельбе в жилом доме в Москве

В результате стрельбы в жилом доме на улице Приорова на севере Москвы погибли четыре человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя столичного управления СК России Юлию Иванову. Она сказала, что погибли двое взрослых и двое детей.
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с чего всё началось
Уголовное дело возбуждено после стрельбы в квартире на севере Москвы, в результате которой погибли четыре человека, сообщается на сайте
 столичного следственного главка СК.
РБК09:51

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Что произошло за день: четверг, 18 июня

Интерфакс14:00

Убийство семьи на севере Москвы. Что известно

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После стрельбы в квартире на севере Москвы возбудили уголовное дело

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Стрельба произошла на севере Москвы. Видео с места

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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 16:39, Ашберн
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