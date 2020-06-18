По уточненным данным, трое взрослых и один ребенок погибли при стрельбе в квартире на улице Приорова на севере Москвы. Об этом 18 июня сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова. Ранее сообщалось о гибели двух взрослых и двоих детей.

СК уточнил информацию о погибших при стрельбе в Москве

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