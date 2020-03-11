Происшествия

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Четыре человека стали жертвами ДТП с участием грузовика и микроавтобуса на трассе М-4 «Дон» в Миллеровском районе Ростовской области. Об этом в среду, 11 марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
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