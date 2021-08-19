Будьте в Плюсе

Четыре человека погибли при стрельбе талибов на Дне независимости Афганистана

Четыре человека погибли при стрельбе представителей «Талибана» (террористическая организация, запрещена в РФ) и давке на митинге по случаю Дня независимости в афганском Джелалабаде.
Известия
Митинг в Асадабаде организовали по случаю дня независимости Афганистана.
Коммерсантъ
По неподтвержденным данным, по толпе людей был открыт огонь со стороны талибов*.
Телеканал 360°
15 августа движение "Талибан" объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана.
Газета.Ru

С чего всё началось

В результате стрельбы со стороны представителей террористического движения «Талибан» (запрещено в РФ) и давки на митинге в городе Асадабад на востоке Афганистана погибли несколько человек, сообщает Reuters
 со ссылкой на очевидцев.

Подробнее о событии

Источник: четыре человека погибли при стрельбе на празднике в честь Дня независимости в Джелалабаде
РИА Новости07:23
Несколько человек погибли на митинге в честь Дня независимости в Афганистане
Телеканал 360°04:09
Талибы открыли огонь по митингующим в Асадабаде, погибло несколько человек
Life.ru05:02
Несколько человек погибли при стрельбе талибов* на Дне независимости в афганском Асадабаде
Комсомольская правда04:49
Reuters: талибы убили несколько человек на митинге на востоке Афганистана
Коммерсантъ04:39
Reuters: талибы открыли стрельбу на митинге в честь Дня независимости Афганистана
ТАСС04:10
Четыре человека погибли при стрельбе талибов на Дне независимости Афганистана
Известия07:03

Интересное

Верховный суд отклонил жалобу на исключение Грудинина из списка КПРФ на выборах в Госдуму

Апелляционная коллегия Верховного суда РФ отклонила жалобу компартии на исключение Павла Грудинина из федерального списка КПРФ на выборах в Госдуму, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости06:49

Суд в Казахстане приговорил к семи годам колонии правозащитника Ермека Тайчибекова

Суд Алма-Аты приговорил общественного деятеля и правозащитника Ермека Тайчибекова, занимающегося поддержкой русского языка и русского населения в республике, к семи годам колонии строгого режима.
Lenta.ru07:31

Счетная палата проверила исполнение бюджета ПФР в 2020 году

"Рост доходов связан с дополнительными средствами, поступившими в 2020 году из федерального бюджета и резервного фонда правительства, на исполнение новых социальных обязательств, не предусмотренных законом о бюджете ПФР на 2020 год, в том числе на социальную поддержку семей с детьми в условиях пандемии коронавируса", - следует из заключения.
ТАСС17:35