Происшествия

РЕН ТВРЕН ТВЧетыре человека погибли в ДТП в Забайкалье

По информации РЕН ТВ, жертвами аварии стали четыре человека, еще трое пострадали.
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Четыре человека погибли в ДТП в Забайкальском крае

ТАСС10:20

Четыре человека погибли в ДТП в Забайкалье

РЕН ТВ09:42

Две иномарки столкнулись в Забайкалье, погибли четыре человека

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Полиция назвала предварительную причину ДТП с 4 погибшими около Агинского

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Авария в Забайкалье унесла жизни четырех человек

Российская газета20:41

Четыре человека погибли в ДТП в Забайкалье

7 новостей12:52

Две иномарки столкнулись в Забайкальском крае, много погибших

Свободная Пресса12:00
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Двое задержанных отвечали в преступной группировке за доставку особо крупных партий (от 150 до 300 кг) наркотиков из Москвы и Санкт-Петербурга в крупные города Поволжья, Урала, Сибири, отметила ФСБ.
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Коломойский пообещал США появление российских танков в Польше

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Мария Ивакова и Никита Ефремов впервые вышли в свет вместе

На днях одно из известных глянцевых изданий назвало влюбленных парой года. Накануне они впервые вышли в свет вместе.
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Студент строительного колледжа в Благовещенске 14 ноября открыл стрельбу в своем учебном заведении.
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В Якутске пройдет марафон разработчиков ИТ-проектов

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В Забайкалье шесть человек погибли в ДТП

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Российская газета 20:23
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Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
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Футболист Исо Каньенда рассказал о нападении скинхеда

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Армия и оружие

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Перспективная тяжелая огнеметная система ТОС-2 (ранее известная как "Тосочка") будет поставлена в российские Вооруженные силы к маю 2020 года, заявил в интервью газете Вооруженных сил "Красная звезда" начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов.
РИА Новости вчера в 16:11
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В Бурятии мужчина взорвал в квартире похожий на гранату предмет

Мужчина 27 лет угрожал своей сожительнице нанесением побоев, при этом он показал ей предмет, похожий на гранату.
РБК 21:29
Общество

«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота

Коммерсантъ вчера в 07:16
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Россияне потратили на большой распродаже Aliexpress 17 млрд рублей

Ведомости 05:00
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Зеленский согласился на встречу с Путиным на условиях Назарбаева

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, что предложил организовать встречу между российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Утро.ru вчера в 02:21
Политика

Армия Боливии признала Аньес исполняющей обязанности президента

Армия Боливии выразила поддержку оппозиционному сенатору Жанин Аньес, которая исполняет обязанности президента страны после отставки Эво Моралеса.
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Политика

Бундестаг принял законопроект об обновленной газовой директиве ЕС

Немецкий парламент (бундестаг) принял законопроект, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза, под который подпадает российский газопровод «Северный поток – 2». Об этом в среду, 13 ноября, сообщает ТАСС.
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Транспорт

На Сахалине из-за непогоды закроют движение междугородних автобусов

В связи с неблагоприятными погодными условиями с 15:00 14 ноября в соответствии с решением КЧС будет закрыто движение для автобусов, осуществляющих междугородние пассажирские перевозки из Южно-Сахалинска в Шахтерск, Поронайск, Корсаков, Холмск, Невельск, Углегорск, Макаров, Александровск-Сахалинский, Красногорск и в обратных направлениях.
Сахалин.Инфо 21:33
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Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз сыну

Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской угрожают, сообщает "360" со ссылкой на спортсмена.
РИА Новости 05:18
Здоровье

Доказана смертельная опасность популярного лекарства

Популярная пищевая добавка и лекарственное средство «Кратом», использующееся в западных странах, может оказывать негативное воздействие на печень.
Lenta.ru 11 ноября в 03:49
Футбол

Андрей Талалаев: «Хочется поздравить „Ротор“ с выходом в РПЛ. Если в судействе ничего не изменится, они уже вышли»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев пожаловался на судейство после поражения от «Ротора» (0:2) в 23-м туре Олимп-ФНЛ.
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Дорожные карты по интеграции учтут интересы РФ и Белоруссии

Минск ставит условия подписания дорожных карт по интеграции с РФ при крайне слабых переговорных позициях.
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В Тюменской области рыба стала причиной вспышки редкой болезни

Источником гаффской болезни у жителей Тюменской области стала рыба из озера Андреевское, сообщили в региональном правительстве.
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В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
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Космос

Ракета Falcon стартовала во Флориде с 60 спутниками Starlink

С космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида стартовала ракета-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink, компания SpaceX транслировала запуск в прямом эфире.
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В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского

Фильм «Грех» Андрея Кончаловского снимали в Италии на итальянском языке с итальянской съемочной группой.
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Историк Соколов захотел помочь с похоронами убитой им аспирантки

Адвокат задержанного по делу об убийстве бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный выразил желание материально помочь с похоронами своей жертвы аспирантки Анастасии Ещенко.
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Хакеры атакуют топливно-энергетические компании РФ чаще всего с помощью фишинга - отчёт

Хакеры чаще всего начинают атаки на российские топливно-энергетические компании через вредоносные письма, замаскированные под деловую переписку, говорится в отчете компании Positive Technologies, который имеется в распоряжении РИА Новости.
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На Россию надвигаются аномальные холода

Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Российская газета вчера в 21:00
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В Ростовской области задержали главу местного управления ФСИН

Замдиректора ФСИН Валерий Максименко рассказал «Говорит Москва» об инциденте.
Говорит Москва 04:44
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Дмитрий Медведев прибыл в алтайское село Санниково

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Сибирь российский премьер министр Дмитрий Медведев прибыл накануне, 12 ноября.
REGNUM 00:00
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