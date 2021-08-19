Счетная палата проверила исполнение бюджета ПФР в 2020 году

"Рост доходов связан с дополнительными средствами, поступившими в 2020 году из федерального бюджета и резервного фонда правительства, на исполнение новых социальных обязательств, не предусмотренных законом о бюджете ПФР на 2020 год, в том числе на социальную поддержку семей с детьми в условиях пандемии коронавируса", - следует из заключения.