Происшествия
ИзвестияСК уточнил информацию о погибших при стрельбе в Москве
По уточненным данным, трое взрослых и один ребенок погибли при стрельбе в квартире на улице Приорова на севере Москвы. Об этом 18 июня сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова. Ранее сообщалось о гибели двух взрослых и двоих детей.
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Политика
Песков прокомментировал решение Роскомнадзора о разблокировке Telegram
В Кремле приняли к сведению решение Роскомнадзора о разблокировке мессенджера Telegram.
Вечерняя Москва 09:21
Политика
Володин убежден, что преемнику Путина достанется сильная Россия
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что президент РФ Владимир Путин заложил систему развития России на долгосрочный период, на которую будет опираться следующий глава государства.
ТАСС 09:04
Политика
Возле офиса Зеленского в Киеве начался митинг сторонников Порошенко
Организаторы митинга, который прошел в поддержку Порошенко возле здания суда, призвали сторонников экс-главы государства пройтись колонной по центру Киева и завершить митинг под стенами офиса президента.
РИА Новости 11:21
Экономика
В США предсказали крах доллара в следующем году
Конец эпохи Эпоха непомерных привилегий американского доллара как основной мировой резервной валюты подходит к концу, утверждает старший научный сотрудник Джексоновского института международных отношений, бывший глава азиатского дивизиона инвестбанка Morgan Stanley Стивен Роуч в статье, опубликованной Bloomberg.
РИА Новости вчера в 01:00
Общество
Задержан кандидат на пост президента Белоруссии Бабарико
В Белоруссии провели задержание претендента на пост главы государства, экс-главу "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико.
Газета.Ru 10:26
Общество
Поезд насмерть сбил актрису Галину Дашевскую
Поезд насмерть сбил Заслуженную артистку России, актрису театра, кино и ТВ Галину Дашевскую.
Российская газета 11:37
Политика
Верховный суд объяснил отказ принять иск о голосовании по Конституции
17 июня стало известно, что Верховный суд зарегистрировал иск, который оспаривает указ о проведении 1 июля соответствующего голосования.
RT на русском 12:03
Культура
The Last of Us 2 выходит уже этой ночью. Мы открываем комнату ожидания
Сегодня в полночь выходит The Last of Us 2 – главная игра текущего поколения PlayStation.
Cyber.sports.ru 06:19
Политика
США прекратили переговоры со странами ЕС по цифровому налогу
США вышли из переговоров со странами Евросоюза по поводу введения глобального цифрового налога для технологических компаний, а также пригрозили мерами в случае, если те будут продвигать собственные налоги.
Страна Советов on-line 11:20
Общество
Голикова: Второй волны коронавируса может не быть
Наступления второй волны распространения коронавируса в России можно избежать, если соблюдать меры безопасности, сообщила журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова.
Российская газета 11:15
Шоу-бизнес
Фанаты думают, что Джиган и Самойлова решили хайпануть на разводе
Фанаты разочарованы поведением Джигана и его супруги Оксаны Самойловой. Звездная пара во всеуслышание заявила, что собирается развестись.
КМВ Новости 05:02
Шоу-бизнес
Максим Фадеев сравнил бывших подопечных с проститутками
Продюсер Максим Фадеев сравнил музыкантов, с которыми прежде работал, с женщинами лёгкого поведения.
News.ru 16 июня в 23:48
Политика
МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева
Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 06:19
Шоу-бизнес
Максима Галкина поздравили с днем рождения друзья и коллеги
Российскому артисту эстрады и телеведущему исполнилось 44 года.
РИА Новости 11:10
Происшествия
В США полицейскому предъявят обвинения в убийстве афроамериканца
Российская газета вчера в 16:44
Общество
Более 80% коек для больных коронавирусом в Свердловской области занято
Губернатор отметил, что в настоящее время в ковидных госпиталях занято 81,4% коечного фонда.
Kursk.com 08:48
Футбол
«Ростову» грозит техническое поражение при неявке на игру с «Сочи»
Футбольному клубу "Ростов" будет засчитано техническое поражение, если "Сочи" не согласится перенести матч 23-го тура чемпионата России на другую дату, а "Ростов" не явится на игру, заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев.
РИА Новости 08:06
Общество
Попова сообщила, когда российские туристы смогут летать за границу
Руководитель ведомства заявила, что это произойдет, когда риска распространения коронавируса не будет или он будет минимальным.
TV BRICS 07:14
Общество
Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны
Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru 06:18
Экономика
В Петербурге тарифы ЖКХ с 1 июля вырастут примерно на 3,3%
Общий платеж за коммунальные услуги с 1 июля вырастет также на 3,3%, что, как замечают в Смольном, «заметно ниже текущего показателя инфляции».
REGNUM 02:54
Футбол
Виталий Денисов покинул «Ротор»
РИА Новости 09:56
Кино
Трейлер «Отряда самоубийц 2» может выйти этим летом
Как стало известно порталу We Got This Covered, в скором времени в свет должен выйти дебютный проморолик к предстоящему блокбастеру «Отряд самоубийц 2». Согласно источнику, первые кадры из фильма будут представлены публике в августе на мероприятии DC FanDome.
Popcornnews.ru 02:20
Общество
Назарбаев заразился коронавирусом
Интерфакс 03:03
Здоровье
В Москве умер ребёнок из-за новой болезни, вызванной коронавирусом
В медицинском учреждение в Москве из-за нового заболевания, вызванного опасной инфекцией COVID-19, трагически умерла двухлетняя девочка Мария Паршикова.
Evo-rus.com 03:30
Технологии
Дуров назвал правила App Store и Google Play «безумными»
Создатель Telegram Павел Дуров назвал "безумием" сборы Apple и Google, которые вынуждены отчислять разработчики за размещение приложений в магазинах App Store и Google Play.
Газета.Ru 05:54
Энергетика
Экспорт саудовской нефти в США может обновить 35-летний минимум
Объемы экспорта саудовской нефти в США могут упасть до минимальных за 35 лет значений, сообщает Bloomberg со ссылкой на экспертов.
Газета.Ru 10:18
Кино
Сериал про Оби-Вана Кеноби создают с помощью технологий «Мандалорца»
Юэн Макгрегор, который вернётся к роли Оби-Вана Кеноби в сериале Disney, рассказал, что проект создают с помощью свежих технологий «Мандалорца».
Игромания.ру вчера в 11:18