По информации РЕН ТВ, жертвами аварии стали четыре человека, еще трое пострадали.

Четыре человека погибли в ДТП в Забайкалье

Происшествия ФСБ изъяла наркотики на 650 млн рублей из интернет-магазина Двое задержанных отвечали в преступной группировке за доставку особо крупных партий (от 150 до 300 кг) наркотиков из Москвы и Санкт-Петербурга в крупные города Поволжья, Урала, Сибири, отметила ФСБ.

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Армия и оружие Российская армия получит перспективную огнеметную систему ТОС-2 Перспективная тяжелая огнеметная система ТОС-2 (ранее известная как "Тосочка") будет поставлена в российские Вооруженные силы к маю 2020 года, заявил в интервью газете Вооруженных сил "Красная звезда" начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов.

Политика Армия Боливии признала Аньес исполняющей обязанности президента Армия Боливии выразила поддержку оппозиционному сенатору Жанин Аньес, которая исполняет обязанности президента страны после отставки Эво Моралеса.

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