Происшествия

Zab.RUZab.RUЧетыре человека погибли в ДТП в Агинском

На трассе Агинское - Дульдурга 13 ноября столкнулись Lexus и Honda. Четыре человека погибли, ещё трое пострадали. Об этом порталу ZAB.RU 14 ноября сообщила пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
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Полиция назвала предварительную причину ДТП с 4 погибшими около Агинского

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