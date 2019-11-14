Происшествия
Zab.RUЧетыре человека погибли в ДТП в Агинском
На трассе Агинское - Дульдурга 13 ноября столкнулись Lexus и Honda. Четыре человека погибли, ещё трое пострадали. Об этом порталу ZAB.RU 14 ноября сообщила пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
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Спасатели ликвидировали последствия двух ДТП с погибшими в Забайкалье
Забайкальский рабочийвчера в 22:46
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Происшествия
Cтудент открыл стрельбу в колледже Благовещенска: двое погибли
Происшествия
ФСБ изъяла из даркнета наркотики на 650 млн рублей
Шоу-бизнес
Певицу МакSим заподозрили в гормональной терапии
Звезда заставила волноваться поклонников из- за того,что ее лицо сильно опухло.
Общество
Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну
Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.
Энергетика
Нефть опустилась ниже $62 за баррель
Январские фьючерсы нефти Brent достигли минимума торгов в $61,84 за баррель, 12 ноября передает агентство Reuters.
Происшествия
ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом
Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть материалов уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом, сообщает 14 ноября «РИА Новости».
Авто
Mazda CX-30 признали самым безопасным автомобилем
Политика
Путин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике
Благодаря сбалансированной макроэкономической политике властей российской экономике удалось избежать рецессии, заявил 13 ноября на церемонии закрытия форма БРИКС в Бразилиа президент РФ Владимир Путин.
Происшествия
Семь человек погибли в результате ДТП в Забайкалье
В Агинском районе Забайкалья произошло ДТП с участием трех автомобилей, жертвами которого стали семь человек, передает "Интерфакс".
Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
Происшествия
Ребенок умер в школе в Хабаровске
Во время проверки прокуроры оценят работу органов системы профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, проверят соблюдение условий пребывания детей в школе, а также своевременность оказания медицинской помощи ребенку.
Общество
Банки предупредили о новом способе мошенничества с картами
Российские банки сообщили о новом способе кражи денег с карт, пишет газета "Известия".
Общество
Насильникам и убийцам захотели запретить работать в такси в России
Насильникам, убийцам, террористам и другим опасным преступникам запретят работать в такси и заниматься грузоперевозками.
Политика
Бундестаг проголосовал за законопроект о Газовой директиве ЕС
Германский Бундестаг принял в среду законопроект об имплементации Газовой директивы ЕС в национальное законодательство, передает корреспондент ТАСС.
Политика
В Крыму назвали число переехавших на полуостров украинцев
В Крым за пять лет после воссоединения с Россией переехали 50 тыс. украинцев, а уехали с полуострова 7 тыс. украинцев, заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов во время встречи с иностранными журналистами.
Хоккей
Кузнецов забил победный буллит в матче «Вашингтона» с «Филадельфией»
В серии послематчевых буллитов успешнее оказались игроки «Вашингтона», победный точный бросок сделал россиянин Евгений Кузнецов.
Экономика
На Украине оценили ущерб от прекращения транзита газа
Украинская компания «Нафтогаз» подсчитала ущерб, который может принести экономике прекращение транзита газа из России в Европу через территорию страны.
Кино
Марк Уолберг может сыграть Салли в экранизации Uncharted
Variety сообщает, что Марк Уолберг снимется в экранизации Uncharted.
Происшествия
Главу ростовского ГУ ФСИН арестовали по делу о разглашении гостайны
Согласно решению Ленинского районного суда Ростова-на-Дону, начальника ГУ ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева, обвиняемого в разглашении гостайны, заключат под стражу.
Наука
Белый шум и оптогенетика улучшили слух
Ученые обнаружили, что присутствие белого шума на фоне проигрываемого звука вызывает уменьшение величины спайков (колебаний потенциала при возбуждении нейрона): на 14,2 процента до начала и на 26,1 процента во время пиковой активности.
Происшествия
Доцент Соколов предложил помощь с похоронами убитой аспирантки
Бывший преподаватель СПбГУ доцент Олег Соколов, признавшийся в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, предложил родным девушки помощь с организацией похорон.
Политика
Китай не хочет закупать американскую сельхозпродукцию на $50 млрд — WSJ
Китайская делегация в ходе торговых переговоров с коллегами из США заявила, что не собирается брать на себя обязательства по ежегодной закупке американской сельхозпродукции на сумму $50 млрд, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
Происшествия
Захарченко присвоили статус склонного к побегу заключенного
Политика
Задержанный в Польше украинский националист Мазур вернулся на Украину
Украинский националист Игорь Мазур, задержанный в Польше по запросу России, вернулся на Украину, заявил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
Энергетика
Новак заявил, что Россия стала ведущим поставщиком сырой нефти в Китай
Россия занимает ведущие позиции по экспорту сырой нефти в КНР, увеличив в 2018 году объем поставок на 27,4%, а также лидирует по экспорту электроэнергии.
Футбол
Игрок сборной Украины высказался о переезде футболистов в Россию
Защитник "Гента" и сборной Украины Игорь Пластун поделился мнением о переезде украинских футболистов в Россию, передает Tribuna.