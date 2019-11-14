Происшествия

Zab.RUZab.RUЧетыре человека погибли в ДТП в Агинском

На трассе Агинское - Дульдурга 13 ноября столкнулись Lexus и Honda. Четыре человека погибли, ещё трое пострадали. Об этом порталу ZAB.RU 14 ноября сообщила пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
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Спасатели рассказали, как доставали 12 пострадавших в двух ДТП под Агинским

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Спасатели ликвидировали последствия двух ДТП с погибшими в Забайкалье

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Четыре человека погибли в ДТП в Забайкальском крае

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REGNUMвчера в 12:09

Последствия двух ДТП с 11 погибшими под Агинским ликвидировали спасатели

Zab.RUвчера в 22:27

Четыре человека погибли в ДТП в Забайкалье

РЕН ТВвчера в 09:42
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Происшествия

Cтудент открыл стрельбу в колледже Благовещенска: двое погибли

Sputnik Таджикистан вчера в 23:50
Происшествия

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РБК вчера в 06:40
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СК завершил расследование крушения Boeing 737 в Казани в 2013 году

Газета.Ru 01:27
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Нефть опустилась ниже $62 за баррель

Январские фьючерсы нефти Brent достигли минимума торгов в $61,84 за баррель, 12 ноября передает агентство Reuters.
REGNUM 12 ноября в 15:48
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Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть материалов уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом, сообщает 14 ноября «РИА Новости».
Известия вчера в 20:10
Авто

Mazda CX-30 признали самым безопасным автомобилем

Российская газета 01:30
Политика

Путин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике

Благодаря сбалансированной макроэкономической политике властей российской экономике удалось избежать рецессии, заявил 13 ноября на церемонии закрытия форма БРИКС в Бразилиа президент РФ Владимир Путин.
Известия вчера в 18:28
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

РБК вчера в 12:25
Происшествия

Семь человек погибли в результате ДТП в Забайкалье

В Агинском районе Забайкалья произошло ДТП с участием трех автомобилей, жертвами которого стали семь человек, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 23:14
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«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота

Коммерсантъ 12 ноября в 07:16
Происшествия

Ребенок умер в школе в Хабаровске

Во время проверки прокуроры оценят работу органов системы профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, проверят соблюдение условий пребывания детей в школе, а также своевременность оказания медицинской помощи ребенку.
ТАСС вчера в 22:54
Общество

Банки предупредили о новом способе мошенничества с картами

Российские банки сообщили о новом способе кражи денег с карт, пишет газета "Известия".
РИА Новости вчера в 19:25
Транспорт

Приморский проспект встал из-за коммунальной аварии и дорожных работ

78.ru 01:09
Общество

Насильникам и убийцам захотели запретить работать в такси в России

Насильникам, убийцам, террористам и другим опасным преступникам запретят работать в такси и заниматься грузоперевозками.
Lenta.ru 01:17
Политика

Бундестаг проголосовал за законопроект о Газовой директиве ЕС

Германский Бундестаг принял в среду законопроект об имплементации Газовой директивы ЕС в национальное законодательство, передает корреспондент ТАСС.
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Политика

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В Крым за пять лет после воссоединения с Россией переехали 50 тыс. украинцев, а уехали с полуострова 7 тыс. украинцев, заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов во время встречи с иностранными журналистами.
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В серии послематчевых буллитов успешнее оказались игроки «Вашингтона», победный точный бросок сделал россиянин Евгений Кузнецов.
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Украинская компания «Нафтогаз» подсчитала ущерб, который может принести экономике прекращение транзита газа из России в Европу через территорию страны.
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Variety сообщает, что Марк Уолберг снимется в экранизации Uncharted.
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Происшествия

Главу ростовского ГУ ФСИН арестовали по делу о разглашении гостайны

Согласно решению Ленинского районного суда Ростова-на-Дону, начальника ГУ ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева, обвиняемого в разглашении гостайны, заключат под стражу.
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Ученые обнаружили, что присутствие белого шума на фоне проигрываемого звука вызывает уменьшение величины спайков (колебаний потенциала при возбуждении нейрона): на 14,2 процента до начала и на 26,1 процента во время пиковой активности.
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Происшествия

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Бывший преподаватель СПбГУ доцент Олег Соколов, признавшийся в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, предложил родным девушки помощь с организацией похорон.
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Китайская делегация в ходе торговых переговоров с коллегами из США заявила, что не собирается брать на себя обязательства по ежегодной закупке американской сельхозпродукции на сумму $50 млрд, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
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Украинский националист Игорь Мазур, задержанный в Польше по запросу России, вернулся на Украину, заявил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
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Игрок сборной Украины высказался о переезде футболистов в Россию

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